USCIS modifica los criterios migratorios.

Solicitudes pendientes serán revisadas.

Algunos jóvenes podrían enfrentar deportación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) modificó su política para otorgar la residencia permanente a jóvenes con Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ).

La actualización, vigente desde el 20 de noviembre de 2026, establece criterios más estrictos para evaluar las solicitudes de estos inmigrantes.

Cumplir con los requisitos legales no garantizará la aprobación, pues los solicitantes deberán obtener una evaluación discrecional favorable de las autoridades migratorias.

Las nuevas disposiciones alcanzan tanto a quienes inicien el procedimiento como a aquellos que todavía esperan una resolución.

¿Qué inmigrantes serán afectados por las nuevas reglas?

USCIS endurece requisitos para residencia de jóvenes con estatus SIJ; nuevas reglas aplicarán también a casos en trámite. https://t.co/Xz3bV1EHuh — Uno TV (@UnoNoticias) November 23, 2026



El Estatus de Inmigrante Juvenil Especial está dirigido a jóvenes menores de 21 años que han sufrido abandono, abuso o negligencia por parte de uno o ambos padres.

Esta clasificación migratoria representa una vía para que determinados jóvenes vulnerables puedan solicitar posteriormente la residencia permanente en Estados Unidos.

Con la actualización, USCIS examinará con mayor detenimiento las circunstancias que originaron la solicitud de protección migratoria.

Los funcionarios deberán comprobar que la clasificación fue concedida legítimamente y que no existen irregularidades que comprometan su aprobación.