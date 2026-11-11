Una estatua dorada de Trump se burla de cómo evitó ir a la guerra de Vietnam
Publicado el 10/11/2026 a las 20:37
La escultura apareció en Washington a pocos días del Día de los Veteranos y recuerda los cinco aplazamientos militares que recibió el presidente.
Una estatua satírica de Donald Trump apareció el 9 de noviembre en Washington, D.C., para cuestionar sus aplazamientos del servicio militar durante la guerra de Vietnam, según USA TODAY.
– Por qué importa: La instalación revive un episodio del historial del presidente justo antes del Día de los Veteranos, una fecha dedicada a reconocer a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.
La estatua de Trump exhibe un zapato y un mensaje irónico
The anonymous artists who have taunted President Trump and his administration with more than a dozen statues and installations around D.C. struck again Monday, this time with a statue mocking Trump for avoiding military service because of bone spurs.
https://t.co/nVMTJSMpTq https://t.co/U2flXJ0wru
— The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2026
La escultura, pintada de dorado y titulada El Soldado de Infantería, muestra al mandatario sentado, sin uno de sus zapatos y sujetándose un pie.
La obra fue instalada en el National Mall, una de las zonas más emblemáticas de la capital estadounidense, donde se encuentran monumentos históricos y espacios conmemorativos.
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Una placa colocada junto a la figura presenta al presidente como un supuesto héroe militar, aunque utiliza expresiones irónicas para cuestionar su historial.
– El mensaje: La inscripción alude a un diagnóstico de espolones óseos y describe sarcásticamente a Trump como un soldado que evitó el reclutamiento.
La placa también juega con la idea del sacrificio militar y presenta el descanso de los pies como una alternativa a responder al llamado a servir.
¿Por qué Trump no fue reclutado durante la guerra de Vietnam?
A gold-painted statue depicting President Donald Trump examining his foot has been installed near the Smithsonian museums on the National Mall, drawing visitors and sparking debate ahead of Veterans Day. While some view the installation as political satire referencing Trump’s Vietnam-era draft deferments, others consider it disrespectful to veterans and the holiday.
🎥: Armstrong Williams
— The Baltimore Sun (@baltimoresun) November 11, 2026
Trump nació en 1946 y tenía edad para ser llamado al servicio militar estadounidense durante el conflicto de Vietnam.
Sin embargo, recibió cinco aplazamientos que le permitieron evitar su incorporación a las Fuerzas Armadas.
– Cuatro aplazamientos: Fueron concedidos por motivos académicos mientras estudiaba en la universidad.
– Un aplazamiento médico: Lo obtuvo en 1968, después de graduarse, debido a un diagnóstico de espolones óseos en los talones.
Los espolones óseos son crecimientos de hueso que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, incluidos los talones.
El historial de aplazamientos es un hecho documentado. La intención de burlarse de ese episodio corresponde a los autores de la instalación artística.
¿Quién colocó la estatua de Trump en Washington?
El colectivo anónimo de protesta artística The Secret Handshake confirmó a USA TODAY que estuvo detrás de la escultura.
Según explicó el grupo, su objetivo fue llamar la atención sobre los esfuerzos de Trump para evitar el servicio militar durante la guerra de Vietnam.
No es la primera intervención del colectivo contra el mandatario. Sus integrantes han colocado otras instalaciones satíricas en espacios públicos de Washington.
– Otras obras: Entre sus intervenciones figuran representaciones de Trump con Jeffrey Epstein, un inodoro dorado y un videojuego sobre la guerra de Irán.
Estas instalaciones utilizan el humor político y las representaciones provocadoras para expresar críticas al presidente y sus decisiones.
La estatua permanecería hasta el Día de los Veteranos
La aparición de la escultura coincide con los días previos al 11 de noviembre, cuando Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos.
Esta fecha reconoce a las personas que prestaron servicio en las Fuerzas Armadas estadounidenses, tanto en tiempos de guerra como de paz.
El colectivo informó por correo electrónico que la obra permanecería expuesta hasta esa celebración, aunque no precisó qué ocurriría después.
– Lo que sigue: La fecha prevista para el final de la exhibición es el 11 de noviembre. No se ha confirmado si las autoridades retirarán la instalación antes.
La protesta vuelve a colocar el historial militar de Trump en el debate público mediante una obra artística, sin que la escultura represente un homenaje oficial.
La Casa Blanca también respondió a la instalación. Su portavoz, Davis Ingle, acusó a los artistas de ser activistas demócratas y rechazó sus críticas al presidente.