Héctor Herrera, detenido en Texas: la polémica que sacude al Houston Dynamo antes de los playoffs
Publicado el 22/11/2026 a las 13:44
El futbolista mexicano Héctor Herrera fue detenido en Texas por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, a pocos días de un partido decisivo para el Houston Dynamo.
El arresto ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery, según reportes policiales citados por medios locales estadounidenses.
El mediocampista enfrenta ahora una situación legal que genera incertidumbre sobre su disponibilidad para disputar la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS).
El Houston Dynamo tiene previsto enfrentarse a los San Jose Earthquakes el martes 24 de noviembre, mientras crecen las interrogantes sobre la participación del mexicano.
Héctor Herrera detenido en Texas
Non-Austin FC news 📰
Hector Herrera was arrested last night in Montgomery County for DWI.
The Houston Dynamo take on the San Jose Earthquakes in Game 1 of their Western Conference First Round Series on Tuesday night. https://t.co/hlO3XJDSXu
— The North End Podcast (@TheNorthEndPod) November 22, 2026
De acuerdo con la información difundida, Herrera fue arrestado bajo sospecha de conducir intoxicado, una infracción conocida en Texas como DWI (Driving While Intoxicated).
La legislación texana contempla sanciones para quienes conducen bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que afectan sus capacidades al volante.
Sin embargo, una detención por DWI no significa que exista una condena. La responsabilidad penal debe determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
Hasta el momento, la información proporcionada no confirma el resultado de pruebas de alcoholemia, las condiciones de su liberación ni posibles cargos formalizados.
La detención de Héctor Herrera pone presión al Houston Dynamo
🚨⚽ ¡Héctor Herrera, en problemas en Estados Unidos! El futbolista mexicano fue detenido la noche del sábado en Montgomery County, Texas, bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad.
Los detalles: https://t.co/j0XvwuRtlP https://t.co/Ew5sztPBII
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 22, 2026
- Por qué importa: El arresto ocurre antes de un compromiso importante para el Houston Dynamo y podría complicar la planificación deportiva del equipo.
- El dato: Herrera fue detenido el 21 de noviembre en Montgomery County, Texas, por sospechas de conducir bajo la influencia del alcohol.
TE PUEDE INTERESAR: Kroger empieza a recortar su plantilla corporativa: qué se sabe de los 3,000 puestos
- El proceso: Las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para continuar con un procedimiento penal contra el futbolista.
- Qué pueden hacer: Los aficionados pueden consultar los comunicados oficiales del Houston Dynamo y los registros judiciales para conocer información confirmada.
¿Héctor Herrera jugará contra San Jose Earthquakes?
El encuentro del 24 de noviembre representa un compromiso importante para Houston, que busca avanzar en la fase eliminatoria del campeonato estadounidense.
La situación legal del mediocampista abre dudas sobre su posible convocatoria, aunque no se ha confirmado una suspensión relacionada con este incidente.
Tampoco se ha informado si el club adoptará medidas disciplinarias internas o si el futbolista estará disponible para los entrenamientos previos al encuentro.
Cualquier decisión sobre su participación dependerá de la situación legal, las determinaciones del equipo y las condiciones deportivas del jugador.
¿Qué consecuencias podría enfrentar Héctor Herrera por DWI?
En Texas, las sanciones por conducir intoxicado pueden incluir multas, restricciones para conducir e incluso prisión, dependiendo de las circunstancias y antecedentes.
No obstante, las consecuencias específicas para Herrera dependerán de los hechos acreditados y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
El incidente también podría tener repercusiones deportivas, aunque cualquier sanción de la MLS o del Houston Dynamo tendría que confirmarse oficialmente.
Fuentes: Récord, Telemundo