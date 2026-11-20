California pierde batalla judicial contra ICE: agentes federales podrán usar máscaras en operativos
Publicado el 19/11/2026 a las 21:06
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) consiguió este jueves una victoria judicial contra California, al obtener una orden permanente que bloquea restricciones estatales sobre la identificación de agentes federales.
La decisión de la jueza Christina A. Snyder impide aplicar determinadas disposiciones que buscaban obligar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a mostrar su identidad y limitar el uso de máscaras.
El fallo representa un revés para California, que había impulsado estas medidas tras las polémicas redadas migratorias de 2025 y las protestas que provocaron en varias ciudades.
La controversia enfrenta dos posiciones: el gobierno federal defiende la seguridad de sus agentes, mientras que las restricciones estatales buscaban aumentar la transparencia durante los operativos migratorios.
California pierde contra ICE: agentes podrán usar máscaras
Jueza de EE.UU. impugna de forma permanente leyes de California contra operativos del ICE https://t.co/6cDpmm4ogb
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 20, 2026
La jueza Snyder restringió la aplicación de las secciones 7288 y 7289 del Código de Gobierno de California, además de dos disposiciones del Código Penal estatal.
Estas normas establecían obligaciones de identificación visible y limitaciones al uso de coberturas faciales opacas por parte de agentes durante sus funciones oficiales.
Según el Departamento de Justicia, las disposiciones interferían con las responsabilidades federales y exponían a los funcionarios a posibles amenazas contra su seguridad.
El DOJ sostuvo que los agentes habían enfrentado episodios de hostigamiento, divulgación de información personal y violencia, argumentos utilizados para justificar la protección de sus identidades.
Redadas del ICE en California: el origen del enfrentamiento judicial
Las leyes cuestionadas surgieron después de los operativos migratorios realizados en California durante junio de 2025, cuando agentes federales intervinieron en comunidades y centros laborales.
Aquellas acciones provocaron manifestaciones contra las redadas y enfrentamientos con las fuerzas policiales, convirtiendo la política migratoria en un importante foco de tensión.
En ese contexto, California buscó establecer mayores controles sobre la identificación de los funcionarios que participaban en las operaciones federales.
Sin embargo, el gobierno estadounidense cuestionó esas restricciones ante los tribunales, al considerar que un estado no podía imponer determinadas condiciones al desempeño de agentes federales.
¿Qué cambia para los inmigrantes tras el fallo contra California?
La resolución permite que los agentes federales afectados por las disposiciones bloqueadas continúen utilizando coberturas faciales durante sus actividades oficiales, sin quedar sujetos a esas prohibiciones estatales.
Esto no significa que todos los operativos del ICE estén libres de supervisión judicial ni que los funcionarios puedan actuar fuera de las leyes federales.
Para las comunidades inmigrantes, el fallo reabre el debate sobre cómo verificar la identidad de quienes realizan detenciones y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades.
Las personas que presencien una intervención pueden registrar lo ocurrido desde un lugar donde tengan derecho a permanecer, sin interferir físicamente con los agentes.
Lo que sigue para California y las operaciones migratorias del ICE
La orden permanente supone una victoria para el Departamento de Justicia en su disputa con California sobre los límites de la regulación estatal de las actividades federales.
El fallo podría influir en futuras controversias sobre identificación policial, aunque su alcance depende de las disposiciones específicas examinadas por el tribunal.
California podría evaluar nuevas acciones legales o alternativas legislativas, pero la información disponible no confirma que haya anunciado una apelación.
Mientras tanto, las organizaciones comunitarias y los residentes deberán seguir atentos a las reglas aplicables y a posibles cambios en los protocolos de identificación de agentes federales.
Fuentes: Efe, El País