Cafetería enfrenta boicot por presuntos vínculos

Empleados abandonaron sus puestos en protesta

Cierre definitivo deja nueve empleos perdidos

Cafetería de latinos cierra. Una cafetería de propietarios latinos en Chicago, Illinois, anunció su cierre definitivo después de enfrentar un boicot comunitario por acusaciones que vinculan al esposo de su propietaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tasa Coffee Roasters, ubicada en el vecindario de West Humboldt Park, cerró sus puertas tras cuatro años de operaciones, en medio de protestas, críticas en redes sociales y el abandono de los puestos de trabajo por parte de sus empleados.

“Después de cuatro años de servir a la comunidad, tomé la difícil decisión de cerrar, de forma permanente, Tasa Coffee Roasters”, confirmó Jackie Márquez, propietaria del establecimiento, según informó La Nación, en un artículo publicado por La Prensa Gráfica.

Cafetería de latinos cierra: Acusaciones sobre vínculos con ICE desatan polémica

La controversia comenzó el 22 de noviembre, cuando una publicación en Reddit aseguró que el esposo de Márquez aparecía en una base de datos no oficial denominada ICE List.

De acuerdo con Chicago Sun-Times y WBEZ, documentos filtrados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificaban a una persona con el mismo nombre como exoficial de supervisión de detención y deportación.

Sin embargo, ambos medios precisaron que no pudieron confirmar de manera independiente que se tratara de la misma persona vinculada con la cafetería.

CBS News Chicago recordó que, durante una entrevista realizada en octubre de 2025, el esposo de Márquez reconoció trabajar para el Gobierno federal y respondió “Customs” (Aduanas) cuando fue cuestionado sobre sus funciones.

Por su parte, un portavoz de ICE declinó confirmar su identidad o situación laboral ante una consulta de The Independent.