Trump indulta a dos pavos por Thanksgiving y anuncia un cambio para la ceremonia de 2027
Publicado el 24/11/2026 a las 18:44
- Trump perdonó a dos pavos.
- Freedom ganó la votación pública.
- Ambas aves vivirán en Texas.
Donald Trump indultó a dos pavos este martes 24 de noviembre en la Casa Blanca, dos días antes de que Estados Unidos celebre thanksgiving.
Las aves, llamadas Freedom y Feathers, recibieron el perdón simbólico en una ceremonia al aire libre en el Jardín Sur, junto al nuevo helipuerto presidencial.
Melania Trump acompañó al mandatario. Entre los asistentes también estuvieron Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Durante el acto, Trump deseó un feliz Thanksgiving a las familias estadounidenses y aprovechó su discurso para defender su gestión económica.
Por qué solo un pavo apareció ante las cámaras
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— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 24, 2026
La Casa Blanca abrió dos votaciones en internet. En la primera, el público escogió los nombres de las aves, que significan Libertad y Plumas.
En la segunda, los votantes eligieron cuál de los dos pavos ocuparía el lugar principal durante la ceremonia presidencial.
Freedom ganó esa votación y fue el único que apareció junto a Trump, quien le puso una mano sobre el lomo al anunciar el indulto.
El perdón incluyó también a Feathers. La votación definió cuál de las dos aves estaría en el acto.
De Virginia Occidental a Texas, el destino de los pavos[caption id="attachment_1701526" align="alignnone" width="1200"] Trump indulta a dos pavos por el thanksgiving FOTO: EFE[/caption]
Los dos pavos fueron criados en Deans Gap Farm, en Virginia Occidental. Ambos nacieron el 15 de julio y tenían cuatro meses al momento del indulto.
Freedom pesaba 42 libras, cerca de 19 kilos, y Feathers, 40 libras, poco más de 18 kilos, según las fichas de la Casa Blanca.
Antes de llegar a la residencia presidencial, las aves pasaron la noche del lunes en el hotel Willard InterContinental de Washington.
Tras la ceremonia, los dos serán trasladados a la Universidad Texas A&M, donde vivirán el resto de sus días.
Trump quiere llevar el indulto de 2027 al salón de baile[caption id="attachment_1701527" align="alignnone" width="1200"] Trump indulta a dos pavos por el thanksgiving FOTO: EFE[/caption]
Durante la ceremonia, Trump dijo que el próximo indulto se celebraría bajo techo, en el salón de baile que se construye en la Casa Blanca.
Para levantar ese recinto, se demolió el Ala Este de la residencia presidencial, según informó EFE.
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Trump aseguró que las obras estaban avanzadas y describió el proyecto como parte de un complejo militar que también albergará el salón.
El presidente incluso planteó que los pavos de 2027 podrían pasar la noche en el nuevo recinto antes de la ceremonia.
Desde cuándo se indultan pavos por Thanksgiving
La Casa Blanca contó la de este martes como la 79.ª presentación nacional del pavo dethanksgiving.
Las presentaciones se remontan a la presidencia de Harry S. Truman, cuando las organizaciones avícolas comenzaron a entregar pavos a la Casa Blanca.
Presidentes como John F. Kennedy y Ronald Reagan perdonaron aves en algunas ocasiones antes de que el gesto se volviera una costumbre anual.
George H. W. Bush formalizó el indulto en 1989. Desde entonces, sus sucesores han mantenido la ceremonia en los días previos a Thanksgiving
FUENTE: EFE