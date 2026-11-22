Kroger empieza a recortar su plantilla corporativa: qué se sabe de los 3,000 puestos
Publicado el 22/11/2026 a las 13:22
- Kroger inicia avisos en Cincinnati.
- Prevén eliminar 3,000 puestos corporativos.
- La cadena contrata en India.
Kroger comenzó a notificar despidos a empleados corporativos de su sede en Cincinnati, Ohio, como parte de la reestructuración que anunció en octubre.
La portavoz Erin Rolfes confirmó que los avisos forman parte del plan para reducir la plantilla, simplificar las operaciones y utilizar más tecnología.
El plan también contempla recortes en otras ciudades de Estados Unidos donde la cadena mantiene oficinas corporativas.
Kroger aún no ha detallado cuántas personas recibieron avisos en esta primera ronda ni cuándo se ejecutarán todos los recortes.
Cuántos empleos corporativos planea eliminar Kroger
Kroger begins laying off thousands of employees: https://t.co/26DDnRCNHs https://t.co/eQJnrMmjQL
— Local 12/WKRC-TV (@Local12) November 20, 2026
El director ejecutivo, Greg Foran, comunicó en octubre que la empresa prevé eliminar alrededor de 3,000 puestos corporativos en tres años.
La cifra equivale a cerca del 37% de los 8,200 empleos corporativos que tenía la compañía al anunciar el plan.
La reducción abarcará varias áreas de la empresa y dejaría la plantilla corporativa en unos 5,200 puestos, según el Cincinnati Business Courier.
La reorganización ocurre en una cadena con más de 2,700 tiendas bajo distintas marcas, entre ellas Ralphs, Fred Meyer y King Soopers.
Kroger abre vacantes en India en medio de los recortes[caption id="attachment_1701482" align="alignnone" width="1200"] Kroger inicia recortes y prevé eliminar 3,000 puestos en EE. UU. FOTO: depositphotos[/caption]
Mientras avanzan los avisos en Estados Unidos, Kroger desarrolla un centro de operaciones en Bangalore, también conocida como Bengaluru, India.
El Cincinnati Business Courier reportó decenas de vacantes en India. Entre las áreas de contratación figuran finanzas y cadena de suministro.
Kroger no ha precisado si alguna de esas contrataciones cubrirá funciones de los puestos eliminados en Estados Unidos.
Una encuesta de Pew Research Center de 2016 encontró que el 80% de los estadounidenses consideraba perjudicial para los trabajadores del país enviar empleos al extranjero.
Por qué Kroger vincula los despidos con precios más bajos
Foran atribuyó parte de los costos a una estructura con demasiados niveles de dirección y tareas que pasan por varios equipos.
El ejecutivo planteó ampliar el uso de tecnología, incluida la inteligencia artificial, para reducir el trabajo duplicado.
La compañía sostiene que la reorganización liberará recursos para bajar precios, mejorar la experiencia de compra e invertir en el personal de tiendas.
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Kroger busca competir con Walmart y Aldi en momentos en que los consumidores cuidan más su gasto, según Reuters.
Qué implica la expansión en India para la imagen de Kroger
Una investigación reseñada por Wharton encontró que los consumidores reaccionan con más dureza cuando una empresa traslada empleos al extranjero.
El estudio, coescrito por el profesor Stefano Puntoni, encontró que esa reacción suele ser más negativa que ante los recortes por automatización.
Los investigadores atribuyen parte de esa reacción a la expectativa de que las empresas sostengan el empleo en las comunidades donde operan.
El costo para la reputación de una empresa tiende a ser mayor cuando los consumidores perciben la marca como parte de su comunidad.
FUENTE: local12
FORMATO: FOTO depositphotos