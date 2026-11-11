Una estatua dorada de Trump se burla de cómo evitó ir a la guerra de Vietnam

La escultura apareció en Washington a pocos días del Día de los Veteranos y recuerda los cinco aplazamientos militares que recibió el presidente.

Una estatua satírica de Donald Trump apareció el 9 de noviembre en Washington, D.C., para cuestionar sus aplazamientos del servicio militar durante la guerra de Vietnam, según USA TODAY.

– Por qué importa: La instalación revive un episodio del historial del presidente justo antes del Día de los Veteranos, una fecha dedicada a reconocer a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

La estatua de Trump exhibe un zapato y un mensaje irónico

The anonymous artists who have taunted President Trump and his administration with more than a dozen statues and installations around D.C. struck again Monday, this time with a statue mocking Trump for avoiding military service because of bone spurs.

https://t.co/nVMTJSMpTq https://t.co/U2flXJ0wru — The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2026

La escultura, pintada de dorado y titulada El Soldado de Infantería, muestra al mandatario sentado, sin uno de sus zapatos y sujetándose un pie.

La obra fue instalada en el National Mall, una de las zonas más emblemáticas de la capital estadounidense, donde se encuentran monumentos históricos y espacios conmemorativos.

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Una placa colocada junto a la figura presenta al presidente como un supuesto héroe militar, aunque utiliza expresiones irónicas para cuestionar su historial.

– El mensaje: La inscripción alude a un diagnóstico de espolones óseos y describe sarcásticamente a Trump como un soldado que evitó el reclutamiento.

La placa también juega con la idea del sacrificio militar y presenta el descanso de los pies como una alternativa a responder al llamado a servir.