Tormenta obliga a posponer el desfile de Thanksgiving en Nueva York: ¿Cuándo se realizará?
Publicado el 25/11/2026 a las 17:50
- Macy’s cambia fecha del desfile.
- Tormenta amenaza la costa este.
- Nueva Jersey declara emergencia.
Una fuerte tormenta que amenaza con provocar inundaciones y peligrosas ráfagas de viento obligó a Macy’s a posponer su tradicional desfile de Thanksgiving en Nueva York.
La cadena de grandes almacenes anunció este miércoles 25 de noviembre que la celebración será trasladada al sábado 28 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas.
La decisión fue tomada después de realizar consultas con las autoridades municipales y las organizaciones involucradas en la planificación del evento.
Macy’s explicó que proteger la integridad de los espectadores y participantes es la principal razón detrás de esta determinación.
¿Cuándo será el desfile de Thanksgiving de Macy’s?
🇺🇸 El desfile de Acción de Gracias de Macy's, en su edición 100, se pospone al sábado a las 8:30 a. m. por el pronóstico de lluvia intensa y ráfagas de hasta 40 mph en Nueva York, según ABC News.
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— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) November 25, 2026
El tradicional desfile estaba programado para la mañana del jueves 26 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Thanksgiving en Estados Unidos.
Sin embargo, el espectáculo comenzará ahora el sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m., hora de Nueva York.
El cambio ocurre en un año especialmente significativo, pues el emblemático desfile celebra su centenario.
La modificación representa un acontecimiento extraordinario para una de las tradiciones más reconocidas de la temporada festiva estadounidense.
Fuerte tormenta amenaza las celebraciones de Thanksgiving
EE.UU. afronta una "fuerte tormenta costera" en vísperas del Día de Thanksgiving, en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, con posibles inundaciones, mareas altas y nevadas.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 25, 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre la llegada de una intensa tormenta costera que afectará diferentes regiones del este de Estados Unidos.
El fenómeno meteorológico recorrerá la costa oriental del país, desde Florida hasta Nueva Inglaterra, con condiciones potencialmente peligrosas.
Entre las principales amenazas se encuentran las inundaciones costeras, las precipitaciones intensas, las mareas elevadas y posibles nevadas.
La tormenta coincide con una temporada de elevada movilidad aérea, lo que podría complicar los desplazamientos de miles de viajeros.
Nueva York se prepara para peligrosas ráfagas de viento[caption id="attachment_1701618" align="alignnone" width="1200"] Desfile de Thanksgiving en Nueva York se pospone por tormenta FOTO: EFE[/caption]
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anticipó condiciones invernales en zonas elevadas y fuertes precipitaciones en diferentes localidades del estado.
Nueva York, Long Island y el Valle del Hudson podrían experimentar inundaciones costeras y condiciones meteorológicas adversas.
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Las autoridades municipales prevén vientos sostenidos de entre 30 y 38 millas por hora, con posibles ráfagas de hasta 60 millas por hora.
Las condiciones más complicadas se esperan entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. del jueves.
Nueva Jersey declara estado de emergencia por la tormenta
Ante el avance del sistema meteorológico, la gobernadora de Nueva Jersey, Mickie Sherrill, declaró el estado de emergencia este miércoles.
La medida permitirá movilizar recursos estatales para responder a posibles afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y los vientos.
Las condiciones adversas podrían alterar los planes de numerosas familias que tenían previsto viajar durante las festividades de Thanksgiving.
Los asistentes al desfile de Macy’s deberán permanecer atentos a las actualizaciones oficiales ante cualquier cambio adicional en la programación.