Trump perdonó a dos pavos.

Freedom ganó la votación pública.

Ambas aves vivirán en Texas.

Donald Trump indultó a dos pavos este martes 24 de noviembre en la Casa Blanca, dos días antes de que Estados Unidos celebre thanksgiving.

Las aves, llamadas Freedom y Feathers, recibieron el perdón simbólico en una ceremonia al aire libre en el Jardín Sur, junto al nuevo helipuerto presidencial.

Melania Trump acompañó al mandatario. Entre los asistentes también estuvieron Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Durante el acto, Trump deseó un feliz Thanksgiving a las familias estadounidenses y aprovechó su discurso para defender su gestión económica.

Por qué solo un pavo apareció ante las cámaras

🇺🇸 | Trump indulta a dos pavos de Acción de Gracias. https://t.co/0q1FApwKqI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 24, 2026



La Casa Blanca abrió dos votaciones en internet. En la primera, el público escogió los nombres de las aves, que significan Libertad y Plumas.

En la segunda, los votantes eligieron cuál de los dos pavos ocuparía el lugar principal durante la ceremonia presidencial.

Freedom ganó esa votación y fue el único que apareció junto a Trump, quien le puso una mano sobre el lomo al anunciar el indulto.

El perdón incluyó también a Feathers. La votación definió cuál de las dos aves estaría en el acto.