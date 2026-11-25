¿Vives fuera de EE.UU.? Tu Green Card podría estar en riesgo
Publicado el 24/11/2026 a las 20:10
Tener una Green Card no significa que puedas permanecer fuera de Estados Unidos todo el tiempo que quieras. Una ausencia prolongada podría poner en riesgo tu residencia permanente y complicar tu regreso.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece condiciones para los residentes permanentes legales que viajan al extranjero. Una de las principales advertencias está relacionada con las ausencias de un año o más.
La regla es especialmente importante para inmigrantes que viajan a México, visitan a sus familiares o necesitan permanecer temporadas largas fuera del país por motivos laborales o personales.
Aunque la residencia permanente permite salir y regresar a Estados Unidos, las autoridades pueden evaluar si realmente mantienes tu intención de vivir permanentemente en territorio estadounidense.
Green Card: ¿cuánto tiempo puedes estar fuera de Estados Unidos?
Inmigrantes que llevan décadas viviendo legalmente en Estados Unidos están siendo retenidos en aeropuertos y cruces fronterizos por registros policiales de hace varios años https://t.co/HFA869tuAn
— Mag. (@Mag_ECpe) November 20, 2026
Los titulares de una Green Card pueden realizar viajes internacionales sin perder automáticamente su residencia. Sin embargo, permanecer fuera durante seis meses o más puede provocar preguntas adicionales al regresar.
De acuerdo con CBP, una ausencia superior a seis meses, pero inferior a un año, puede implicar una revisión más detallada en el puerto de entrada. Esto no significa que la residencia se pierda automáticamente.
El plazo de un año representa un punto especialmente importante: si un residente pretende permanecer fuera durante ese periodo o más, debe solicitar un permiso de reingreso antes de abandonar Estados Unidos.
Además, regresar antes de cumplir un año tampoco garantiza conservar la residencia. Si las autoridades consideran que una persona estableció su hogar permanente en otro país, podrían cuestionar el mantenimiento de su estatus migratorio.
Permiso de reingreso: el documento que necesitas para viajes largos[caption id="attachment_1701540" align="alignnone" width="1200"] Green Card: ¿cuánto tiempo puedes estar fuera de Estados Unidos? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Quienes necesitan permanecer fuera de Estados Unidos durante un año o más pueden solicitar un Reentry Permit o permiso de reingreso mediante el Formulario I-131, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La solicitud debe presentarse cuando la persona todavía se encuentra físicamente en Estados Unidos. También debe cumplir con el proceso de datos biométricos establecido por la agencia.
Este documento generalmente tiene una vigencia de hasta dos años desde su emisión y permite solicitar el ingreso al país sin gestionar una visa SB-1 de residente que regresa. Sin embargo, no garantiza la admisión automática.
Si el permiso vence mientras el titular continúa en el extranjero, regresar puede convertirse en un problema. En esos casos, podría necesitar consultar con un consulado estadounidense sobre otras alternativas migratorias.
¿Qué documentos necesitas para regresar a Estados Unidos?
Si la ausencia fue inferior a un año, normalmente se puede presentar la Green Card vigente, correspondiente al Formulario I-551, para solicitar el ingreso.
Cuando la ausencia supera un año y no existe un permiso de reingreso válido, el residente podría necesitar solicitar una visa SB-1 de residente que regresa. La aprobación depende de que cumpla los requisitos correspondientes.
CBP también recomienda llevar el pasaporte vigente para facilitar el viaje, aunque no lo exige como documento migratorio específico para que un residente permanente ingrese a Estados Unidos.
Los oficiales pueden revisar cuánto tiempo permaneció la persona fuera, sus motivos de viaje y los vínculos que conserva con Estados Unidos. Por eso, mantener pruebas de vivienda, empleo, declaraciones de impuestos y otros vínculos puede resultar importante.
¿Qué pueden hacer los titulares de Green Card para evitar problemas?
Antes de viajar, conviene revisar las fechas de salida y regreso, especialmente si existe la posibilidad de permanecer varios meses en el extranjero.
- Por qué importa: Una ausencia prolongada genera riesgos migratorios.
- El dato: Un año es el plazo clave.
- El proceso: Solicitar el Formulario I-131 antes de salir.
- Qué pueden hacer: Conservar pruebas de residencia estadounidense.
Los residentes que planean pasar temporadas largas en México u otro país deberían consultar con un abogado de inmigración antes de viajar.
Esto es especialmente importante si ya acumularon ausencias prolongadas o tienen planes de solicitar la ciudadanía estadounidense.
La Green Card permite viajar, pero no equivale a una autorización para establecerse indefinidamente en otro país y conservar automáticamente la residencia. Conocer los plazos y preparar los documentos puede evitar complicaciones al intentar regresar.
Fuente: El Cronista