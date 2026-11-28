México reclama a Estados Unidos por línea de denuncias de la DEA: Sheinbaum advierte que hay límites
Publicado el 28/11/2026 a las 14:35
La relación entre México y Estados Unidos enfrenta una nueva tensión. Esta vez, el conflicto gira en torno a una línea de denuncias anónimas habilitada por la DEA para recibir información sobre presuntos integrantes de cárteles mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno presentó una queja formal ante la Embajada estadounidense, al considerar que esta iniciativa puede representar una intromisión en asuntos internos y vulnerar la soberanía nacional.
El reclamo fue comunicado por Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al embajador Ronald Johnson. Según Sheinbaum, el diplomático respondió que revisaría el planteamiento mexicano.
La controversia comenzó después de que Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), anunciara un canal de comunicación mediante WhatsApp y Signal para recibir información sobre personas presuntamente relacionadas con organizaciones criminales.
México reclama a EE.UU. por línea de denuncias de la DEA
México presenta "queja formal" a EE.UU. por los canales de denuncia ofrecidos por la DEA https://t.co/fkqVxLQUy0
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 27, 2026
La inconformidad del gobierno mexicano no se limita al uso de aplicaciones de mensajería. El punto central es que una agencia estadounidense promueva directamente la recepción de información sobre personas vinculadas con organizaciones criminales dentro del territorio mexicano.
Sheinbaum sostuvo que México mantiene con Washington una relación de coordinación, pero no de subordinación. También defendió que cualquier colaboración en materia de seguridad debe respetar las instituciones y las decisiones del país.
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La mandataria insistió en que expresar el desacuerdo es una obligación de su administración cuando considera que una acción extranjera puede afectar la soberanía nacional.
El mensaje ocurre en un momento en que ambos gobiernos necesitan mantener abiertos los canales de comunicación sobre seguridad, comercio y migración, pese a sus diferencias.
Sheinbaum exige a Estados Unidos asumir su responsabilidad por el consumo de drogas
🚨#ÚLTIMAHORA | Gobierno de Sheinbaum presenta queja ante el embajador de EU por la propuesta de la DEA de abrir canales de comunicación para denunciar a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado. https://t.co/ZlUfUZ62Af
— El Universal (@El_Universal_Mx) November 27, 2026
La presidenta también cuestionó que Estados Unidos concentre la atención en los cárteles mexicanos sin atender suficientemente los problemas relacionados con el consumo y la distribución de drogas dentro de su propio territorio.
Según su planteamiento, Washington debe investigar quién comercializa sustancias como el fentanilo, quién las distribuye y dónde se blanquean las ganancias del narcotráfico.
Sheinbaum afirmó que México trabaja para reducir el tráfico de drogas mediante decomisos y acciones contra laboratorios clandestinos.
Como parte de sus argumentos, destacó una disminución del 65% en el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos, cifra que atribuyó a las acciones de su gobierno.
También recordó que la responsabilidad de combatir el narcotráfico no corresponde exclusivamente a México, pues existe una cadena de distribución y financiamiento que opera en territorio estadounidense.
¿Qué puede pasar ahora entre México y Estados Unidos?
La queja diplomática abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la cooperación bilateral contra el narcotráfico.
La respuesta estadounidense será importante para determinar si el desacuerdo escala o se mantiene en el terreno diplomático.
Sheinbaum aseguró que no considera difícil conducir la relación con Washington mientras existan principios claros y límites definidos.
Su gobierno, dijo, continuará colaborando en los asuntos compartidos, sin renunciar a la defensa de la soberanía.
Por ahora, el anuncio de la DEA y la inconformidad mexicana dejan una pregunta sobre la mesa: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación de seguridad sin convertirse en una intervención?
Fuente: El Heraldo de México