Ocasio-Cortez exige a Target frenar el uso de sus estacionamientos por ICE tras tiroteo en Nueva York
Publicado el 10/10/2026 a las 17:04
La congresista reclama una investigación independiente después de que un agente federal hiriera a un dominicano que viajaba con su hijo de cinco años.
La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez exigió a Target impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice sus estacionamientos para operativos migratorios en Nueva York.
– Por qué importa: El reclamo surge tras un tiroteo en Marble Hill que dejó herido a un inmigrante dominicano y abrió una disputa sobre la actuación federal.
Ocasio-Cortez acusa a Target de facilitar operativos de ICE
Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, a Democrat from New York, seized on a story involving Immigration and Customs Enforcement to demand that Target stores stop all cooperation with federal authorities. “Today in Marble Hill, ICE agents fired multiple shots at a man… w-j.co/s/e275e https://t.co/JMAUY6Y1PM
— The Western Journal (@WesternJournalX) October 10, 2026
Ocasio-Cortez cuestionó que la cadena comercial permita utilizar sus propiedades en El Bronx como puntos de apoyo para las operaciones de ICE.
La legisladora calificó de “inaceptable” esta práctica y advirtió que podría poner en peligro a residentes, trabajadores y clientes de los establecimientos.
TE PUEDE INTERESAR: Vehículo de ICE atropella a un hombre en Houston: exigen videos y respuestas sobre el operativo
Su declaración exige que Target atienda las peticiones de funcionarios neoyorquinos para impedir que sus instalaciones sean utilizadas con esos fines.
– La exigencia: La congresista reclama que Target deje de facilitar sus estacionamientos a los agentes migratorios en El Bronx.
– El límite: El comunicado no establece que Target haya autorizado específicamente el operativo durante el cual ocurrió el tiroteo.
Agente de ICE dispara contra dominicano frente a su hijo
Target denies working with ICE after shooting near NYC store https://t.co/7xuH0kPeH2
📸 CHARLY TRIBALLEAU / AFP via Getty Images https://t.co/U5g94wJjOx
— 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) October 9, 2026
El enfrentamiento político comenzó después de que un agente federal disparara contra Oscar Belgal, un dominicano de 28 años, en Marble Hill.
Belgal se encontraba dentro de un automóvil acompañado por su hijo de cinco años cuando recibió el disparo, según la información proporcionada.
El menor resultó ileso, mientras que su padre sufrió heridas de bala. La información disponible no precisa su estado médico posterior.
El incidente provocó cuestionamientos sobre las circunstancias en que los agentes utilizaron sus armas durante la intervención.
– El dato: La víctima es un hombre dominicano de 28 años que viajaba acompañado por su hijo menor.
– La investigación: Ocasio-Cortez exige una revisión independiente y la publicación completa de las grabaciones de las cámaras corporales.
Target enfrenta cuestionamientos por el uso de sus estacionamientos
La controversia también plantea qué responsabilidad tienen los establecimientos comerciales cuando agentes federales utilizan espacios destinados habitualmente a clientes.
Target aseguró que no mantiene acuerdos de cooperación con ICE, según un reporte sobre la respuesta de la compañía.
Sin embargo, autoridades locales habían cuestionado anteriormente el uso frecuente del estacionamiento por agentes migratorios y solicitado medidas para detenerlo.
– La diferencia: La exigencia de Ocasio-Cortez no equivale a una orden judicial que obligue a Target a prohibir el acceso de ICE.
Mamdani y el Gobierno de Trump chocan por el tiroteo
El alcalde Zohran Mamdani acusó a los agentes federales de generar temor entre las comunidades inmigrantes y reclamó detener sus operativos en Nueva York.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, rechazó las críticas y defendió la intervención contra Belgal, a quien las autoridades atribuyen antecedentes penales.
Según la versión federal, Belgal intentó escapar y embistió vehículos de los agentes. Testigos cuestionaron esa descripción de los acontecimientos.
Mullin sostuvo que los agentes desconocían la presencia del niño cuando ocurrió el tiroteo. Las circunstancias del uso de la fuerza siguen bajo investigación.
– Qué sigue: Las autoridades federales investigan el tiroteo, mientras persisten las exigencias de publicar las grabaciones y esclarecer las versiones enfrentadas.
La disputa deja abiertas dos cuestiones: las circunstancias del disparo y el uso de estacionamientos comerciales como puntos de apoyo para operativos migratorios.
Fuente: Efe