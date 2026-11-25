Ganó un premio millonario.

ICE ejecutó una orden migratoria.

Su fotografía circuló en Facebook.

Lo que parecía ser un golpe de suerte terminó en una detención migratoria para Ariel Antonio Velásquez-Morales, ganador de un millón de dólares en Massachusetts.

El hombre fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la madrugada del martes 24 de noviembre en East Boston.

La detención ocurrió apenas seis días después de que la Lotería Estatal de Massachusetts anunciara públicamente su premio millonario.

El caso ha llamado la atención debido a que su fotografía fue difundida en redes sociales días antes de quedar bajo custodia migratoria.

¿Por qué ICE detuvo al ganador del millón de dólares?

Gana 1 millón en lotería, acude a cobrar el premio y el #ICE lo detiene en #EU #Massachusetts #viral https://t.co/r10OwsbjAA — netnoticias.mx (@netnoticiasmx) November 25, 2026



Según las autoridades migratorias, Velásquez-Morales ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2013 por la frontera cercana a Roma, Texas.

El 24 de abril de 2014, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de deportación en su contra.

La resolución fue dictada después de que el hombre no compareciera ante el tribunal encargado de revisar su situación migratoria.

Desde entonces, las autoridades contaban con una orden de deportación que finalmente motivó su arresto en Massachusetts.