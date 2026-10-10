Ocasio-Cortez exige a Target frenar el uso de sus estacionamientos por ICE tras tiroteo en Nueva York

La congresista reclama una investigación independiente después de que un agente federal hiriera a un dominicano que viajaba con su hijo de cinco años.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez exigió a Target impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice sus estacionamientos para operativos migratorios en Nueva York.

– Por qué importa: El reclamo surge tras un tiroteo en Marble Hill que dejó herido a un inmigrante dominicano y abrió una disputa sobre la actuación federal.

Ocasio-Cortez acusa a Target de facilitar operativos de ICE

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, a Democrat from New York, seized on a story involving Immigration and Customs Enforcement to demand that Target stores stop all cooperation with federal authorities. “Today in Marble Hill, ICE agents fired multiple shots at a man… w-j.​co/s/e275e https://t.co/JMAUY6Y1PM — The Western Journal (@WesternJournalX) October 10, 2026

Ocasio-Cortez cuestionó que la cadena comercial permita utilizar sus propiedades en El Bronx como puntos de apoyo para las operaciones de ICE.

La legisladora calificó de “inaceptable” esta práctica y advirtió que podría poner en peligro a residentes, trabajadores y clientes de los establecimientos.

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Su declaración exige que Target atienda las peticiones de funcionarios neoyorquinos para impedir que sus instalaciones sean utilizadas con esos fines.

– La exigencia: La congresista reclama que Target deje de facilitar sus estacionamientos a los agentes migratorios en El Bronx.

– El límite: El comunicado no establece que Target haya autorizado específicamente el operativo durante el cual ocurrió el tiroteo.