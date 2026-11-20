Testigo denuncia que reo cubano fue “torturado hasta morir” durante ejecución en Texas
Publicado el 20/11/2026 a las 16:14
- Testigo denuncia graves irregularidades durante ejecución
- Reo cubano gritó y manifestó dolor
- Estados Unidos suma 39 ejecuciones este año
Inyección letal reo cubano. La ejecución en Texas de Reinaldo Dennes, un cubano de 70 años condenado por asesinato, desató una nueva controversia sobre la pena de muerte en Estados Unidos, después de que un testigo denunciara que el procedimiento fue “chapucero” y que el preso fue “torturado hasta morir”.
Según informó la agencia EFE, la ejecución se realizó el jueves 19 de noviembre en la Unidad de Huntsville y duró 63 minutos. Durante el procedimiento, el personal penitenciario tuvo dificultades para encontrar venas adecuadas para administrar la inyección letal.
El reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de condenados a muerte y testigo del procedimiento, aseguró que Dennes gritó, se movió sobre la camilla y manifestó un intenso dolor mientras permanecía sujeto con correas.
“Reinaldo Dennes fue torturado. Lo torturaron hasta morir”, denunció Hood este viernes durante una transmisión en vivo, según EFE.
“Me arde la pierna”: los últimos minutos del condenado
A las 7:08 de la noche, en Texas, fue declarado muerto Reinaldo Dennes, cubano de 70 años, tras recibir una inyección letal. Dennes, ases3no de un joyero en Houston en 1996 durante el robo de diamantes valorados en 3,6 millones de dólares.
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— telebunker (@telebunker_) November 20, 2026
Hood relató que Dennes comenzó a gritar poco después de que los medicamentos letales entraran en su cuerpo.
“Empezó a gritar: ‘¡Me arde la pierna!’”, recordó el reverendo, quien describió cómo el condenado se movía repetidamente e intentaba tirar de las correas que lo sujetaban.
“Estaba sufriendo muchísimo. Dijo dos veces ‘no está funcionando’”, añadió.
El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) informó que el preso fue atado a la camilla a las 18:00 horas. Ante las dificultades para canalizar sus brazos, el personal colocó una vía intravenosa en el cuello a las 18:20 y otra en el pie izquierdo a las 18:38.
Según la versión oficial recogida por The New York Times y citada por EFE, los fármacos comenzaron a administrarse a las 18:52 y Dennes fue declarado muerto a las 19:08.
Las autoridades penitenciarias sostuvieron que se siguieron los protocolos establecidos.
Inyección letal reo cubano ¿Por qué había sido condenado Reinaldo Dennes?
Dennes, diseñador de joyas, fue condenado a muerte en 1997 por el asesinato del joyero Janos Szucs, ocurrido en 1996 durante un robo de diamantes valorados en 3,6 millones de dólares en Houston.
El condenado mantuvo su inocencia durante el juicio y pasó casi tres décadas en el corredor de la muerte.
Sus abogados presentaron una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener la ejecución, pero el tribunal la rechazó.
Estados Unidos alcanza 39 ejecuciones en 2026
🚨 BREAKING TONIGHT — TEXAS EXECUTION TAKES OVER AN HOUR AS CONVICTED KILLER CRIES OUT IN PAIN
THURSDAY, NOVEMBER 19, 2026 | HUNTSVILLE, TEXAS
Reinaldo Dennes, 70, was executed tonight by lethal injection after prison staff struggled repeatedly to find suitable veins.
Officials eventually inserted IV needles into his left foot and the left side of his neck to administer the lethal drug pentobarbital.
Dennes was strapped to the gurney for 63 minutes before the procedure was completed. He was pronounced dead at 7:08 p.m. CT (8:08 p.m. ET).
HIS FINAL WORDS AND REACTIONS:
Dennes initially gave a religious statement, telling loved ones he had been blessed during his nearly 30 years in prison. He then told the warden to proceed.
Almost immediately, he cried out:
“The pain! Go! Go!”
He repeatedly pleaded with God to take away the pain, shouted that his right leg was killing him and described a severe cramp.
He then said:
“I don’t think this is normal. Take me, father. Don’t let me suffer like this. C’mon.”
Witnesses reported three loud groans, followed by eight progressively quieter snoring sounds and increasingly shallow breathing.
Texas prison officials maintained that proper procedures were followed, although they acknowledged multiple unsuccessful attempts to establish IV access.
Dennes became the ninth and final person executed in Texas in 2026.
— Lindsay 🇺🇸 The Lucky Strike Report (@LuckyStrikeRpt) November 20, 2026
La muerte de Dennes fue una de las dos ejecuciones realizadas el jueves en Estados Unidos. La otra ocurrió en Florida, donde Thomas Mitchell Overton, de 71 años, recibió una inyección letal por el asesinato de un matrimonio en 1991.
Antes de morir, Overton negó su responsabilidad: “Nunca maté a nadie”.
De acuerdo con EFE y el Death Penalty Information Center (DPIC), Estados Unidos acumula 39 ejecuciones durante 2026, de las cuales 20 corresponden a Florida y nueve a Texas.
El caso de Dennes reavivó las críticas a los procedimientos de inyección letal, especialmente después de que en septiembre fracasara la ejecución de Christa Pike en Tennessee.
Pike sobrevivió a la administración de dos dosis de pentobarbital, permaneció hospitalizada durante diez días y regresó a prisión con secuelas físicas y psicológicas, según sus abogados.
CUBANO REINALDO DENNES FUE EJECUTADO TRAS CASI 30 AÑOS EN EL CORREDOR DE LA MUERTE: “HORAS ANTES HABÍA EXPRESADO ARREPENTIMIENTO POR EL DOLOR CAUSADO”
Por La Tijera News
El estado de Texas ejecutó ayer jueves 19 de noviembre al cubano Reinaldo Dennes, de 70 años, condenado a muerte por el asesinato del joyero Janos Szucs durante un millonario robo ocurrido en Houston en 1996.
Dennes, nacido en La Habana, recibió una inyección letal en la prisión de Huntsville y fue declarado muerto a las 7:08 p. m., hora de Texas (8:08 p. m. en Miami).
El crimen tuvo lugar el 24 de enero de 1996. Durante el asalto, Dennes asesinó al joyero Janos Szucs y también disparó contra el guardia de seguridad David Copeland, quien sobrevivió al ataque y posteriormente lo identificó.
Del establecimiento desaparecieron diamantes valorados entonces en más de 3,5 millones de dólares, además de una cantidad de dinero en efectivo. Casi tres décadas después, las piedras preciosas robadas continúan sin aparecer, según informó ABC13.
Dennes fue condenado a muerte en 1997 y permaneció casi 29 años en el corredor de la muerte antes de que se llevara a cabo su ejecución.
Según el reporte de ABC13, el procedimiento se prolongó durante más de una hora debido a las dificultades del personal penitenciario para encontrar una vena donde administrar la inyección letal. Durante el proceso, Dennes se quejó de dolor.
Las autoridades penitenciarias aseguraron que se cumplieron los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.
Horas antes de su ejecución, Dennes habría expresado arrepentimiento por el dolor causado a las personas afectadas por sus acciones.
Con su muerte se cierra un capítulo judicial que se extendió durante casi 30 años, marcado por un asesinato, un robo millonario y una ejecución que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.
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— La Tijera News (@echezabaljd71) November 20, 2026