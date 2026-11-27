Black Friday 2026: Walmart, Target y Costco revelan sus horarios; ¿a qué hora abrirán las tiendas?
Publicado el 26/11/2026 a las 20:28
El Black Friday 2026 llega este viernes 27 de noviembre con miles de ofertas en Estados Unidos y una pregunta para quienes buscan aprovechar los descuentos: ¿a qué hora abrirán las principales tiendas?
Después de Thanksgiving, millones de consumidores saldrán a buscar regalos navideños, electrónicos, ropa, muebles y electrodomésticos con precios especiales.
Cadenas como Walmart, Target, Costco y Macy's preparan horarios especiales para recibir a los compradores, aunque algunas mantendrán sus horarios habituales de operación.
Si tienes pensado salir de compras desde temprano, conocer la hora de apertura puede ayudarte a organizar tu recorrido y evitar llegar cuando las mejores promociones ya estén agotadas.
Horarios de tiendas en Black Friday 2026[caption id="attachment_1701685" align="alignnone" width="1254"] Horarios de tiendas en Black Friday 2026. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Walmart: abrirá sus puertas a las 6:00 de la mañana, hora local, y generalmente mantendrá operaciones hasta las 11:00 de la noche.
Target: comenzará a recibir clientes a las 6:00 de la mañana. El horario de cierre dependerá de cada establecimiento.
Costco: ofrecerá acceso anticipado a sus miembros Executive desde las 9:00 de la mañana. Los demás socios podrán ingresar a partir de las 10:00 de la mañana. El cierre seguirá el horario habitual del almacén.
Macy's: abrirá a las 6:00 de la mañana y tendrá un cierre previsto a las 10:00 de la noche, aunque es importante comprobar el horario de cada sucursal.
¿Qué debes saber antes de salir de compras por Black Friday?[caption id="attachment_1701687" align="alignnone" width="1200"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Aunque existen horarios generales para estas cadenas, no todas las sucursales funcionan exactamente igual. Algunas tiendas ubicadas dentro de centros comerciales pueden tener condiciones particulares.
En el caso de Costco, la apertura anticipada es una ventaja para quienes tienen membresía Executive, por lo que conviene revisar qué beneficios incluye tu suscripción antes de organizar la visita.
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También es importante considerar que las promociones pueden agotarse rápidamente, especialmente en televisores, computadoras, consolas de videojuegos, teléfonos celulares y electrodomésticos.
Para evitar contratiempos, consulta el localizador oficial de cada establecimiento y confirma tanto la hora de apertura como la disponibilidad de los productos que buscas.
¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas del Black Friday 2026?
Aunque el Black Friday se celebra oficialmente el viernes 27 de noviembre, muchas cadenas extienden sus promociones durante todo el fin de semana.
Algunas ofertas estarán disponibles hasta el domingo 29 de noviembre, mientras que determinados descuentos pueden finalizar antes o depender de las existencias de cada producto.
Después llegará el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre, una jornada enfocada principalmente en las compras por internet.
Esta última fecha suele concentrar promociones en computadoras, teléfonos, videojuegos, accesorios tecnológicos y otros artículos que pueden adquirirse directamente desde las plataformas digitales.
Fuente: Yahoo