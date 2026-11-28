Cuevas afirma haber visto imágenes.

Presunto comprador sigue sin identificarse.

Maribel Guardia pide una investigación.

El periodista de espectáculos Gabo Cuevas aseguró que vio una grabación del cuerpo de Julián Figueroa y que otro comunicador compró el material tras la muerte del cantante.

Cuevas hizo la afirmación en el programa Mesa Cero, donde habló de la presunta venta sin revelar el nombre de quien habría pagado por el archivo.

Según su versión, el material se ofreció a varios periodistas, pero solo uno lo compró. Cuevas también dijo que Maribel Guardia desconoce quién tendría la grabación.

El testimonio reavivó la controversia más de tres años después de la muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. La identidad del presunto comprador sigue sin confirmarse públicamente.

Cómo habría llegado la grabación a manos de un periodista

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Cuevas atribuyó la presunta venta a un trabajador de la funeraria donde se llevaron a cabo los servicios del cantante, según publicó El Siglo de Torreón.

El reportero contó que vio las imágenes en una computadora portátil, dentro de un auto estacionado afuera de la funeraria donde preparaban los restos de Figueroa.

Cuevas negó haber comprado una copia y aseguró que está dispuesto a contarles a las autoridades lo que recuerda de aquel encuentro.

Aunque algunos reportes lo describen como un video de la autopsia, el contenido exacto de la grabación sigue sin verificarse de manera independiente.