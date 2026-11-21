La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, provocó una jornada de violencia en Guasave, Sinaloa, con balaceras, vehículos incendiados y bloqueos carreteros.

El presunto líder del grupo criminal de los Beltrán Leyva fue capturado la noche del viernes 20 de noviembre durante un operativo de fuerzas especiales mexicanas, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La operación también permitió detener a Germán ‘N’, conocido como ‘Serafín’, identificado como segundo al mando, y a José ‘N’, señalado como operador financiero de la organización.

La captura representa un golpe contra una estructura criminal vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados del FBI.

¿Cómo fue detenido ‘El Chapo Isidro’ en Sinaloa?

Mexico’s military captured FBI-wanted cartel leader ‘El Chapo Isidro’ in Guasave, Sinaloa. Armed clashes erupted as helicopters opened fire, vehicles burned and roads were blocked. Gunfire also halted a baseball game, sending players and fans scrambling for cover. https://t.co/URhPOTN512 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026

La Sedena informó que la captura fue resultado del intercambio de información entre organismos de inteligencia mexicanos y estadounidenses, dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.

En el operativo participaron unidades especiales de la Guardia Nacional, conocidas como Lobos, y del Ejército mexicano, identificadas como Murciélagos.

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También intervinieron militares asignados a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes colaboraron en el despliegue realizado en el municipio de Guasave.

Las autoridades identificaron a los tres detenidos como integrantes de una organización vinculada con los Beltrán Leyva y aliada de la facción de los Mayos.