Melania Trump explica por qué necesita su espacio y cuestiona a quienes siempre le dan la razón a Donald Trump
Publicado el 21/11/2026 a las 16:03
- Melania cuestiona al círculo presidencial.
- Ambos discrepan sobre los mítines.
- Serie disponible en Prime Video.
Melania Trump cuestionó en su nueva serie documental que demasiadas personas alrededor de Donald Trump se limiten a aprobar lo que dice.
A juicio de la primera dama, escuchar respuestas complacientes una y otra vez crea una dinámica poco saludable en el entorno del mandatario.
Melania no mencionó nombres ni precisó si su comentario se refería a asesores, colaboradores de campaña u otras personas cercanas a su esposo.
Al hablar de su propia relación con el presidente, dijo que prefiere decirle lo que piensa incluso cuando ambos tienen opiniones distintas.
Qué respondió Melania cuando Donald Trump la llamó difícil
El comentario surgió a partir de una pregunta que el entrevistador hizo a la pareja: con cuál de los dos era más fácil llevarse bien.
Donald Trump respondió que era más fácil tratar con él de lo que el público imaginaba y sugirió que su esposa podía ser más difícil.
Melania sonrió durante el intercambio y retomó el comentario más adelante, en una intervención individual incluida en la producción.
La primera dama atribuyó esa percepción a su franqueza. Fue en esa misma intervención donde cuestionó la actitud de quienes suelen darle la razón.
El desacuerdo de Melania y Donald Trump sobre los bailes en mítines[caption id="attachment_1701445" align="alignnone" width="1200"] Melania Trump cuestiona al círculo cercano de Donald Trump FOTO: EFE[/caption]
Los bailes de Donald Trump en actos de campaña fueron uno de los ejemplos que la pareja compartió para ilustrar sus diferencias.
El mandatario contó que su esposa da mucha importancia a proyectar una imagen presidencial y que sus pasos de baile no siempre le agradaban.
En sus actos de campaña, Trump también ha contado que su esposa considera poco presidencial que baile al ritmo de YMCA sobre el escenario.
En la serie, Melania explicó que su opinión dependía de las circunstancias. Recordó que en algunos mítines le parecía inoportuno que se pusiera a bailar.
Por qué Melania Trump valora el espacio personal en su matrimonio
Melania dijo que disfruta pasar tiempo a solas y que los momentos de tranquilidad le ayudan a cuidar su bienestar.
También señaló que reservarse espacio personal es importante en su matrimonio, aun cuando ambos comparten compromisos públicos como pareja presidencial.
Según su relato, cada persona debe poder conservar sus intereses y disfrutar de sus actividades sin sentirse presionada a cambiar.
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La primera dama presentó las diferencias de opinión como parte de la convivencia y defendió que cada uno pueda expresar lo que piensa.
Dónde ver la serie documental de Melania Trump
Melania, The Series es una producción de Amazon MGM Studios en dos partes que llegó a Prime Video el 20 de noviembre de 2026.
La primera dama presentó la producción un día antes del estreno en el Lincoln Center, en Nueva York.
La serie da continuidad al documental sobre Melania que se estrenó en enero e incluye material grabado en torno a la segunda investidura de Trump.
Además de hablar sobre su matrimonio, Melania describe lo difícil que le resulta confiar en otras personas en el mundo de la política.
FUENTE: viveusa