El Black Friday 2026 llega este viernes 27 de noviembre con miles de ofertas en Estados Unidos y una pregunta para quienes buscan aprovechar los descuentos: ¿a qué hora abrirán las principales tiendas?

Después de Thanksgiving, millones de consumidores saldrán a buscar regalos navideños, electrónicos, ropa, muebles y electrodomésticos con precios especiales.

Cadenas como Walmart, Target, Costco y Macy's preparan horarios especiales para recibir a los compradores, aunque algunas mantendrán sus horarios habituales de operación.

Si tienes pensado salir de compras desde temprano, conocer la hora de apertura puede ayudarte a organizar tu recorrido y evitar llegar cuando las mejores promociones ya estén agotadas.

Horarios de tiendas en Black Friday 2026

[caption id="attachment_1701685" align="alignnone" width="1254"]Horarios de tiendas en Black Friday 2026. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

Walmart: abrirá sus puertas a las 6:00 de la mañana, hora local, y generalmente mantendrá operaciones hasta las 11:00 de la noche.

Target: comenzará a recibir clientes a las 6:00 de la mañana. El horario de cierre dependerá de cada establecimiento.

Costco: ofrecerá acceso anticipado a sus miembros Executive desde las 9:00 de la mañana. Los demás socios podrán ingresar a partir de las 10:00 de la mañana. El cierre seguirá el horario habitual del almacén.

Macy's: abrirá a las 6:00 de la mañana y tendrá un cierre previsto a las 10:00 de la noche, aunque es importante comprobar el horario de cada sucursal.