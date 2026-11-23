Florida y Luisiana suman 14 muertes.

Florida supera su balance de 2025.

Heridas y ostras crudas elevan el riesgo.

Florida y Luisiana suman 14 muertes por Vibrio vulnificus en 2026, siete en cada estado, según los balances sanitarios de noviembre.

Florida informó de 36 infecciones y siete fallecimientos al 19 de noviembre. En todo 2025 había registrado 33 casos y cinco muertes.

Las dos muertes incorporadas al balance de Florida corresponden a los condados de Escambia y Hillsborough. El estado no precisó cuándo ocurrieron, según EFE.

El registro estatal también identifica fallecimientos en Bay, Broward, Marion, Palm Beach y Pinellas. Miami-Dade reporta dos infecciones y ningún deceso.

Luisiana vincula 19 infecciones con heridas expuestas al mar

Suben a catorce las muertes en 2026 por la bacteria 'come carne' en el sur de EE.UU. https://t.co/hElSiM3EPb — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 23, 2026



Luisiana contabilizó 21 infecciones y siete muertes en su balance del 18 de noviembre. El total de casos aumentó en dos desde finales de septiembre.

En 19 de esos casos, las personas tenían heridas abiertas que entraron en contacto con agua de mar. Los otros dos se asociaron con una vía distinta.

Misisipi informó de cuatro casos de Vibrio vulnificus y ningún fallecimiento. En total, ese estado registró 34 infecciones por bacterias del género Vibrio.

A escala nacional, los datos provisionales citados por EFE muestran 1,541 casos confirmados de vibriosis hasta el 14 de noviembre, frente a 1,466 al mismo corte de 2025. El recuento incluye varias especies.