Macy’s cambia fecha del desfile.

Tormenta amenaza la costa este.

Nueva Jersey declara emergencia.

Una fuerte tormenta que amenaza con provocar inundaciones y peligrosas ráfagas de viento obligó a Macy’s a posponer su tradicional desfile de Thanksgiving en Nueva York.

La cadena de grandes almacenes anunció este miércoles 25 de noviembre que la celebración será trasladada al sábado 28 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas.

La decisión fue tomada después de realizar consultas con las autoridades municipales y las organizaciones involucradas en la planificación del evento.

Macy’s explicó que proteger la integridad de los espectadores y participantes es la principal razón detrás de esta determinación.

¿Cuándo será el desfile de Thanksgiving de Macy’s?

🇺🇸 El desfile de Acción de Gracias de Macy's, en su edición 100, se pospone al sábado a las 8:30 a. m. por el pronóstico de lluvia intensa y ráfagas de hasta 40 mph en Nueva York, según ABC News. https://t.co/C5PGIt2Hwe — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) November 25, 2026



El tradicional desfile estaba programado para la mañana del jueves 26 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Thanksgiving en Estados Unidos.

Sin embargo, el espectáculo comenzará ahora el sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m., hora de Nueva York.

El cambio ocurre en un año especialmente significativo, pues el emblemático desfile celebra su centenario.

La modificación representa un acontecimiento extraordinario para una de las tradiciones más reconocidas de la temporada festiva estadounidense.