Donald Trump Jr. explota contra Netflix por polémica escena de ‘The Hunting Wives’ en pleno Thanksgiving
Publicado el 27/11/2026 a las 21:30
La última campaña promocional de Netflix provocó una inesperada reacción de Donald Trump Jr., quien cuestionó el contenido de una publicación difundida durante el Día de Acción de Gracias.
La plataforma compartió un video de Sophie y Margo, personajes interpretados por Brittany Snow y Malin Åkerman en The Hunting Wives, mientras protagonizaban un apasionado abrazo.
El clip apareció acompañado de la frase “Este plato de Acción de Gracias”, una referencia humorística que no pareció divertir al hijo del presidente Donald Trump.
“¿Qué te pasa? Es el Día de Acción de Gracias”, escribió Trump Jr. en respuesta a la publicación, dejando clara su inconformidad con la estrategia publicitaria.
Donald Trump Jr. arremete contra Netflix por The Hunting Wives
Donald Trump Jr. is condemning Netflix for sharing a steamy ‘Hunting Wives’ season 2 clip of two women kissing on Thanksgiving. https://t.co/ZWUbzqgzaB
— Entertainment Weekly (@EW) November 27, 2026
La reacción surgió en una fecha especialmente significativa para millones de estadounidenses, cuando las familias suelen reunirse para celebrar una de las festividades más importantes del país.
La publicación también coincidió con el estreno de la segunda temporada de The Hunting Wives, por lo que Netflix aprovechó la conversación alrededor de Thanksgiving para impulsar su producción.
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Aunque la plataforma presentó el video como una broma relacionada con la celebración, el comentario de Trump Jr. convirtió una campaña de entretenimiento en una conversación inesperada en redes sociales.
La controversia también refleja cómo las estrategias de promoción de las plataformas de streaming pueden generar reacciones más allá de sus audiencias habituales.
¿De qué trata The Hunting Wives y por qué genera interés?
Don Jr. slams Netflix after it marked Thanksgiving by posting a steamy love scene from its series "The Hunting Wives" on X, showing two female characters kissing in bed with the caption "This thanksgiving plate."
Trump Jr. fired back with a simple question: "What is wrong with you??? It's Thanksgiving."
The Netflix post racked up nearly 35 million views by Friday.
https://t.co/ZmxJlAOl3D
— Fox News Flash (@FoxNews_Flash) November 27, 2026
La producción está basada en la novela de May Cobb y sigue la historia de Sophie O'Neil, una mujer que abandona Boston para comenzar una nueva vida en Texas.
Allí conoce a Margo, una mujer adinerada y popular que la introduce en un exclusivo grupo de amigas conocido como las Hunting Wives.
Lo que comienza como una amistad aparentemente atractiva termina convirtiéndose en una historia cargada de secretos, relaciones complicadas, violencia y misterios que sacuden a toda una comunidad.
La primera temporada, estrenada en julio de 2025, terminó con el asesinato de Abby, interpretada por Madison Wolfe, un acontecimiento que involucró directamente a Sophie, Margo y su círculo social.
¿Qué pasará en la segunda temporada de The Hunting Wives?
La nueva entrega comienza con Sophie y Margo distanciadas, aunque los secretos del pasado y la aparición de nuevos enemigos terminan acercándolas nuevamente.
La productora ejecutiva Rebecca Cutter adelantó que Sophie comenzará a adoptar comportamientos similares a los de Margo, especialmente cuando tenga que enfrentar situaciones que amenacen su supervivencia.
La transformación del personaje será uno de los elementos centrales de la historia, particularmente después de que Sophie enfrente acusaciones de asesinato.
Cutter también explicó que Sophie recuperará algunas de sus antiguas costumbres, pero aprenderá a endurecerse y desenvolverse en el peligroso entorno que representa su amistad con Margo.