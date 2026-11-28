Gobierno de Trump busca identificar a usuarios que critican a ICE
Publicado el 27/11/2026 a las 22:45
La Administración de Donald Trump enfrenta una nueva batalla judicial por presuntamente intentar identificar a usuarios que critican sus políticas migratorias en redes sociales.
Cuatro personas, respaldadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda colectiva para frenar estas acciones gubernamentales.
La organización acusa al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de utilizar citatorios judiciales para obtener información personal de usuarios.
Las solicitudes habrían involucrado a plataformas como Meta, Bluesky y X, anteriormente conocida como Twitter, con el objetivo de descubrir quiénes están detrás de determinadas cuentas.
Gobierno de Trump busca identificar a críticos de ICE
Demandan al Gobierno de Trump por ir contra gente que critique a ICE en redes sociales.
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— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 28, 2026
La demanda sostiene que las autoridades buscan identificar a personas que publican comentarios críticos sobre ICE y las estrategias migratorias impulsadas por la Casa Blanca.
Según los documentos judiciales, las solicitudes forman parte de una investigación denominada Investigation 18, cuyo alcance todavía no se conoce públicamente.
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La ACLU sostiene que existen al menos 35 citatorios relacionados con este procedimiento y advierte que podrían existir muchas más solicitudes.
La organización considera que estas acciones representan una amenaza para la libertad de expresión, especialmente cuando los usuarios desean compartir opiniones políticas sin revelar su identidad.
¿Cómo busca el Gobierno identificar a usuarios de Facebook, X y Bluesky?
El procedimiento consiste en solicitar información a las compañías tecnológicas mediante citatorios emitidos dentro de investigaciones de gran jurado federal.
Estas solicitudes pueden buscar datos asociados con determinadas cuentas, incluidos elementos que permitan identificar a sus propietarios o conocer información personal.
La ACLU afirma que el Gobierno anteriormente utilizó citatorios administrativos para obtener información de críticos de ICE, pero encontró resistencia de usuarios y plataformas.
Ante esos obstáculos, la organización sostiene que las autoridades comenzaron a recurrir a citatorios de gran jurado, sujetos a reglas de confidencialidad.
¿Qué derechos tienen los inmigrantes y ciudadanos que critican a ICE?
La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege la libertad de expresión, incluido el derecho a cuestionar las decisiones del Gobierno.
Sin embargo, la controversia surge cuando las autoridades utilizan herramientas judiciales para intentar conocer la identidad de quienes expresan opiniones políticas anónimamente.
Laura Moraff, abogada de la ACLU, sostiene que nadie debería temer una investigación gubernamental simplemente por manifestar desacuerdo con el presidente.
La demanda también plantea preocupaciones sobre la privacidad digital y el posible efecto intimidatorio que estas investigaciones podrían generar entre los usuarios.
¿Qué pide la ACLU en la demanda contra el Gobierno de Trump?
Los cuatro demandantes solicitaron a un tribunal federal que impida al DOJ y al DHS continuar con investigaciones que consideran abusivas.
También buscan evitar que las plataformas tecnológicas entreguen información personal obtenida mediante los citatorios cuestionados.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal de Distrito de Washington y quedó bajo la atención del juez James Boasberg.
El magistrado estableció que la Administración Trump deberá responder a los señalamientos antes del 14 de diciembre y programó una audiencia para el 6 de enero.
¿Qué puede pasar con la investigación sobre críticos de ICE?
Por ahora, la demanda no significa que un tribunal haya declarado ilegales las actuaciones gubernamentales ni que haya ordenado detenerlas.
La próxima audiencia permitirá analizar la solicitud de protección judicial presentada por los demandantes y los argumentos de ambas partes.
El caso podría establecer límites importantes sobre el uso de citatorios para identificar a personas que participan anónimamente en conversaciones políticas digitales.
Para los inmigrantes y sus familias, el conflicto representa otro frente de discusión sobre privacidad, vigilancia gubernamental y derechos constitucionales en Estados Unidos.
Fuente: Telemundo