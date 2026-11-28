El Gobierno de Donald Trump destinó más de 81 millones de dólares a detener migrantes en Guantánamo, Cuba, pero las cifras revelan una enorme diferencia entre el proyecto anunciado y sus resultados.

Un informe gubernamental publicado el 27 de noviembre de 2026 reveló que solo 849 personas pasaron por Guantánamo desde el inicio de la Operación Southern Guard, en 2025.

La cifra contrasta con la promesa de Trump de habilitar espacio para 30,000 migrantes en la base naval como parte de su ofensiva migratoria.

El reporte reveló que, al 3 de septiembre de 2026, solo ocho migrantes permanecían detenidos en Guantánamo, cuya capacidad operativa era de 399 personas.

Gasto de Estados Unidos en migrantes en Guantánamo

EE.UU. destinó US$ 81 millones a una operación que retuvo a 849 migrantes en Guantánamo, según informe https://t.co/iE6tuy8a58 — CNN en Español (@CNNEE) November 27, 2026

El Departamento de Defensa comprometió aproximadamente 81.5 millones de dólares para operaciones de traslado y detención migratoria en Guantánamo, según el informe.

El presupuesto incluyó alojamiento, personal, transporte aéreo, operaciones militares y otros servicios necesarios para mantener activo el programa.

Durante el último trimestre analizado, alojar a los migrantes costó aproximadamente 2.53 millones de dólares, pese a la baja ocupación.

La diferencia entre el gasto y los migrantes atendidos pone bajo escrutinio los resultados y costos del controvertido plan de Trump.