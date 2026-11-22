«Fuera de control»: gobernador de Washington arremete contra ICE por dos arrestos en el aeropuerto de Seattle
Publicado el 22/11/2026 a las 12:03
- ICE detuvo a dos mexicanos.
- Ferguson condenó el operativo federal.
- El puerto revisa los protocolos.
Agentes de ICE detuvieron a dos pasajeros mexicanos el sábado 21 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.
El operativo ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, mientras los viajeros abordaban un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.
Los agentes interceptaron a los pasajeros en la pasarela que conecta la puerta de embarque con el avión.
En los videos se ve a agentes vestidos de civil y con el rostro cubierto forcejear con una persona en el suelo. Algunos pasajeros les pidieron que se identificaran.
Qué dice ICE sobre los arrestos en Seattle-Tacoma
“Se están llevando a mi papá”.
Agentes enmascarados de ICE detuvieron a dos pasajeros en un puente de embarque de Alaska Airlines en Seattle. El aeropuerto y la aerolínea aseguran que no fueron notificados, y el gobernador Bob Ferguson dijo que ICE está “fuera de control”. Aún no hay explicación oficial. ¡BASTA DE VIOLENCIA A LOS MIGRANTES! ‼️🚨
— Festivales Media (@festivalesgt) November 22, 2026
ICE identificó a Ricardo Larrondo Mendoza como el objetivo inicial del operativo. Según la agencia, había permanecido en Estados Unidos más allá de su estancia autorizada.
Los agentes también detuvieron a Sofía Hernández Mejía, a quien ICE acusó de arrojarles café caliente durante el operativo.
La agencia sostuvo que Hernández Mejía también había excedido su estancia autorizada y anunció que enfrentaría un cargo por presunta agresión a un agente federal.
En uno de los videos se escucha a una mujer afirmar que tenían permiso de trabajo. Reuters informó que no pudo identificar a los abogados de ambos detenidos.
Bob Ferguson pide abolir ICE tras el operativo
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, acusó a ICE de estar «fuera de control». En conferencia de prensa, el demócrata pidió abolir la agencia.
Ferguson planteó que los agentes pudieron infringir una ley estatal que limita el uso de coberturas faciales por parte de las fuerzas del orden.
El gobernador también dijo que su equipo indagaría cómo llegaron los agentes federales hasta la pasarela de embarque.
Ferguson pidió a Alaska Airlines que se pronunciara a favor de retirar a ICE de los aeropuertos. Dijo que haría la misma petición a otras aerolíneas de Seattle-Tacoma.
El vuelo de Alaska Airlines salió casi tres horas tarde
El vuelo 1306 tenía programada su salida a las 8:10 de la mañana, hora local. La aerolínea informó que salió a las 11.
Alaska Airlines reubicó a muchos pasajeros en otros vuelos poco después del incidente.
La compañía expresó preocupación por lo ocurrido y aseguró que los agentes federales no le avisaron con anticipación.
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El retraso ocurrió el fin de semana previo al Día de Acción de Gracias, uno de los periodos de mayor demanda aérea.
El Puerto de Seattle revisa los protocolos con el DHS
El Puerto de Seattle, que administra el aeropuerto, aseguró que no participó en el operativo ni tuvo conocimiento previo.
La autoridad aeroportuaria señaló que ya había acordado protocolos con funcionarios federales de inmigración para este tipo de intervenciones.
El puerto consulta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para determinar si los agentes incumplieron alguno de esos protocolos.
Alaska Airlines informó que colabora con el puerto para aclarar si se respetaron los procedimientos durante los arrestos.
FUENTE: Univision, Elsoldemexico