¿En qué gastó Trump $81 millones para detener migrantes en Cuba?
Publicado el 27/11/2026 a las 21:59
El Gobierno de Donald Trump destinó más de 81 millones de dólares a detener migrantes en Guantánamo, Cuba, pero las cifras revelan una enorme diferencia entre el proyecto anunciado y sus resultados.
Un informe gubernamental publicado el 27 de noviembre de 2026 reveló que solo 849 personas pasaron por Guantánamo desde el inicio de la Operación Southern Guard, en 2025.
La cifra contrasta con la promesa de Trump de habilitar espacio para 30,000 migrantes en la base naval como parte de su ofensiva migratoria.
El reporte reveló que, al 3 de septiembre de 2026, solo ocho migrantes permanecían detenidos en Guantánamo, cuya capacidad operativa era de 399 personas.
Gasto de Estados Unidos en migrantes en Guantánamo
EE.UU. destinó US$ 81 millones a una operación que retuvo a 849 migrantes en Guantánamo, según informe https://t.co/iE6tuy8a58
— CNN en Español (@CNNEE) November 27, 2026
El Departamento de Defensa comprometió aproximadamente 81.5 millones de dólares para operaciones de traslado y detención migratoria en Guantánamo, según el informe.
El presupuesto incluyó alojamiento, personal, transporte aéreo, operaciones militares y otros servicios necesarios para mantener activo el programa.
Durante el último trimestre analizado, alojar a los migrantes costó aproximadamente 2.53 millones de dólares, pese a la baja ocupación.
La diferencia entre el gasto y los migrantes atendidos pone bajo escrutinio los resultados y costos del controvertido plan de Trump.
¿Cuántos migrantes fueron detenidos en Guantánamo?
El plan comenzó en enero de 2025, cuando Trump ordenó ampliar las instalaciones de la base naval para recibir a personas consideradas prioritarias por motivos de seguridad.
Las autoridades contemplaron inicialmente instalar campamentos temporales con miles de camas, pero surgieron dificultades para adaptar esos espacios a los estándares de detención exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional.
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Finalmente, solo 849 migrantes fueron retenidos en Guantánamo desde el comienzo de la operación, mientras que la ocupación simultánea nunca superó las 399 personas.
Además, el informe señaló que aproximadamente 350 militares estadounidenses apoyaban las operaciones en septiembre de 2026, una presencia que contrasta con los apenas ocho migrantes que permanecían detenidos.
¿Cuánto tiempo permanecen los migrantes en la base militar?
La auditoría encontró que los migrantes permanecieron un promedio de siete días en las instalaciones durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2026.
Los tiempos de detención aumentaron por las dificultades para organizar vuelos de deportación y la negativa de algunos países a recibir ciudadanos.
Uno de los migrantes permaneció detenido hasta 102 días, reflejando los obstáculos que enfrenta Estados Unidos para ejecutar las expulsiones.
El informe reabre el debate sobre el uso de bases militares para detener migrantes y justificar el gasto de recursos públicos.