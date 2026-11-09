Familias respaldan plan de Newsom.

El plan abarca 548 condenas.

382 casos requieren aval judicial.

Familiares de 50 víctimas de homicidio pidieron a la Corte Suprema de California que respalde el plan del gobernador Gavin Newsom para conmutar 548 sentencias de muerte.

En una carta, los firmantes explicaron que se oponen a la pena capital por convicciones morales y alentaron al gobernador a seguir adelante.

Entre las voces a favor está Jess Nichol, hermana de Polly Klaas, la niña de 12 años secuestrada y asesinada en Petaluma en 1993.

Nichol explicó que ejecutar a la persona condenada por matar a su hermana no repararía el daño y que su familia rechaza que se haga en memoria de Polly.

Qué cambiaría con la conmutación de las penas de muerte

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha conmutado las sentencias de muerte de todas las 548 personas en el corredor de la muerte del estado a cadena perpetua sin libertad condicional, en la conmutación masiva más grande de la historia moderna de EEUU. https://t.co/k8MMEQc7XF — Diario La Noticia (@lanoticiahn) November 5, 2026



Newsom anunció el 5 de noviembre que busca sustituir todas las condenas a muerte vigentes en el estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las personas cuyas penas se conmuten seguirán encarceladas de por vida, según la oficina del gobernador.

California realizó su última ejecución en 2006. En marzo de 2019, Newsom ordenó una moratoria que suspendió las ejecuciones y dejó vigentes las sentencias.

El plan actual modifica esas sentencias de forma individual. Cada cambio surtirá efecto una vez que se cumplan los pasos legales correspondientes.