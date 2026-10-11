¿Océano Trump? El presidente propone cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico antes de dejar el poder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa una propuesta que podría generar controversia internacional: cambiar el nombre de uno de los principales océanos del planeta.

Durante un mitin celebrado el sábado 10 de octubre en Tennessee, el mandatario sugirió que el Atlántico o el Pacífico podrían recibir una nueva denominación vinculada con su apellido o con Estados Unidos.

La propuesta surge después de otras iniciativas de su administración para modificar nombres geográficos y plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad presidencial estadounidense.

Aunque Trump habló de realizar el cambio antes de abandonar la Casa Blanca, sus declaraciones no constituyen una orden oficial ni significan que exista un procedimiento formal en marcha.

Trump propone cambiar el nombre de dos océanos

🇺🇸 Trump is considering renaming either the Pacific or Atlantic Ocean to “Trump Ocean.” The man has run out of buildings. Writer: Oliver https://t.co/ubCI58aDWl — J (@jasonllevin) October 10, 2026

Durante su intervención, el mandatario mencionó dos posibles nombres para sustituir la denominación de alguno de los océanos que rodean el continente americano.

“Podríamos llamarlo el Océano Trump o el Océano de los Americanos. Algo así... Tenemos que hacerlo. Deberíamos haberlo hecho antes de que yo me retire”, expresó.

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Sus palabras abren una nueva discusión sobre la posibilidad de modificar denominaciones utilizadas internacionalmente durante siglos, especialmente cuando se trata de espacios marítimos compartidos por numerosos países.

A diferencia de un accidente geográfico situado exclusivamente dentro de Estados Unidos, los océanos tienen reconocimiento mundial y sus nombres aparecen en mapas, documentos científicos y sistemas internacionales de navegación.