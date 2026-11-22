El futbolista mexicano Héctor Herrera fue detenido en Texas por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, a pocos días de un partido decisivo para el Houston Dynamo.

El arresto ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery, según reportes policiales citados por medios locales estadounidenses.

El mediocampista enfrenta ahora una situación legal que genera incertidumbre sobre su disponibilidad para disputar la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

El Houston Dynamo tiene previsto enfrentarse a los San Jose Earthquakes el martes 24 de noviembre, mientras crecen las interrogantes sobre la participación del mexicano.

Héctor Herrera detenido en Texas

Non-Austin FC news 📰 Hector Herrera was arrested last night in Montgomery County for DWI. The Houston Dynamo take on the San Jose Earthquakes in Game 1 of their Western Conference First Round Series on Tuesday night. https://t.co/hlO3XJDSXu — The North End Podcast (@TheNorthEndPod) November 22, 2026

De acuerdo con la información difundida, Herrera fue arrestado bajo sospecha de conducir intoxicado, una infracción conocida en Texas como DWI (Driving While Intoxicated).

La legislación texana contempla sanciones para quienes conducen bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que afectan sus capacidades al volante.

Sin embargo, una detención por DWI no significa que exista una condena. La responsabilidad penal debe determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

Hasta el momento, la información proporcionada no confirma el resultado de pruebas de alcoholemia, las condiciones de su liberación ni posibles cargos formalizados.