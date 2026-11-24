El papa Francisco relató en su diario tres ocasiones en las que aseguró haber visto al diablo
Publicado el 24/11/2026 a las 18:13
- Francisco relató tres visiones.
- Dos episodios en Buenos Aires.
- Fernández recopiló las notas privadas.
Durante una reunión en Roma, el papa Francisco creyó ver al demonio. Años después, escribió que todavía recordaba la voz ronca que aseguró haber oído.
El episodio figura en El diario íntimo del papa Francisco, un libro que reúne apuntes privados de Jorge Mario Bergoglio escritos entre 1992 y 2024.
En una entrada del 24 de enero de 2021, el pontífice recordó tres experiencias que interpretó como encuentros con el demonio.
Volvió sobre esas experiencias en el último párrafo del diario, al repasar su vida, según el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández.
Los tres episodios que Francisco situó en Buenos Aires y Roma
El papa Francisco aseguró haber visto al diablo en tres ocasiones. Así lo cuenta en sus diarios personales, que salen hoy a la venta en Italia con el beneplácito de León XIV.
El libro recoge la faceta más personal y mística del pontífice. https://t.co/iVjwLF3bh0
— Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 24, 2026
Los dos primeros, según su relato, ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires. En uno creyó distinguir a la figura desde un automóvil.
El segundo sucedió durante una misa, en el coro. Al recordar esas escenas, Bergoglio describió una mirada que le resultaba amenazante y, al mismo tiempo, seductora.
El tercer episodio ocurrió en Roma en 2018, pocos días después de regresar de Chile, en medio de la crisis por abusos en la Iglesia chilena.
Del episodio en Roma le quedó grabado el tono triunfal de la voz. Francisco atribuyó a Dios la posibilidad de abandonar la reunión.
Por qué se publicaron las notas privadas de Bergoglio
Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, seleccionó los pasajes y añadió comentarios para explicar las circunstancias en que se escribieron.
El cardenal contó a Vatican News que Francisco le había mostrado sus escritos y contempló divulgar algunos si podían ayudar a quienes los leyeran.
La edición organiza las notas por temas y omite ciertos detalles sobre la vida privada de terceros, según explicó Fernández.
El libro salió a la venta en Italia el 24 de noviembre de 2026. La editorial Debate programó el lanzamiento en España para el día 26.
La crisis espiritual que Francisco dejó por escrito
Las anotaciones también documentan una crisis espiritual que el propio Francisco situó entre 2021 y 2022, durante su pontificado.
Bergoglio escribió sobre períodos de desolación y aridez espiritual. La entrada en la que reunió los tres episodios coincide con el inicio de esa etapa.
En otra anotación, de junio de 2018, relató que creyó asomarse a la entrada del infierno y que tomó un rosario al sentir miedo.
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Fernández interpretó esos pasajes como momentos en los que Francisco se sintió llamado a examinar su vida y la manera en que ejercía su misión.
La muerte del papa Francisco y la elección de León XIV
Francisco murió el 21 de abril de 2025, a los 88 años. El Vaticano informó que sufrió un accidente cerebrovascular seguido de un colapso cardiovascular irreversible.
El cardenal Giovanni Battista Re presidió la misa funeral el 26 de abril, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.
Después de la ceremonia pública, el féretro fue trasladado a la basílica de Santa María la Mayor, en Roma, para el entierro.
El 8 de mayo, el cónclave eligió a Robert Francis Prevost, quien tomó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos.
FUENTE :peopleenespañol, BBC