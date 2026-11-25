Juez asesta nuevo revés a Trump y bloquea intento de restringir la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
Publicado el 25/11/2026 a las 17:43
- Juez federal frena orden de Trump
- Familias extranjeras impugnan las nuevas restricciones
- Ciudadanía por nacimiento mantiene protección judicial
Trump Ciudadanía por nacimiento. Un juez federal de Washington bloqueó este miércoles 25 de noviembre un nuevo intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de restringir la ciudadanía por nacimiento para determinados hijos de padres extranjeros.
El magistrado Christopher R. Cooper, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, emitió una medida cautelar que impide a la Administración republicana aplicar las restricciones mientras continúa el litigio.
De acuerdo con la agencia EFE, la resolución responde a una demanda presentada en septiembre por varias familias y organizaciones defensoras de los derechos civiles.
La decisión representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de Trump, quien ha intentado modificar mediante órdenes ejecutivas la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Trump Ciudadanía por nacimiento: Juez pone freno a las restricciones de Trump
En su resolución, el magistrado Cooper recordó que el Tribunal Supremo ya había emitido un fallo contra el primer intento del mandatario republicano de restringir este derecho constitucional.
"El presidente no puede establecer nuevas excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos dentro de Estados Unidos y sujetos a sus leyes", escribió el juez.
La orden ejecutiva, firmada por Trump el pasado 6 de agosto, instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía estadounidense de determinados menores cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano del país.
Con la medida cautelar, las autoridades federales quedan impedidas de aplicar esas disposiciones mientras se resuelve la controversia en los tribunales.
Trump Ciudadanía por nacimiento ¿A quiénes afectaba la orden ejecutiva?
Según informó EFE, entre los afectados figuraban hijos de empleados de gobiernos extranjeros y de organizaciones internacionales que nacieran en territorio estadounidense.
Las restricciones también contemplaban a hijos de personas vinculadas con organizaciones terroristas designadas por Washington y a menores nacidos mediante acuerdos comerciales de gestación subrogada.
La demanda, denominada Nathan contra Trump, fue presentada por tres familias cuyos hijos se verían directamente afectados por las disposiciones impulsadas desde la Casa Blanca.
Entre los demandantes se encuentran dos parejas de trabajadores de organizaciones internacionales con visas G-4, además de una pareja australiana que esperaba un hijo mediante gestación subrogada en Estados Unidos.
Organizaciones celebran derrota judicial de Trump
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que encabezó la demanda junto con otras organizaciones, celebró la resolución mediante un comunicado oficial.
"Ya es suficiente", afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización, al pronunciarse sobre los esfuerzos de la Administración republicana.
Wofsy sostuvo que el Tribunal Supremo ha rechazado en dos ocasiones los intentos de limitar la ciudadanía por nacimiento, en referencia al precedente de 1898 y al fallo de junio pasado.
"El presidente debe aceptar que la ciudadanía por nacimiento es la ley del país", agregó el representante de la organización defensora de los derechos civiles.
¿Qué establece la Constitución de Estados Unidos?
La Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense garantiza la ciudadanía a las personas nacidas en territorio nacional y sujetas a su jurisdicción.
La Administración de Donald Trump ha buscado modificar la interpretación de esta disposición constitucional mediante órdenes ejecutivas que establecen restricciones para determinados hijos de extranjeros.
Sin embargo, la resolución del magistrado Cooper cuestiona la facultad del presidente para establecer nuevas excepciones a este derecho, tomando en consideración los antecedentes judiciales.
El fallo se suma a los obstáculos que ha enfrentado el mandatario republicano en sus intentos por modificar el reconocimiento de la ciudadanía automática.
Por ahora, las restricciones contempladas en la orden ejecutiva del 6 de agosto permanecerán bloqueadas mientras continúa el proceso judicial iniciado por las familias y las organizaciones demandantes.
La medida cautelar no constituye una resolución definitiva del litigio, pero impide que la Administración estadounidense aplique las disposiciones impugnadas mientras el caso sigue su curso en los tribunales.