Familiares de víctimas respaldan el plan de Newsom para conmutar 548 penas de muerte
Publicado el 09/11/2026 a las 18:42
- Familias respaldan plan de Newsom.
- El plan abarca 548 condenas.
- 382 casos requieren aval judicial.
Familiares de 50 víctimas de homicidio pidieron a la Corte Suprema de California que respalde el plan del gobernador Gavin Newsom para conmutar 548 sentencias de muerte.
En una carta, los firmantes explicaron que se oponen a la pena capital por convicciones morales y alentaron al gobernador a seguir adelante.
Entre las voces a favor está Jess Nichol, hermana de Polly Klaas, la niña de 12 años secuestrada y asesinada en Petaluma en 1993.
Nichol explicó que ejecutar a la persona condenada por matar a su hermana no repararía el daño y que su familia rechaza que se haga en memoria de Polly.
Qué cambiaría con la conmutación de las penas de muerte
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha conmutado las sentencias de muerte de todas las 548 personas en el corredor de la muerte del estado a cadena perpetua sin libertad condicional, en la conmutación masiva más grande de la historia moderna de EEUU. https://t.co/k8MMEQc7XF
— Diario La Noticia (@lanoticiahn) November 5, 2026
Newsom anunció el 5 de noviembre que busca sustituir todas las condenas a muerte vigentes en el estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Las personas cuyas penas se conmuten seguirán encarceladas de por vida, según la oficina del gobernador.
California realizó su última ejecución en 2006. En marzo de 2019, Newsom ordenó una moratoria que suspendió las ejecuciones y dejó vigentes las sentencias.
El plan actual modifica esas sentencias de forma individual. Cada cambio surtirá efecto una vez que se cumplan los pasos legales correspondientes.
Por qué 382 casos pasan por la Corte Suprema de California[caption id="attachment_1700311" align="alignnone" width="1200"] Pena de muerte en California: familias respaldan a Newsom FOTO: EFE[/caption]
La Constitución estatal exige una recomendación favorable del tribunal para conceder clemencia a una persona condenada más de una vez por un delito grave.
Ese requisito alcanza a 382 de los 548 casos incluidos en el plan, según la oficina de Newsom.
La recomendación favorable requiere el respaldo de al menos cuatro de los siete magistrados de la Corte Suprema estatal.
En los otros 166 casos, el gobernador puede ejercer su facultad de clemencia sin esa recomendación judicial.
El plan de Newsom divide a familiares de víctimas
Otros familiares entrevistados por CalMatters rechazaron el cambio y expresaron su indignación por la decisión de sustituir las penas que habían dictado los tribunales.
La organización policial Peace Officers Research Association of California también criticó el plan y sostuvo que reabre heridas entre los allegados de las víctimas.
EFE reportó que la medida podría ahorrar al menos 150 millones de dólares al año en procesos judiciales relacionados con la pena capital.
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Las familias que respaldan las conmutaciones pidieron que esos recursos financien centros de recuperación de traumas y servicios de asistencia para sobrevivientes.
Cómo recibir avisos sobre las conmutaciones en California
La oficina de Newsom publicó la lista de personas cuyas sentencias busca conmutar.
El estado notificará a las víctimas inscritas en su oficina de atención a víctimas y sobrevivientes cuando los cambios entren en vigor.
Los familiares elegibles pueden solicitar el registro en línea mediante el formulario CDCR 1707.
La página de clemencia reúne la solicitud que el gobernador remitió a la Corte y los documentos que explican el plan.