Thanksgiving podría convertirse en un riesgo para miles de familias
Publicado el 24/11/2026 a las 20:57
La temporada de influenza comenzó con fuerza en Nueva York y amenaza con complicar las reuniones familiares del Día de Acción de Gracias. Las autoridades sanitarias piden extremar precauciones.
Más de 43,000 personas contrajeron influenza en el estado desde principios de octubre, frente a aproximadamente 7,000 casos registrados durante el mismo periodo del año anterior.
El incremento ocurre justo antes de Thanksgiving, cuando millones de personas se preparan para viajar, visitar familiares y compartir comidas en espacios cerrados.
El Departamento de Salud de Nueva York advierte que la circulación del virus comenzó antes que en las dos temporadas anteriores. En la ciudad, los contagios aumentaron durante diez semanas consecutivas.
Gripe en Nueva York: alerta por aumento antes de Thanksgiving[caption id="attachment_1701544" align="alignnone" width="1536"] Gripe en Nueva York: alerta por aumento antes de Thanksgiving Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La situación también se refleja en los registros de hospitales y laboratorios. Durante la semana que terminó el 14 de noviembre, Nueva York registró 6,467 casos de influenza en sus cinco distritos.
Ante este panorama, las autoridades municipales recomiendan evitar reuniones cuando existan síntomas de enfermedad. Una persona puede contagiar a familiares sin presentar complicaciones graves.
La doctora Andrea Howard, comisionada adjunta de control de enfermedades de la ciudad, pidió quedarse en casa cuando aparezcan síntomas, lavarse las manos y cubrirse al toser o estornudar.
La recomendación tiene especial importancia para quienes planean reunirse con adultos mayores, niños pequeños o personas con condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones por influenza.
Vacuna contra la influenza: quiénes deben protegerse antes de Thanksgiving
La vacunación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo de enfermedad grave. El Departamento de Salud de Nueva York recomienda la vacuna anual contra la influenza para todas las personas mayores de seis meses.
Las autoridades también aconsejan no retrasar la aplicación, ya que el organismo puede tardar aproximadamente dos semanas en desarrollar protección después de recibir la vacuna.
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El repunte no significa necesariamente que toda la temporada será más peligrosa. Los especialistas advierten que cada ciclo de influenza tiene un comportamiento diferente y todavía es necesario observar su evolución.
Además, la gripe no es el único virus respiratorio que puede propagarse durante las reuniones. El COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (RSV) también representan riesgos en espacios cerrados y concurridos.
Síntomas de influenza: qué señales debes vigilar durante Thanksgiving
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identifican entre los síntomas frecuentes de la gripe la fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de garganta y secreción nasal.
Las molestias pueden durar varios días o incluso un par de semanas. En determinados pacientes, la infección puede agravarse y provocar hospitalización o complicaciones potencialmente mortales.
Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con mayor vulnerabilidad deben recibir especial atención. Si aparecen síntomas preocupantes o dificultad para respirar, es importante buscar atención médica.
Para reducir los contagios durante Thanksgiving, las autoridades recomiendan mantener ventilados los espacios, evitar compartir utensilios, cubrirse al estornudar y cancelar visitas cuando alguien esté enfermo.
¿Qué pueden hacer las familias para evitar contagios?
- Por qué importa: Aumentan los contagios antes de Thanksgiving.
- El dato: Más de 43,000 casos estatales.
- El proceso: Vacunación y medidas de prevención.
- Qué pueden hacer: Evitar reuniones estando enfermos.
Los neoyorquinos pueden consultar el mapa del Departamento de Salud municipal para localizar centros donde se administran vacunas contra la influenza, COVID-19 y RSV.
También es recomendable revisar la disponibilidad de vacunas y consultar con un profesional sanitario sobre las opciones adecuadas para cada integrante de la familia.
La advertencia es clara: celebrar Thanksgiving no debería significar poner en riesgo la salud de los seres queridos. Posponer una visita cuando hay síntomas puede evitar contagios y complicaciones.
Fuente: El Diario