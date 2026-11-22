ICE detuvo a dos mexicanos.

Ferguson condenó el operativo federal.

El puerto revisa los protocolos.

Agentes de ICE detuvieron a dos pasajeros mexicanos el sábado 21 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

El operativo ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, mientras los viajeros abordaban un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

Los agentes interceptaron a los pasajeros en la pasarela que conecta la puerta de embarque con el avión.

En los videos se ve a agentes vestidos de civil y con el rostro cubierto forcejear con una persona en el suelo. Algunos pasajeros les pidieron que se identificaran.

Qué dice ICE sobre los arrestos en Seattle-Tacoma

“Se están llevando a mi papá”.

Agentes enmascarados de ICE detuvieron a dos pasajeros en un puente de embarque de Alaska Airlines en Seattle. El aeropuerto y la aerolínea aseguran que no fueron notificados, y el gobernador Bob Ferguson dijo que ICE está “fuera de control”. Aún no hay explicación oficial. ¡BASTA DE VIOLENCIA A LOS MIGRANTES! ‼️🚨 — Festivales Media (@festivalesgt) November 22, 2026



ICE identificó a Ricardo Larrondo Mendoza como el objetivo inicial del operativo. Según la agencia, había permanecido en Estados Unidos más allá de su estancia autorizada.

Los agentes también detuvieron a Sofía Hernández Mejía, a quien ICE acusó de arrojarles café caliente durante el operativo.

La agencia sostuvo que Hernández Mejía también había excedido su estancia autorizada y anunció que enfrentaría un cargo por presunta agresión a un agente federal.

En uno de los videos se escucha a una mujer afirmar que tenían permiso de trabajo. Reuters informó que no pudo identificar a los abogados de ambos detenidos.