Gómez Mont sale del registro.

Reportan libertad bajo fianza.

México ha buscado su detención.

Inés Gómez Mont dejó de aparecer en el localizador público de detenidos de ICE este martes 24 de noviembre, según informó EFE.

La agencia migratoria estadounidense no ofreció a EFE detalles sobre la situación de la expresentadora mexicana, quien también tiene nacionalidad española.

Por su parte, El País informó que la exconductora de Ventaneando recuperó la libertad tras pagar una fianza.

El periódico señaló que, según los documentos judiciales que consultó, Gómez Mont tenía programada una audiencia de fianza para el 12 de noviembre.

Por qué ICE arrestó a Inés Gómez Mont en Miami

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Las autoridades estadounidenses detuvieron a Gómez Mont el 30 de octubre en Miami por presuntas infracciones migratorias.

Tras el arresto, la trasladaron al Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria en Pompano Beach, Florida.

Dos días después de su detención, la exconductora presentó un recurso judicial para solicitar que la dejaran en libertad.

En el recurso, Gómez Mont sostuvo que su detención había sido arbitraria, de acuerdo con el reporte de EFE.