La bacteria «come carne» deja 14 muertes en Florida y Luisiana: qué exposiciones elevan el riesgo
Publicado el 23/11/2026 a las 18:56
- Florida y Luisiana suman 14 muertes.
- Florida supera su balance de 2025.
- Heridas y ostras crudas elevan el riesgo.
Florida y Luisiana suman 14 muertes por Vibrio vulnificus en 2026, siete en cada estado, según los balances sanitarios de noviembre.
Florida informó de 36 infecciones y siete fallecimientos al 19 de noviembre. En todo 2025 había registrado 33 casos y cinco muertes.
Las dos muertes incorporadas al balance de Florida corresponden a los condados de Escambia y Hillsborough. El estado no precisó cuándo ocurrieron, según EFE.
El registro estatal también identifica fallecimientos en Bay, Broward, Marion, Palm Beach y Pinellas. Miami-Dade reporta dos infecciones y ningún deceso.
Luisiana vincula 19 infecciones con heridas expuestas al mar
Suben a catorce las muertes en 2026 por la bacteria 'come carne' en el sur de EE.UU. https://t.co/hElSiM3EPb
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 23, 2026
Luisiana contabilizó 21 infecciones y siete muertes en su balance del 18 de noviembre. El total de casos aumentó en dos desde finales de septiembre.
En 19 de esos casos, las personas tenían heridas abiertas que entraron en contacto con agua de mar. Los otros dos se asociaron con una vía distinta.
Misisipi informó de cuatro casos de Vibrio vulnificus y ningún fallecimiento. En total, ese estado registró 34 infecciones por bacterias del género Vibrio.
A escala nacional, los datos provisionales citados por EFE muestran 1,541 casos confirmados de vibriosis hasta el 14 de noviembre, frente a 1,466 al mismo corte de 2025. El recuento incluye varias especies.
Cómo se contrae la infección por Vibrio vulnificus[caption id="attachment_1701499" align="alignnone" width="1200"] Bacteria come carne en Florida y Luisiana deja 14 muertes FOTO: EFE[/caption]
Las bacterias Vibrio viven de forma natural en aguas costeras saladas y salobres, como las de los estuarios. Su presencia suele ser mayor de mayo a octubre, cuando el agua está más cálida.
Una cortadura puede servir de entrada a la bacteria al entrar en contacto con agua costera, mariscos crudos o sus jugos. Comer ostras crudas o poco cocidas también puede causar una infección.
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El apodo «come carne» alude al daño que pueden causar algunas infecciones graves en los tejidos. Cuando la infección llega a la sangre, puede provocar fiebre, escalofríos, ampollas y una caída peligrosa de la presión arterial.
Los CDC estiman que alrededor de una de cada cinco personas con infección por Vibrio vulnificus muere. En algunos casos, el deterioro ocurre en uno o dos días.
Cómo prevenir la infección y cuándo buscar atención
Si tienes una herida abierta, evita meterte al mar o a aguas salobres. Si el contacto es inevitable, los CDC recomiendan cubrirla con un vendaje impermeable.
Si la herida toca agua costera o jugos de mariscos crudos, lávala de inmediato con jabón y agua corriente limpia.
Cocina bien las ostras y otros mariscos. Esta precaución es especialmente importante para las personas con enfermedad hepática, que tienen mayor riesgo de infecciones graves.
Busca atención médica inmediata si tras una exposición aparecen dolor intenso, fiebre, ampollas o enrojecimiento que se extiende. Informa al personal médico sobre el contacto con agua costera o mariscos crudos.
FUENTE: EFE, eluniverso