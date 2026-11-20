Testigo denuncia graves irregularidades durante ejecución

Reo cubano gritó y manifestó dolor

Estados Unidos suma 39 ejecuciones este año

Inyección letal reo cubano. La ejecución en Texas de Reinaldo Dennes, un cubano de 70 años condenado por asesinato, desató una nueva controversia sobre la pena de muerte en Estados Unidos, después de que un testigo denunciara que el procedimiento fue “chapucero” y que el preso fue “torturado hasta morir”.

Según informó la agencia EFE, la ejecución se realizó el jueves 19 de noviembre en la Unidad de Huntsville y duró 63 minutos. Durante el procedimiento, el personal penitenciario tuvo dificultades para encontrar venas adecuadas para administrar la inyección letal.

El reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de condenados a muerte y testigo del procedimiento, aseguró que Dennes gritó, se movió sobre la camilla y manifestó un intenso dolor mientras permanecía sujeto con correas.

“Reinaldo Dennes fue torturado. Lo torturaron hasta morir”, denunció Hood este viernes durante una transmisión en vivo, según EFE.

“Me arde la pierna”: los últimos minutos del condenado

A las 7:08 de la noche, en Texas, fue declarado muerto Reinaldo Dennes, cubano de 70 años, tras recibir una inyección letal. Dennes, ases3no de un joyero en Houston en 1996 durante el robo de diamantes valorados en 3,6 millones de dólares.

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Hood relató que Dennes comenzó a gritar poco después de que los medicamentos letales entraran en su cuerpo.

“Empezó a gritar: ‘¡Me arde la pierna!’”, recordó el reverendo, quien describió cómo el condenado se movía repetidamente e intentaba tirar de las correas que lo sujetaban.

“Estaba sufriendo muchísimo. Dijo dos veces ‘no está funcionando’”, añadió.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) informó que el preso fue atado a la camilla a las 18:00 horas. Ante las dificultades para canalizar sus brazos, el personal colocó una vía intravenosa en el cuello a las 18:20 y otra en el pie izquierdo a las 18:38.

Según la versión oficial recogida por The New York Times y citada por EFE, los fármacos comenzaron a administrarse a las 18:52 y Dennes fue declarado muerto a las 19:08.

Las autoridades penitenciarias sostuvieron que se siguieron los protocolos establecidos.