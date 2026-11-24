Francisco relató tres visiones.

Dos episodios en Buenos Aires.

Fernández recopiló las notas privadas.

Durante una reunión en Roma, el papa Francisco creyó ver al demonio. Años después, escribió que todavía recordaba la voz ronca que aseguró haber oído.

El episodio figura en El diario íntimo del papa Francisco, un libro que reúne apuntes privados de Jorge Mario Bergoglio escritos entre 1992 y 2024.

En una entrada del 24 de enero de 2021, el pontífice recordó tres experiencias que interpretó como encuentros con el demonio.

Volvió sobre esas experiencias en el último párrafo del diario, al repasar su vida, según el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández.

Los tres episodios que Francisco situó en Buenos Aires y Roma

El papa Francisco aseguró haber visto al diablo en tres ocasiones. Así lo cuenta en sus diarios personales, que salen hoy a la venta en Italia con el beneplácito de León XIV. El libro recoge la faceta más personal y mística del pontífice. https://t.co/iVjwLF3bh0 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 24, 2026



Los dos primeros, según su relato, ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires. En uno creyó distinguir a la figura desde un automóvil.

El segundo sucedió durante una misa, en el coro. Al recordar esas escenas, Bergoglio describió una mirada que le resultaba amenazante y, al mismo tiempo, seductora.

El tercer episodio ocurrió en Roma en 2018, pocos días después de regresar de Chile, en medio de la crisis por abusos en la Iglesia chilena.

Del episodio en Roma le quedó grabado el tono triunfal de la voz. Francisco atribuyó a Dios la posibilidad de abandonar la reunión.