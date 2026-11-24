Inés Gómez Mont sale del registro de ICE y un reporte apunta a que quedó libre bajo fianza
Publicado el 24/11/2026 a las 17:34
- Gómez Mont sale del registro.
- Reportan libertad bajo fianza.
- México ha buscado su detención.
Inés Gómez Mont dejó de aparecer en el localizador público de detenidos de ICE este martes 24 de noviembre, según informó EFE.
La agencia migratoria estadounidense no ofreció a EFE detalles sobre la situación de la expresentadora mexicana, quien también tiene nacionalidad española.
Por su parte, El País informó que la exconductora de Ventaneando recuperó la libertad tras pagar una fianza.
El periódico señaló que, según los documentos judiciales que consultó, Gómez Mont tenía programada una audiencia de fianza para el 12 de noviembre.
Por qué ICE arrestó a Inés Gómez Mont en Miami
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Las autoridades estadounidenses detuvieron a Gómez Mont el 30 de octubre en Miami por presuntas infracciones migratorias.
Tras el arresto, la trasladaron al Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria en Pompano Beach, Florida.
Dos días después de su detención, la exconductora presentó un recurso judicial para solicitar que la dejaran en libertad.
En el recurso, Gómez Mont sostuvo que su detención había sido arbitraria, de acuerdo con el reporte de EFE.
Qué investiga México en el caso Gómez Mont[caption id="attachment_1701513" align="alignnone" width="1200"] Inés Gómez Mont sale del registro de ICE y reportan su libertad FOTO: mezcalent[/caption]
En México, Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, han enfrentado órdenes de aprehensión.
EFE señala que las investigaciones abarcan presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El monto señalado en el caso ronda los 3.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a más de 160 millones de dólares, según la agencia.
En julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que seguía gestionando la detención de Gómez Mont y la extradición de Álvarez Puga.
Qué pasó con Álvarez Puga y las alertas de Interpol
ICE detuvo a Álvarez Puga en Estados Unidos en septiembre de 2025. Su nombre también dejó de aparecer en el localizador público, reportó EFE.
El País informó que un juez de inmigración ordenó su liberación tras varias semanas bajo custodia en Florida.
La pareja estuvo sujeta a notificaciones rojas de Interpol desde 2021, emitidas a petición de las autoridades mexicanas.
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En septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol había retirado ambas alertas y anunció que México pediría reactivarlas.
Qué significa dejar de aparecer en el localizador de ICE
ICE advierte que su herramienta pública tiene una cobertura parcial y que algunos registros pueden tardar en aparecer tras una detención.
Al buscar por nombre, el sistema exige que el nombre y los apellidos coincidan exactamente con los del registro.
Si la familia conoce el número de registro migratorio, o número A, ICE recomienda usarlo junto con el país de nacimiento.
Si la búsqueda queda sin resultados, la agencia indica que se puede contactar a la oficina local de ICE encargada de las detenciones.