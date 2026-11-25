ICE arresta a inmigrante que ganó un millón de dólares en la lotería tras publicarse su fotografía
Publicado el 25/11/2026 a las 18:07
- Ganó un premio millonario.
- ICE ejecutó una orden migratoria.
- Su fotografía circuló en Facebook.
Lo que parecía ser un golpe de suerte terminó en una detención migratoria para Ariel Antonio Velásquez-Morales, ganador de un millón de dólares en Massachusetts.
El hombre fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la madrugada del martes 24 de noviembre en East Boston.
La detención ocurrió apenas seis días después de que la Lotería Estatal de Massachusetts anunciara públicamente su premio millonario.
El caso ha llamado la atención debido a que su fotografía fue difundida en redes sociales días antes de quedar bajo custodia migratoria.
¿Por qué ICE detuvo al ganador del millón de dólares?
Gana 1 millón en lotería, acude a cobrar el premio y el #ICE lo detiene en #EU #Massachusetts #viral https://t.co/r10OwsbjAA
— netnoticias.mx (@netnoticiasmx) November 25, 2026
Según las autoridades migratorias, Velásquez-Morales ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2013 por la frontera cercana a Roma, Texas.
El 24 de abril de 2014, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de deportación en su contra.
La resolución fue dictada después de que el hombre no compareciera ante el tribunal encargado de revisar su situación migratoria.
Desde entonces, las autoridades contaban con una orden de deportación que finalmente motivó su arresto en Massachusetts.
Así fue el arresto del ganador de la lotería[caption id="attachment_1701624" align="alignnone" width="1200"] ICE arresta a ganador de la lotería de un millón de dólares FOTO: EFE[/caption]
De acuerdo con tres fuentes de ICE consultadas por Fox News, Velásquez-Morales presuntamente intentó huir cuando los agentes se acercaron para detenerlo.
Los oficiales lograron alcanzarlo después de una breve persecución a pie por East Boston.
El procedimiento quedó registrado mediante las cámaras corporales utilizadas por los agentes federales durante el operativo.
Tras su captura, el ganador de la lotería permaneció bajo custodia de las autoridades migratorias mientras avanzaba su procedimiento.
¿Cuánto dinero recibió realmente el ganador de la lotería?
Velásquez-Morales consiguió el premio tras comprar un boleto de raspadito de apenas 10 dólares en el establecimiento Sumner Market, ubicado en East Boston.
El boleto correspondía al juego instantáneo denominado “$2,000,000 50X Cashword”, comercializado por la lotería de Massachusetts.
Aunque el premio anunciado ascendía a un millón de dólares, el ganador optó por recibir el dinero mediante un único desembolso.
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Esta modalidad redujo la cantidad recibida a 650,000 dólares antes de la aplicación de los impuestos correspondientes.
¿Qué relación tiene la fotografía con la detención de ICE?
La Lotería Estatal de Massachusetts compartió el 21 de noviembre una fotografía del ganador sosteniendo un cheque gigante con el monto obtenido.
Tres días después de aquella publicación en Facebook, Velásquez-Morales fue detenido por las autoridades migratorias.
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que la publicación haya permitido a ICE localizarlo ni que la lotería proporcionara información a los agentes.
También se desconoce qué sucederá con el dinero del premio y si el detenido cuenta actualmente con representación legal.
FUENTE: N+