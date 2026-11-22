Kroger inicia avisos en Cincinnati.

Prevén eliminar 3,000 puestos corporativos.

La cadena contrata en India.

Kroger comenzó a notificar despidos a empleados corporativos de su sede en Cincinnati, Ohio, como parte de la reestructuración que anunció en octubre.

La portavoz Erin Rolfes confirmó que los avisos forman parte del plan para reducir la plantilla, simplificar las operaciones y utilizar más tecnología.

El plan también contempla recortes en otras ciudades de Estados Unidos donde la cadena mantiene oficinas corporativas.

Kroger aún no ha detallado cuántas personas recibieron avisos en esta primera ronda ni cuándo se ejecutarán todos los recortes.

Cuántos empleos corporativos planea eliminar Kroger

Kroger begins laying off thousands of employees: https://t.co/26DDnRCNHs https://t.co/eQJnrMmjQL — Local 12/WKRC-TV (@Local12) November 20, 2026



El director ejecutivo, Greg Foran, comunicó en octubre que la empresa prevé eliminar alrededor de 3,000 puestos corporativos en tres años.

La cifra equivale a cerca del 37% de los 8,200 empleos corporativos que tenía la compañía al anunciar el plan.

La reducción abarcará varias áreas de la empresa y dejaría la plantilla corporativa en unos 5,200 puestos, según el Cincinnati Business Courier.

La reorganización ocurre en una cadena con más de 2,700 tiendas bajo distintas marcas, entre ellas Ralphs, Fred Meyer y King Soopers.