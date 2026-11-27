Cafetería de latinos en Chicago cierra definitivamente tras ser acusada de tener vínculos con ICE
Publicado el 27/11/2026 a las 13:00
- Cafetería enfrenta boicot por presuntos vínculos
- Empleados abandonaron sus puestos en protesta
- Cierre definitivo deja nueve empleos perdidos
Cafetería de latinos cierra. Una cafetería de propietarios latinos en Chicago, Illinois, anunció su cierre definitivo después de enfrentar un boicot comunitario por acusaciones que vinculan al esposo de su propietaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tasa Coffee Roasters, ubicada en el vecindario de West Humboldt Park, cerró sus puertas tras cuatro años de operaciones, en medio de protestas, críticas en redes sociales y el abandono de los puestos de trabajo por parte de sus empleados.
“Después de cuatro años de servir a la comunidad, tomé la difícil decisión de cerrar, de forma permanente, Tasa Coffee Roasters”, confirmó Jackie Márquez, propietaria del establecimiento, según informó La Nación, en un artículo publicado por La Prensa Gráfica.
Cafetería de latinos cierra: Acusaciones sobre vínculos con ICE desatan polémica
La controversia comenzó el 22 de noviembre, cuando una publicación en Reddit aseguró que el esposo de Márquez aparecía en una base de datos no oficial denominada ICE List.
De acuerdo con Chicago Sun-Times y WBEZ, documentos filtrados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificaban a una persona con el mismo nombre como exoficial de supervisión de detención y deportación.
Sin embargo, ambos medios precisaron que no pudieron confirmar de manera independiente que se tratara de la misma persona vinculada con la cafetería.
CBS News Chicago recordó que, durante una entrevista realizada en octubre de 2025, el esposo de Márquez reconoció trabajar para el Gobierno federal y respondió “Customs” (Aduanas) cuando fue cuestionado sobre sus funciones.
Por su parte, un portavoz de ICE declinó confirmar su identidad o situación laboral ante una consulta de The Independent.
Empleados abandonan cafetería y vecinos impulsan boicot
El lunes 23 de noviembre, los trabajadores decidieron suspender sus actividades y colocaron un cartel en el establecimiento para expresar su rechazo a los presuntos vínculos con las autoridades migratorias.
“No respaldamos, toleramos, apoyamos ni aceptamos a ninguna persona u organización vinculada a ICE”, manifestaron los baristas y tostadores de café.
La reacción también se extendió entre los clientes, quienes publicaron reseñas negativas y videos desechando productos del negocio. Además, personas arrojaron huevos contra las ventanas del establecimiento.
La organización Northwest Side Progressive Coalition, integrada por políticos locales y la congresista demócrata Delia Ramírez, anunció que dejaría de respaldar y promover la cafetería, informó The Independent.
Propietaria rompe el silencio y anuncia cierre definitivo
𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐒𝐖𝐎𝐌𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐀 𝐑𝐀𝐌𝐈𝐑𝐄𝐙’𝐒 𝐌𝐎𝐁 𝐁𝐎𝐘𝐂𝐎𝐓𝐓 𝐒𝐇𝐔𝐓𝐒 𝐃𝐎𝐖𝐍 𝐀 𝐋𝐀𝐓𝐈𝐍𝐀-𝐎𝐖𝐍𝐄𝐃 𝐂𝐇𝐈𝐂𝐀𝐆𝐎 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐅𝐎𝐑 𝐆𝐎𝐎𝐃
“𝘐 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘨𝘳𝘦𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘤𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘮𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘤𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘐 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘢𝘭𝘰𝘨𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘶𝘵𝘶𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵, 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘨𝘳𝘦𝘦,” Jackie Marquez wrote after a rumor spread that her husband works for ICE. It was the only answer she ever got to give. Within days, eggshells coated her storefront windows and sidewalk, and her own employees closed the shop rather than face the mob gathering outside.
