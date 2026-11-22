Cambios en el metro y cierres de estaciones que podrían complicar tus planes para Thanksgiving
Publicado el 22/11/2026 a las 14:35
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció cambios en los horarios del transporte público de Nueva York durante Thanksgiving y Black Friday, del 25 al 27 de noviembre.
Las modificaciones afectarán al metro, autobuses, Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North, además de varias estaciones cercanas al desfile de Macy’s en Manhattan.
Quienes planeen viajar, asistir al desfile o aprovechar las ofertas deberán considerar cierres temporales, servicios reducidos y trenes adicionales para evitar contratiempos.
Thanksgiving en Nueva York tendrá cambios
Subway service changes to know for the Macy's Thanksgiving Day Parade https://t.co/lrBTRhlNgE https://t.co/4xOSltK3so
— Eyewitness News (@ABC7NY) November 20, 2026
El miércoles 25 de noviembre, el metro, los autobuses y Staten Island Railway mantendrán sus horarios habituales, aunque algunas estaciones tendrán restricciones.
La estación 81 St-Museum of Natural History cerrará completamente de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. por los preparativos del desfile.
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En 72 St también habrá accesos restringidos desde las 8:00 a.m. La MTA recomienda utilizar los trenes 1, 2 y 3.
Mientras tanto, el LIRR operará normalmente y Metro-North aplicará horarios especiales, con trenes adicionales durante la tarde para facilitar los desplazamientos.
Desfile de Macy’s: estaciones cerradas el jueves 26[caption id="attachment_1701489" align="alignnone" width="1216"] Thanksgiving en Nueva York tendrá cambios. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El jueves de Thanksgiving, el metro y Staten Island Railway funcionarán con horario de domingo, aunque habrá servicios adicionales en determinadas líneas.
El desfile de Macy’s recorrerá Manhattan desde Central Park West hasta Herald Square, provocando restricciones en estaciones cercanas al evento.
Entre las principales afectaciones destacan:
- 81 St-Museum of Natural History: cerrada de 4:00 a.m. a 11:00 a.m.
- 57 St: cerrada durante el mismo horario.
- 72 St: restricciones de acceso hasta las 11:00 a.m.
- 59 St-Columbus Circle: cierres parciales de salidas y elevadores.
El LIRR ofrecerá trenes adicionales en las líneas Babylon, Ronkonkoma y Port Jefferson, mientras Metro-North tendrá un servicio especial por Thanksgiving.
Black Friday en Nueva York: cambios en autobuses y trenes
El viernes 27 de noviembre, el metro retomará su horario habitual entre semana, pero la mayoría de los autobuses circulará con menor frecuencia.
Algunos servicios de paradas limitadas en Manhattan y Staten Island quedarán suspendidos, mientras los autobuses exprés tendrán horarios especiales.
El LIRR mantendrá su servicio regular y aplicará tarifas fuera de hora pico durante toda la jornada, una ventaja para quienes viajen de compras.
Metro-North funcionará con horario de sábado en las líneas Hudson, Harlem y New Haven, además de incorporar trenes especiales para compradores.
MTA anuncia trenes especiales para Navidad
Los cambios no terminarán con Thanksgiving. A partir del domingo 29 de noviembre comenzará a circular el tradicional tren nostálgico navideño.
Este servicio estará disponible los domingos de la temporada entre Second Avenue, en Lower East Side, y 96 St-Second Avenue, en Upper East Side.
Lo que sigue: La MTA recomienda consultar su aplicación y los avisos oficiales antes de viajar, especialmente durante el desfile y Black Friday.