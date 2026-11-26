Cuatro hermanos pasan Thanksgiving sin padres

ICE mantiene detenido al matrimonio nicaragüense

Familia necesita 20.000 dólares de fianza

Thanksgiving ICE. Mientras millones de familias estadounidenses celebran este jueves el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), cuatro hermanos nicaragüenses viven una dolorosa separación en Georgia, luego de que sus padres fueran detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Génesis, de 14 años; Manuel, de 8; Ezequiel, de 6, y Miriam, de apenas 2, llevan más de dos meses sin sus padres y tienen un deseo para Navidad: volver a abrazarlos.

“Le pedimos al Niño Dios y a Santa que saquen a mi mamá y papá, y que pasen con nosotros la Navidad”, expresó Génesis en entrevista con la agencia EFE.

Los menores permanecen bajo el cuidado de su tía, Jenifer Interiano, una madre soltera que tuvo que abandonar su empleo para hacerse cargo de sus sobrinos y sus propios dos hijos.

ICE detuvo a sus padres cuando iban al trabajo

La pesadilla de esta familia comenzó en septiembre, cuando Miriam Isamar Interiano y Manuel Antonio Méndez se dirigían hacia sus respectivos trabajos.

El matrimonio, originario de Chinandega, Nicaragua, fue interceptado durante una parada de tráfico en Molena, una localidad rural ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al suroeste de Atlanta.

El motivo de la intervención habría sido una de las luces del vehículo que presuntamente estaba fundida.

Según relató la familia a EFE, ambos llegaron a Estados Unidos hace seis años y ninguno cuenta con antecedentes criminales. Sin embargo, terminaron bajo custodia de ICE.