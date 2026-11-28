Dan una pista sobre quién habría comprado el supuesto video de la autopsia de Julián Figueroa
Publicado el 27/11/2026 a las 21:10
- Cuevas afirma haber visto imágenes.
- Presunto comprador sigue sin identificarse.
- Maribel Guardia pide una investigación.
El periodista de espectáculos Gabo Cuevas aseguró que vio una grabación del cuerpo de Julián Figueroa y que otro comunicador compró el material tras la muerte del cantante.
Cuevas hizo la afirmación en el programa Mesa Cero, donde habló de la presunta venta sin revelar el nombre de quien habría pagado por el archivo.
Según su versión, el material se ofreció a varios periodistas, pero solo uno lo compró. Cuevas también dijo que Maribel Guardia desconoce quién tendría la grabación.
El testimonio reavivó la controversia más de tres años después de la muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. La identidad del presunto comprador sigue sin confirmarse públicamente.
Cómo habría llegado la grabación a manos de un periodista
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Cuevas atribuyó la presunta venta a un trabajador de la funeraria donde se llevaron a cabo los servicios del cantante, según publicó El Siglo de Torreón.
El reportero contó que vio las imágenes en una computadora portátil, dentro de un auto estacionado afuera de la funeraria donde preparaban los restos de Figueroa.
Cuevas negó haber comprado una copia y aseguró que está dispuesto a contarles a las autoridades lo que recuerda de aquel encuentro.
Aunque algunos reportes lo describen como un video de la autopsia, el contenido exacto de la grabación sigue sin verificarse de manera independiente.
Qué pidió Maribel Guardia a la Fiscalía[caption id="attachment_1701721" align="alignnone" width="1200"] Qué se sabe de la venta del supuesto video de Julián Figueroa FOTO: mezcalent[/caption]
Maribel Guardia pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México que averigüe si alguien grabó a su hijo después de su muerte e intentó vender las imágenes.
La actriz describió como una pesadilla la posibilidad de que exista el video y explicó que esa preocupación la acompaña desde la muerte de Julián.
Guardia aclaró que busca esclarecer lo ocurrido y que su petición a las autoridades no va dirigida contra el periodista que dio a conocer el relato.
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Marco Chacón, esposo de la actriz, dijo que la familia solicitó localizar el archivo y determinar si puede aportar información sobre el fallecimiento.
Qué falta aclarar sobre la presunta venta
La familia también quiere saber quién pudo haber grabado las imágenes sin autorización y en qué circunstancias se obtuvo el material.
Hasta el 27 de noviembre, los reportes consultados recogían la petición de la familia, pero no citaban un pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre el video.
Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. Su madre confirmó públicamente el fallecimiento al día siguiente.
Guardia informó entonces que, según el parte médico, su hijo sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.
FUENTE: heraldodemexico