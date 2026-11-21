Melania cuestiona al círculo presidencial.

Ambos discrepan sobre los mítines.

Serie disponible en Prime Video.

Melania Trump cuestionó en su nueva serie documental que demasiadas personas alrededor de Donald Trump se limiten a aprobar lo que dice.

A juicio de la primera dama, escuchar respuestas complacientes una y otra vez crea una dinámica poco saludable en el entorno del mandatario.

Melania no mencionó nombres ni precisó si su comentario se refería a asesores, colaboradores de campaña u otras personas cercanas a su esposo.

Al hablar de su propia relación con el presidente, dijo que prefiere decirle lo que piensa incluso cuando ambos tienen opiniones distintas.

Qué respondió Melania cuando Donald Trump la llamó difícil



El comentario surgió a partir de una pregunta que el entrevistador hizo a la pareja: con cuál de los dos era más fácil llevarse bien.

Donald Trump respondió que era más fácil tratar con él de lo que el público imaginaba y sugirió que su esposa podía ser más difícil.

Melania sonrió durante el intercambio y retomó el comentario más adelante, en una intervención individual incluida en la producción.

La primera dama atribuyó esa percepción a su franqueza. Fue en esa misma intervención donde cuestionó la actitud de quienes suelen darle la razón.