Then a sitting member of Congress joined in. Congresswoman 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐞𝐳 signed onto a boycott demand from the Northwest Side Progressive Coalition, along with state representatives, state senators, and a Chicago alderman. “𝘎𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘯𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺, 𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘰 𝘭𝘰𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘰𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘣𝘭𝘪𝘴𝘩𝘮𝘦𝘯𝘵,” the group wrote. Not one of them produced a shred of proof — ABC7 and FOX32 both reported that ICE won’t confirm or deny whether anyone works there, and a year-old CBS News story had simply called her husband Pierre a “co-owner” of the shop.
The same political class that built careers championing Latina entrepreneurs and immigrant small businesses turned around and marched against one of their own, over a rumor they never bothered to verify. This was Humboldt Park’s own success story — a Mexican immigrant’s daughter who preached fair-trade coffee and a living wage for her workers. City Hall had already put $𝟐𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎 of your tax dollars behind her, between a Neighborhood Opportunity Fund grant and a Good Food Fund award meant to lift West Side businesses like hers.
On Wednesday, Marquez posted that she’d made “𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘶𝘭𝘵 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘛𝘢𝘴𝘢 𝘊𝘰𝘧𝘧𝘦𝘦 𝘙𝘰𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳𝘴” after four years in business. 𝐍𝐢𝐧𝐞 𝐣𝐨𝐛𝐬 are gone with it. A Republican candidate for Chicago mayor, Danielle Carter-Walters, had tried to rally support for the shop days earlier, writing that “𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘤𝘬𝘣𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘪𝘵𝘺’𝘴 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘺” and urging residents to show up instead of tearing one down. It wasn’t enough to outrun a Congresswoman’s Facebook post.
Marquez never got a trial, a hearing, or even a name attached to the accusation against her husband — just a mob, a boycott, and a Congresswoman’s signature. Her coffee shop is closed for good, and the nine employees who worked there don’t get a second chance — and neither does the small business your city once bragged about funding.
𝐀 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭’𝐬 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐫𝐮𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐞𝐟𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐬 — 𝐟𝐚𝐢𝐫 𝐰𝐚𝐠𝐞𝐬, 𝐟𝐚𝐢𝐫 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞, 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲 — 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐫 𝐨𝐰𝐧 𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐫 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐫𝐮𝐦𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐞𝐝.
— M.A. Rothman (@MichaelARothman) November 26, 2026
Ante la controversia, Jackie Márquez aseguró mediante Instagram que era la única propietaria legal del negocio, información respaldada por los registros estatales revisados por CBS News Chicago.
“Personalmente, no estoy de acuerdo con la política migratoria actual; creo en el diálogo civil y en el respeto mutuo, incluso cuando existen diferencias de opinión”, expresó.
Márquez también pidió que sus empleados no fueran atacados ni responsabilizados por circunstancias ajenas a su control.
El 25 de noviembre confirmó el cierre definitivo y lamentó la desaparición de nueve puestos de trabajo, tras cuatro años de servicio a la comunidad.
Cafetería había recibido miles de dólares en subvenciones
Chicago leftists run around telling everyone to support small businesses, specifically those owned by “black and brown” ppl or “people of color” except for when those ppl don’t do, think, say or support the things they are “supposed to” per the leftists book of rules.
The owner of Tasa Coffee Roasters apparently works for ICE or the husband of the owner does, either way someone does & so what? Why does that really matter?
With that said, if you’re not a leftist lunatic don’t run down to Tasa to support them, it seems like they are bowing to the mob.
Let them, don’t spend your money there.
— Libs Of Chicago (@Libs_OfChicago) November 24, 2026
Tasa Coffee Roasters abrió en 2022 y se convirtió en un establecimiento reconocido por su identidad latina y su cercanía con los habitantes del vecindario.
Según CBS News Chicago, el negocio recibió una subvención de 250,000 dólares del Fondo de Oportunidades del Vecindario y otros 30,000 dólares del programa Good Food Fund en 2025.
Pese al cierre y las protestas, las fuentes periodísticas no han confirmado de manera independiente que la cafetería colaborara directamente con ICE en operativos migratorios, detenciones o deportaciones.