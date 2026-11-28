La relación entre México y Estados Unidos enfrenta una nueva tensión. Esta vez, el conflicto gira en torno a una línea de denuncias anónimas habilitada por la DEA para recibir información sobre presuntos integrantes de cárteles mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno presentó una queja formal ante la Embajada estadounidense, al considerar que esta iniciativa puede representar una intromisión en asuntos internos y vulnerar la soberanía nacional.

El reclamo fue comunicado por Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al embajador Ronald Johnson. Según Sheinbaum, el diplomático respondió que revisaría el planteamiento mexicano.

La controversia comenzó después de que Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), anunciara un canal de comunicación mediante WhatsApp y Signal para recibir información sobre personas presuntamente relacionadas con organizaciones criminales.

México reclama a EE.UU. por línea de denuncias de la DEA

México presenta "queja formal" a EE.UU. por los canales de denuncia ofrecidos por la DEA https://t.co/fkqVxLQUy0 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 27, 2026

La inconformidad del gobierno mexicano no se limita al uso de aplicaciones de mensajería. El punto central es que una agencia estadounidense promueva directamente la recepción de información sobre personas vinculadas con organizaciones criminales dentro del territorio mexicano.

Sheinbaum sostuvo que México mantiene con Washington una relación de coordinación, pero no de subordinación. También defendió que cualquier colaboración en materia de seguridad debe respetar las instituciones y las decisiones del país.

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La mandataria insistió en que expresar el desacuerdo es una obligación de su administración cuando considera que una acción extranjera puede afectar la soberanía nacional.

El mensaje ocurre en un momento en que ambos gobiernos necesitan mantener abiertos los canales de comunicación sobre seguridad, comercio y migración, pese a sus diferencias.