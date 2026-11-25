La temporada de influenza comenzó con fuerza en Nueva York y amenaza con complicar las reuniones familiares del Día de Acción de Gracias. Las autoridades sanitarias piden extremar precauciones.

Más de 43,000 personas contrajeron influenza en el estado desde principios de octubre, frente a aproximadamente 7,000 casos registrados durante el mismo periodo del año anterior.

El incremento ocurre justo antes de Thanksgiving, cuando millones de personas se preparan para viajar, visitar familiares y compartir comidas en espacios cerrados.

El Departamento de Salud de Nueva York advierte que la circulación del virus comenzó antes que en las dos temporadas anteriores. En la ciudad, los contagios aumentaron durante diez semanas consecutivas.

Gripe en Nueva York: alerta por aumento antes de Thanksgiving

[caption id="attachment_1701544" align="alignnone" width="1536"]Gripe en Nueva York: alerta por aumento antes de Thanksgiving Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

La situación también se refleja en los registros de hospitales y laboratorios. Durante la semana que terminó el 14 de noviembre, Nueva York registró 6,467 casos de influenza en sus cinco distritos.

Ante este panorama, las autoridades municipales recomiendan evitar reuniones cuando existan síntomas de enfermedad. Una persona puede contagiar a familiares sin presentar complicaciones graves.

La doctora Andrea Howard, comisionada adjunta de control de enfermedades de la ciudad, pidió quedarse en casa cuando aparezcan síntomas, lavarse las manos y cubrirse al toser o estornudar.

La recomendación tiene especial importancia para quienes planean reunirse con adultos mayores, niños pequeños o personas con condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones por influenza.