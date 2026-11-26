Cuatro hermanos viven un doloroso Thanksgiving tras la detención de sus padres por ICE: piden un milagro para Navidad
Publicado el 26/11/2026 a las 13:05
- Cuatro hermanos pasan Thanksgiving sin padres
- ICE mantiene detenido al matrimonio nicaragüense
- Familia necesita 20.000 dólares de fianza
Thanksgiving ICE. Mientras millones de familias estadounidenses celebran este jueves el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), cuatro hermanos nicaragüenses viven una dolorosa separación en Georgia, luego de que sus padres fueran detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Génesis, de 14 años; Manuel, de 8; Ezequiel, de 6, y Miriam, de apenas 2, llevan más de dos meses sin sus padres y tienen un deseo para Navidad: volver a abrazarlos.
“Le pedimos al Niño Dios y a Santa que saquen a mi mamá y papá, y que pasen con nosotros la Navidad”, expresó Génesis en entrevista con la agencia EFE.
Los menores permanecen bajo el cuidado de su tía, Jenifer Interiano, una madre soltera que tuvo que abandonar su empleo para hacerse cargo de sus sobrinos y sus propios dos hijos.
ICE detuvo a sus padres cuando iban al trabajo
La pesadilla de esta familia comenzó en septiembre, cuando Miriam Isamar Interiano y Manuel Antonio Méndez se dirigían hacia sus respectivos trabajos.
El matrimonio, originario de Chinandega, Nicaragua, fue interceptado durante una parada de tráfico en Molena, una localidad rural ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al suroeste de Atlanta.
El motivo de la intervención habría sido una de las luces del vehículo que presuntamente estaba fundida.
Según relató la familia a EFE, ambos llegaron a Estados Unidos hace seis años y ninguno cuenta con antecedentes criminales. Sin embargo, terminaron bajo custodia de ICE.
Madre suplica que la dejen regresar con sus hijos
Desde su detención, Miriam ha pasado por centros migratorios en Georgia, Arizona y California, hasta ser trasladada a un centro de detención en El Paso, Texas.
Durante una videollamada con EFE, la madre expresó su desesperación por permanecer lejos de sus cuatro hijos.
“Necesito estar con mis hijos, ellos me necesitan”, manifestó la mujer, quien pidió a las autoridades migratorias una oportunidad para recuperar su libertad.
“Que me ayuden y que me den una fianza, ellos están llorando”, añadió.
Mientras escuchaban a su madre por teléfono, uno de los pequeños lloraba desconsoladamente y se quejaba de fiebre y dolores corporales. Sus hermanos apenas podían contener las lágrimas.
Thanksgiving ICE: Familia necesita 20.000 dólares para liberar al padre
Manuel Antonio Méndez permanece detenido en el Centro de Procesamiento de Folkston, en Georgia, donde las autoridades migratorias le fijaron una fianza de 20.000 dólares.
Sin embargo, su familia carece de los recursos económicos necesarios para cubrir esa cantidad.
“No contamos con esos recursos, por eso pedimos que nos ayuden”, declaró Jenifer, quien abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos.
La mujer también enfrenta dificultades para pagar la renta y comprar alimentos, por lo que ha recurrido al apoyo de organizaciones para mantener a los seis menores bajo su cuidado.
Thanksgiving ICE: Arrestos migratorios alcanzan cifras récord
La situación de esta familia ocurre en medio de cifras récord de detenciones y deportaciones durante el año fiscal 2026.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), divulgados el 12 de noviembre y recogidos por EFE, se contabilizaron más de 491.000 arrestos y 483.200 expulsiones del país.
Por su parte, un análisis del Deportation Data Project reveló que el 42,6 % de las personas arrestadas por ICE entre agosto de 2025 y julio de 2026 no tenía condenas penales ni cargos criminales pendientes.
En Georgia, los cuatro hermanos mantienen la esperanza de que sus padres recuperen la libertad antes de Navidad y puedan reunirse nuevamente como familia.