La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció cambios en los horarios del transporte público de Nueva York durante Thanksgiving y Black Friday, del 25 al 27 de noviembre.

Las modificaciones afectarán al metro, autobuses, Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North, además de varias estaciones cercanas al desfile de Macy’s en Manhattan.

Quienes planeen viajar, asistir al desfile o aprovechar las ofertas deberán considerar cierres temporales, servicios reducidos y trenes adicionales para evitar contratiempos.

Thanksgiving en Nueva York tendrá cambios

Subway service changes to know for the Macy's Thanksgiving Day Parade https://t.co/lrBTRhlNgE https://t.co/4xOSltK3so — Eyewitness News (@ABC7NY) November 20, 2026

El miércoles 25 de noviembre, el metro, los autobuses y Staten Island Railway mantendrán sus horarios habituales, aunque algunas estaciones tendrán restricciones.

La estación 81 St-Museum of Natural History cerrará completamente de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. por los preparativos del desfile.

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En 72 St también habrá accesos restringidos desde las 8:00 a.m. La MTA recomienda utilizar los trenes 1, 2 y 3.

Mientras tanto, el LIRR operará normalmente y Metro-North aplicará horarios especiales, con trenes adicionales durante la tarde para facilitar los desplazamientos.