Los disparos cortan un reporte en vivo en Guasave tras la captura de “El Chapo Isidro”
Publicado el 21/11/2026 a las 14:30
- Disparos interrumpen transmisión en vivo.
- Fuerzas federales detienen al capo.
- Defensa reporta bloqueos en Sinaloa.
Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias Culiacán, interrumpió una transmisión en vivo la noche del viernes 20 de noviembre al escuchar disparos cerca del malecón de Guasave, Sinaloa.
El periodista informaba sobre el despliegue de seguridad en el municipio cuando las detonaciones se escucharon durante su intervención frente a la cámara.
Ibarra dijo al aire que una bala había pasado cerca. Buscó refugio detrás de un automóvil y dio por terminado el enlace. Radio Fórmula
La transmisión ocurrió durante la jornada de violencia que siguió a la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”.
Qué registró Meganoticias cerca del malecón
Se reporta operativo de seguridad, agresión contra personal federal y hechos violentos en el municipio de Guasave.
Reporte de la información hasta el momento con Adrián Ibarra de @Meganoticiascln
Información https://t.co/MskkEebvNG https://t.co/cVooOLNkTD
— Meganoticias.MX Oficial (@Meganoticias_MX) November 21, 2026
Antes de cortar la transmisión, Ibarra describió la presencia de policías en la zona y de un helicóptero que sobrevolaba el sector.
El reportero también mencionó detonaciones en Callejones de Guasavito. Su medio ubicó otros reportes de disparos en Guasavito y las inmediaciones del malecón.
En el video difundido por Meganoticias se escucha cómo el periodista pasa de describir el operativo a avisar que necesita ponerse a cubierto.
El fragmento dura poco más de un minuto y medio y termina con Ibarra despidiéndose en medio de las detonaciones.
Captura de “El Chapo Isidro” y bloqueos en Sinaloa
🇲🇽 | Defensa mexicana difunde video de la captura de ‘El Chapo Isidro’ en Sinaloa; operativo contó con la cooperación de EU
De acuerdo con lo publicado por la institución en su cuenta de X, la captura de los objetivos en el municipio de Guasave se logró mediante una estrategia de tres fases en la que participaron elementos de élite de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos). https://t.co/UYHIZeLmpi
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026
Fuerzas del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a Meza Flores en Guasave la misma noche, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional difundida por N+.
En el operativo también fueron arrestadas otras dos personas. Los tres detenidos fueron trasladados a Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades.
Tras la captura, Defensa reportó bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. Autoridades federales y locales desplegaron personal para restablecer la circulación.
Meganoticias también reportó vehículos incendiados durante la jornada, en la que se registraron enfrentamientos y cierres carreteros en distintos puntos de Sinaloa.
Por qué el FBI buscaba a Fausto Isidro Meza Flores
El FBI incorporó a Meza Flores a su lista de los diez fugitivos más buscados en febrero de 2025.
Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de drogas conocida en México como el Cártel de Guasave.
La ficha del FBI registra cargos federales por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso y la posesión de armas de fuego.
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El Departamento de Estado de EE. UU. había ofrecido hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.
Los riesgos de cubrir una balacera en vivo
Ibarra salió de cuadro para buscar protección mientras el micrófono seguía captando los disparos. El enlace terminó en cuestión de segundos.
Meganoticias señaló que el episodio refleja la vulnerabilidad de los equipos periodísticos cuando documentan hechos violentos en el lugar donde ocurren.
El testimonio de Ibarra da cuenta de lo que percibió desde el malecón. Los reportes de Defensa documentan la captura y los bloqueos posteriores.
Para quienes tienen familiares en Sinaloa, las ubicaciones de los bloqueos son un punto de partida para consultar el estado de las carreteras antes de un traslado.
FUENTE: zonafranca, eluniversal