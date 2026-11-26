USCIS endurece los requisitos para conceder la Green Card a jóvenes inmigrantes
Publicado el 25/11/2026 a las 19:11
- USCIS modifica los criterios migratorios.
- Solicitudes pendientes serán revisadas.
- Algunos jóvenes podrían enfrentar deportación.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) modificó su política para otorgar la residencia permanente a jóvenes con Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ).
La actualización, vigente desde el 20 de noviembre de 2026, establece criterios más estrictos para evaluar las solicitudes de estos inmigrantes.
Cumplir con los requisitos legales no garantizará la aprobación, pues los solicitantes deberán obtener una evaluación discrecional favorable de las autoridades migratorias.
Las nuevas disposiciones alcanzan tanto a quienes inicien el procedimiento como a aquellos que todavía esperan una resolución.
¿Qué inmigrantes serán afectados por las nuevas reglas?
USCIS endurece requisitos para residencia de jóvenes con estatus SIJ; nuevas reglas aplicarán también a casos en trámite. https://t.co/Xz3bV1EHuh
— Uno TV (@UnoNoticias) November 23, 2026
El Estatus de Inmigrante Juvenil Especial está dirigido a jóvenes menores de 21 años que han sufrido abandono, abuso o negligencia por parte de uno o ambos padres.
Esta clasificación migratoria representa una vía para que determinados jóvenes vulnerables puedan solicitar posteriormente la residencia permanente en Estados Unidos.
Con la actualización, USCIS examinará con mayor detenimiento las circunstancias que originaron la solicitud de protección migratoria.
Los funcionarios deberán comprobar que la clasificación fue concedida legítimamente y que no existen irregularidades que comprometan su aprobación.
USCIS podrá revocar peticiones previamente aprobadas[caption id="attachment_1701638" align="alignnone" width="1200"] USCIS endurece las reglas de la Green Card para jóvenes FOTO: EFE[/caption]
Las autoridades migratorias podrán retirar la aprobación del Formulario I-360 cuando identifiquen circunstancias que justifiquen revisar la decisión original.
Entre los motivos contemplados se encuentran el fraude, la presentación deliberada de información falsa y los errores importantes durante la evaluación.
USCIS también podrá intervenir cuando determine que el consentimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue concedido incorrectamente.
Sin embargo, esta disposición se refiere a la aprobación de la clasificación migratoria y no implica la cancelación automática de una Green Card ya otorgada.
¿Qué sucederá con las solicitudes de Green Card pendientes?[caption id="attachment_1701639" align="alignnone" width="1200"] USCIS endurece las reglas de la Green Card para jóvenes FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Los jóvenes que presentaron el Formulario I-360 antes de cumplir 21 años conservarán la protección correspondiente al límite de edad.
Esto significa que cumplir esa edad durante la espera no los descalificará automáticamente del programa migratorio.
Sin embargo, las solicitudes pendientes estarán sujetas a los nuevos criterios de evaluación, aunque hayan sido presentadas antes del cambio.
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Las solicitudes resueltas favorablemente antes del 20 de noviembre de 2026 permanecerán sujetas a las disposiciones anteriores.
Algunos inmigrantes podrían enfrentar procesos de deportación
La actualización contempla la posibilidad de emitir una Notificación de Comparecencia cuando USCIS rechace una solicitud de residencia o revoque una petición SIJ.
Este documento puede iniciar un procedimiento de deportación ante un tribunal de inmigración, aunque no representa una expulsión automática.
Asimismo, las autoridades podrán solicitar información biométrica adicional, incluyendo fotografías y huellas dactilares, dependiendo de cada expediente.
Los jóvenes afectados pueden buscar asesoría jurídica especializada para conocer las implicaciones de estas disposiciones sobre sus trámites migratorios.
FUENTE: conexionmigrante