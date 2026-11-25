Juez federal frena orden de Trump

Familias extranjeras impugnan las nuevas restricciones

Ciudadanía por nacimiento mantiene protección judicial

Trump Ciudadanía por nacimiento. Un juez federal de Washington bloqueó este miércoles 25 de noviembre un nuevo intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de restringir la ciudadanía por nacimiento para determinados hijos de padres extranjeros.

El magistrado Christopher R. Cooper, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, emitió una medida cautelar que impide a la Administración republicana aplicar las restricciones mientras continúa el litigio.

De acuerdo con la agencia EFE, la resolución responde a una demanda presentada en septiembre por varias familias y organizaciones defensoras de los derechos civiles.

La decisión representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de Trump, quien ha intentado modificar mediante órdenes ejecutivas la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Trump Ciudadanía por nacimiento: Juez pone freno a las restricciones de Trump

En su resolución, el magistrado Cooper recordó que el Tribunal Supremo ya había emitido un fallo contra el primer intento del mandatario republicano de restringir este derecho constitucional.

"El presidente no puede establecer nuevas excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos dentro de Estados Unidos y sujetos a sus leyes", escribió el juez.

La orden ejecutiva, firmada por Trump el pasado 6 de agosto, instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía estadounidense de determinados menores cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano del país.

Con la medida cautelar, las autoridades federales quedan impedidas de aplicar esas disposiciones mientras se resuelve la controversia en los tribunales.