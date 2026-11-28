La última campaña promocional de Netflix provocó una inesperada reacción de Donald Trump Jr., quien cuestionó el contenido de una publicación difundida durante el Día de Acción de Gracias.

La plataforma compartió un video de Sophie y Margo, personajes interpretados por Brittany Snow y Malin Åkerman en The Hunting Wives, mientras protagonizaban un apasionado abrazo.

El clip apareció acompañado de la frase “Este plato de Acción de Gracias”, una referencia humorística que no pareció divertir al hijo del presidente Donald Trump.

“¿Qué te pasa? Es el Día de Acción de Gracias”, escribió Trump Jr. en respuesta a la publicación, dejando clara su inconformidad con la estrategia publicitaria.

Donald Trump Jr. arremete contra Netflix por The Hunting Wives

Donald Trump Jr. is condemning Netflix for sharing a steamy ‘Hunting Wives’ season 2 clip of two women kissing on Thanksgiving. https://t.co/ZWUbzqgzaB — Entertainment Weekly (@EW) November 27, 2026

La reacción surgió en una fecha especialmente significativa para millones de estadounidenses, cuando las familias suelen reunirse para celebrar una de las festividades más importantes del país.

La publicación también coincidió con el estreno de la segunda temporada de The Hunting Wives, por lo que Netflix aprovechó la conversación alrededor de Thanksgiving para impulsar su producción.

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Aunque la plataforma presentó el video como una broma relacionada con la celebración, el comentario de Trump Jr. convirtió una campaña de entretenimiento en una conversación inesperada en redes sociales.

La controversia también refleja cómo las estrategias de promoción de las plataformas de streaming pueden generar reacciones más allá de sus audiencias habituales.