Cae ‘El Chapo Isidro’, uno de los más buscados del FBI: operativo desata violencia en México
Publicado el 21/11/2026 a las 14:05
La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, provocó una jornada de violencia en Guasave, Sinaloa, con balaceras, vehículos incendiados y bloqueos carreteros.
El presunto líder del grupo criminal de los Beltrán Leyva fue capturado la noche del viernes 20 de noviembre durante un operativo de fuerzas especiales mexicanas, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La operación también permitió detener a Germán ‘N’, conocido como ‘Serafín’, identificado como segundo al mando, y a José ‘N’, señalado como operador financiero de la organización.
La captura representa un golpe contra una estructura criminal vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados del FBI.
¿Cómo fue detenido ‘El Chapo Isidro’ en Sinaloa?
Mexico’s military captured FBI-wanted cartel leader ‘El Chapo Isidro’ in Guasave, Sinaloa. Armed clashes erupted as helicopters opened fire, vehicles burned and roads were blocked. Gunfire also halted a baseball game, sending players and fans scrambling for cover. https://t.co/URhPOTN512
— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026
La Sedena informó que la captura fue resultado del intercambio de información entre organismos de inteligencia mexicanos y estadounidenses, dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.
En el operativo participaron unidades especiales de la Guardia Nacional, conocidas como Lobos, y del Ejército mexicano, identificadas como Murciélagos.
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También intervinieron militares asignados a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes colaboraron en el despliegue realizado en el municipio de Guasave.
Las autoridades identificaron a los tres detenidos como integrantes de una organización vinculada con los Beltrán Leyva y aliada de la facción de los Mayos.
¿De qué delitos acusan a ‘El Chapo Isidro’ en México y EEUU?
Meza Flores enfrenta en México una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, de acuerdo con la información difundida por la Sedena.
En Estados Unidos también es requerido por una acusación relacionada con una conspiración para distribuir drogas, por lo que existe una solicitud de extradición.
Antes de su captura, las autoridades estadounidenses ofrecían hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.
Las agencias federales lo relacionan con la producción y distribución de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, destinadas al mercado estadounidense.
Balaceras y narcobloqueos sacuden Guasave tras la captura
Pánico en Guasave, Sinaloa.
Esta noche se registran diversos enfrentamientos armados, bloqueos y la quema de vehículos.
Fue suspendido el juego entre los Algodoneros y los Venados de Mazatlán. https://t.co/ZeFlAKoSkS
— ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 21, 2026
La operación coincidió con enfrentamientos armados, incendios de vehículos y bloqueos en distintas vialidades de Guasave, según los reportes difundidos durante la noche.
También se reportaron establecimientos incendiados y un despliegue de unidades terrestres y aéreas para responder a los hechos violentos.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió a los habitantes permanecer resguardados y evitar desplazamientos por las zonas afectadas mientras continuaban las operaciones.
La violencia también interrumpió el encuentro de béisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico.
¿Quién es ‘El Chapo Isidro’ y cuál era su poder criminal?
Fausto Isidro Meza Flores nació en 1982 y desarrolló parte de su trayectoria dentro del Cártel de Sinaloa, antes de vincularse con los Beltrán Leyva.
Su influencia se extendió por municipios como Guasave, Ahome y El Fuerte, además de zonas del sur de Sonora, según autoridades federales.
Su enfrentamiento con integrantes del Cártel de Sinaloa se intensificó después de la captura de Alfredo Beltrán Leyva, alias ‘El Mochomo’, en 2008.
Fuentes: Efe, El Financiero