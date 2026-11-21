Disparos interrumpen transmisión en vivo.

Fuerzas federales detienen al capo.

Defensa reporta bloqueos en Sinaloa.

Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias Culiacán, interrumpió una transmisión en vivo la noche del viernes 20 de noviembre al escuchar disparos cerca del malecón de Guasave, Sinaloa.

El periodista informaba sobre el despliegue de seguridad en el municipio cuando las detonaciones se escucharon durante su intervención frente a la cámara.

Ibarra dijo al aire que una bala había pasado cerca. Buscó refugio detrás de un automóvil y dio por terminado el enlace. Radio Fórmula

La transmisión ocurrió durante la jornada de violencia que siguió a la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”.

Qué registró Meganoticias cerca del malecón

Se reporta operativo de seguridad, agresión contra personal federal y hechos violentos en el municipio de Guasave. Reporte de la información hasta el momento con Adrián Ibarra de @Meganoticiascln Información https://t.co/MskkEebvNG https://t.co/cVooOLNkTD — Meganoticias.MX Oficial (@Meganoticias_MX) November 21, 2026



Antes de cortar la transmisión, Ibarra describió la presencia de policías en la zona y de un helicóptero que sobrevolaba el sector.

El reportero también mencionó detonaciones en Callejones de Guasavito. Su medio ubicó otros reportes de disparos en Guasavito y las inmediaciones del malecón.

En el video difundido por Meganoticias se escucha cómo el periodista pasa de describir el operativo a avisar que necesita ponerse a cubierto.

El fragmento dura poco más de un minuto y medio y termina con Ibarra despidiéndose en medio de las detonaciones.