Tener una Green Card no significa que puedas permanecer fuera de Estados Unidos todo el tiempo que quieras. Una ausencia prolongada podría poner en riesgo tu residencia permanente y complicar tu regreso.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece condiciones para los residentes permanentes legales que viajan al extranjero. Una de las principales advertencias está relacionada con las ausencias de un año o más.

La regla es especialmente importante para inmigrantes que viajan a México, visitan a sus familiares o necesitan permanecer temporadas largas fuera del país por motivos laborales o personales.

Aunque la residencia permanente permite salir y regresar a Estados Unidos, las autoridades pueden evaluar si realmente mantienes tu intención de vivir permanentemente en territorio estadounidense.

Green Card: ¿cuánto tiempo puedes estar fuera de Estados Unidos?

Inmigrantes que llevan décadas viviendo legalmente en Estados Unidos están siendo retenidos en aeropuertos y cruces fronterizos por registros policiales de hace varios años https://t.co/HFA869tuAn — Mag. (@Mag_ECpe) November 20, 2026

Los titulares de una Green Card pueden realizar viajes internacionales sin perder automáticamente su residencia. Sin embargo, permanecer fuera durante seis meses o más puede provocar preguntas adicionales al regresar.

De acuerdo con CBP, una ausencia superior a seis meses, pero inferior a un año, puede implicar una revisión más detallada en el puerto de entrada. Esto no significa que la residencia se pierda automáticamente.

El plazo de un año representa un punto especialmente importante: si un residente pretende permanecer fuera durante ese periodo o más, debe solicitar un permiso de reingreso antes de abandonar Estados Unidos.

Además, regresar antes de cumplir un año tampoco garantiza conservar la residencia. Si las autoridades consideran que una persona estableció su hogar permanente en otro país, podrían cuestionar el mantenimiento de su estatus migratorio.