La Administración de Donald Trump enfrenta una nueva batalla judicial por presuntamente intentar identificar a usuarios que critican sus políticas migratorias en redes sociales.

Cuatro personas, respaldadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda colectiva para frenar estas acciones gubernamentales.

La organización acusa al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de utilizar citatorios judiciales para obtener información personal de usuarios.

Las solicitudes habrían involucrado a plataformas como Meta, Bluesky y X, anteriormente conocida como Twitter, con el objetivo de descubrir quiénes están detrás de determinadas cuentas.

Gobierno de Trump busca identificar a críticos de ICE

Demandan al Gobierno de Trump por ir contra gente que critique a ICE en redes sociales. https://t.co/lZxAy8iNbr — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 28, 2026

La demanda sostiene que las autoridades buscan identificar a personas que publican comentarios críticos sobre ICE y las estrategias migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

Según los documentos judiciales, las solicitudes forman parte de una investigación denominada Investigation 18, cuyo alcance todavía no se conoce públicamente.

La ACLU sostiene que existen al menos 35 citatorios relacionados con este procedimiento y advierte que podrían existir muchas más solicitudes.

La organización considera que estas acciones representan una amenaza para la libertad de expresión, especialmente cuando los usuarios desean compartir opiniones políticas sin revelar su identidad.