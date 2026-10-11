¿Océano Trump? El presidente propone cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico antes de dejar el poder
Publicado el 11/10/2026 a las 11:57
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa una propuesta que podría generar controversia internacional: cambiar el nombre de uno de los principales océanos del planeta.
Durante un mitin celebrado el sábado 10 de octubre en Tennessee, el mandatario sugirió que el Atlántico o el Pacífico podrían recibir una nueva denominación vinculada con su apellido o con Estados Unidos.
La propuesta surge después de otras iniciativas de su administración para modificar nombres geográficos y plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad presidencial estadounidense.
Aunque Trump habló de realizar el cambio antes de abandonar la Casa Blanca, sus declaraciones no constituyen una orden oficial ni significan que exista un procedimiento formal en marcha.
Trump propone cambiar el nombre de dos océanos
🇺🇸 Trump is considering renaming either the Pacific or Atlantic Ocean to “Trump Ocean.”
The man has run out of buildings.
Writer: Oliver https://t.co/ubCI58aDWl
— J (@jasonllevin) October 10, 2026
Durante su intervención, el mandatario mencionó dos posibles nombres para sustituir la denominación de alguno de los océanos que rodean el continente americano.
“Podríamos llamarlo el Océano Trump o el Océano de los Americanos. Algo así... Tenemos que hacerlo. Deberíamos haberlo hecho antes de que yo me retire”, expresó.
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Sus palabras abren una nueva discusión sobre la posibilidad de modificar denominaciones utilizadas internacionalmente durante siglos, especialmente cuando se trata de espacios marítimos compartidos por numerosos países.
A diferencia de un accidente geográfico situado exclusivamente dentro de Estados Unidos, los océanos tienen reconocimiento mundial y sus nombres aparecen en mapas, documentos científicos y sistemas internacionales de navegación.
Del Golfo de México a los océanos: los cambios de nombre de Trump
President Trump suggested renaming the Pacific or Atlantic Ocean as “Trump Ocean” or “Ocean of the Americas” on Saturday during a campaign rally in Clarksville, Tennessee.
“So we’ve got the Gulf, we’ve got a beautiful lake,” Trump said. “So we need a river, we need an ocean, so I was thinking of either the Atlantic or the Pacific, we'd call it Trump Ocean or Ocean of the Americas, something like that.”
— CBS News (@CBSNews) October 11, 2026
La propuesta recuerda la decisión de Trump de adoptar oficialmente la denominación Golfo de América para el Golfo de México dentro del ámbito federal estadounidense.
El presidente también ha impulsado otras modificaciones geográficas, aunque estas decisiones no obligan automáticamente a gobiernos extranjeros ni a organismos internacionales a utilizar los nuevos nombres.
Durante el mismo discurso en Tennessee, Trump descartó modificar la denominación del río Hudson, llamado así por el explorador inglés Henry Hudson.
También aseguró que mantendría el nombre del río Misisipi y relacionó su decisión con el respaldo electoral que ha recibido en ese estado.
¿Puede Trump cambiar oficialmente el nombre de un océano?
La legislación estadounidense permite establecer nombres geográficos para uso federal mediante procedimientos administrados por la Junta de Nombres Geográficos y el Departamento del Interior.
Sin embargo, esa autoridad no significa que Washington pueda imponer unilateralmente una nueva denominación al Atlántico o al Pacífico en todos los países.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso explica que las modificaciones impulsadas por Trump afectan principalmente la nomenclatura utilizada por las agencias federales estadounidenses.
Por ahora, la propuesta permanece en el terreno de las declaraciones públicas, sin confirmación de una orden ejecutiva específica para cambiar el nombre de cualquiera de los dos océanos.
Fuentes: WBTV, CNN