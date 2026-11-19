ICE la detuvo en Newark.

Un juez ordenó su expulsión.

Países Bajos brinda asistencia consular.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Vera Dijkmans, modelo neerlandesa de OnlyFans, el 11 de noviembre en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey.

La creadora de contenido, de 29 años, acababa de llegar en un vuelo procedente de Miami. Viajaba con su madre y su hermana, según contó su familia.

Su madre explicó al New York Post que Dijkmans había sido invitada a grabar contenido con peleadores de la UFC en el Madison Square Garden.

Tras la detención, las autoridades la trasladaron a Delaney Hall, un centro de detención migratoria en Newark.

Por qué ICE detuvo a la modelo de OnlyFans

Vera Dijkmans, influencer neerlandesa de 29 años, sigue detenida por el ICE en un centro de Nueva Jersey, según su familia, tras ser retenida el 11 de noviembre en Newark. RTL Nieuws, que verificó la detención, informa que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) la retuvieron la noche del miércoles 11 de noviembre en el aeropuerto de Newark, tras un vuelo desde Miami. Su madre, Marianne, dijo a ese medio que Dijkmans había viajado porque la UFC la había invitado a un evento en Nueva York. El sábado 14 de noviembre se celebró el UFC 334 en el Madison Square Garden. La familia y amigos publicaron un comunicado en la cuenta de Instagram de Dijkmans en el que afirman que «está detenida en un centro del ICE en condiciones extremadamente malas, con comida insuficiente y una higiene deficiente». RTL Nieuws y el diario AD recogen que Dijkmans estaba en Estados Unidos con un visado de turista B-2 y que había iniciado un trámite para obtener la residencia permanente (green card). Su madre dijo que le habían enviado una carta para comparecer ante un tribunal por su permiso de residencia, pero que «la perdió porque estaba de viaje». El visado B-2 no autoriza a trabajar en el país. The New York Post (@nypost) informa este lunes, citando a AD, que la madre añadió que se dirigía al evento de la UFC, donde pensaba crear más «contenido». The New York Post recoge declaraciones de su hermana, Iza Dijkmans: «Nos ha dicho que la comida es muy mala, que las condiciones de higiene son extremadamente insalubres y que el ambiente dentro del centro está siempre tenso». Añadió que duerme en una habitación con otras 12 personas y que «no ha visto la luz del día en seis días» porque «las ventanas están selladas». También afirmó: «Había una fecha de tribunal y no recibió la carta, así que se perdió la vista y no lo sabía». Y añadió: «Consultamos a un abogado, pero como tiene una orden de expulsión no pueden hacer nada». Una portavoz de la Embajada de los Países Bajos en Estados Unidos dijo a The New York Post: «El Gobierno de los Países Bajos tiene conocimiento del caso de una ciudadana neerlandesa detenida en Estados Unidos. Estamos prestando asistencia consular. Por razones de privacidad, no podemos pronunciarnos sobre los detalles específicos de este caso». The New York Post indica que pidió una declaración al ICE. Medios como NOS y Daily Voice señalan que Dijkmans no aparece en el localizador público de detenidos del ICE; esa ausencia no demuestra, por sí sola, que no esté bajo custodia. Según NU​.nl, la madre de Dijkmans se manifestó el sábado ante el centro de detención del ICE en Newark, donde su familia y The New York Post sitúan a la joven: Delaney Hall. Dijkmans, modelo de OnlyFans, tiene 5,7 millones de seguidores en Instagram, según RTL Nieuws. Video: NU​.nl. Suscríbete a nuestro boletín. Link en bio. — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) November 17, 2026



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a NL Times que un juez de inmigración ordenó su expulsión el 26 de mayo de 2026.

Según la agencia, Dijkmans faltó a la audiencia y ningún abogado compareció en su nombre. El proceso de expulsión había comenzado en agosto de 2025.

El DHS describió la detención en Newark como parte de un operativo dirigido y señaló que Dijkmans permanecería bajo custodia mientras se ejecuta la orden.

Su madre, Marianne Scholt, dijo que la modelo estaba de viaje y que, según la versión familiar, no vio la carta que le informaba de la audiencia.