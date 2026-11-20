El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) consiguió este jueves una victoria judicial contra California, al obtener una orden permanente que bloquea restricciones estatales sobre la identificación de agentes federales.

La decisión de la jueza Christina A. Snyder impide aplicar determinadas disposiciones que buscaban obligar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a mostrar su identidad y limitar el uso de máscaras.

El fallo representa un revés para California, que había impulsado estas medidas tras las polémicas redadas migratorias de 2025 y las protestas que provocaron en varias ciudades.

La controversia enfrenta dos posiciones: el gobierno federal defiende la seguridad de sus agentes, mientras que las restricciones estatales buscaban aumentar la transparencia durante los operativos migratorios.

California pierde contra ICE: agentes podrán usar máscaras

Jueza de EE.UU. impugna de forma permanente leyes de California contra operativos del ICE https://t.co/6cDpmm4ogb — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 20, 2026

La jueza Snyder restringió la aplicación de las secciones 7288 y 7289 del Código de Gobierno de California, además de dos disposiciones del Código Penal estatal.

Estas normas establecían obligaciones de identificación visible y limitaciones al uso de coberturas faciales opacas por parte de agentes durante sus funciones oficiales.

Según el Departamento de Justicia, las disposiciones interferían con las responsabilidades federales y exponían a los funcionarios a posibles amenazas contra su seguridad.

El DOJ sostuvo que los agentes habían enfrentado episodios de hostigamiento, divulgación de información personal y violencia, argumentos utilizados para justificar la protección de sus identidades.