La NASA dio dos pasos más hacia su base en la Luna. El sábado 7 de noviembre anunció que enviará un explorador con energía nuclear llamado PROMISE y que abrió la convocatoria para su nueva clase de astronautas, que podrían vivir y trabajar en esa base. Lo dio a conocer en la exposición aeroespacial MAX POWER, en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), según EFE.

¿Qué es PROMISE y qué va a hacer allá arriba?

Es un explorador de seis ruedas, con el nombre completo de Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration. Alunizará en el polo sur de la Luna para estudiar la superficie, el subsuelo y los recursos. Con esos datos, la NASA podrá elegir mejor dónde aterrizarán las misiones con tripulación y dónde irá la futura infraestructura.

Lo especial es cómo se alimenta: usa un generador termoeléctrico de radioisótopos, un generador nuclear como el del Perseverance en Marte. Según la NASA, eso le permite seguir trabajando en las largas noches lunares y en zonas de sombra permanente donde se cree que hay hielo, algo clave para que los humanos se queden allí. También llevará un taladro para sacar regolito (el polvo lunar) a cerca de un metro de profundidad.

Lo construirá el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), en el sur de California, con piezas de repuesto y modelos de prueba de los exploradores Curiosity y Perseverance. Según la NASA, así se reducen costos y tiempo. El lanzamiento está previsto para finales de 2028 y la misión principal durará 18 meses.

¿Quién lo lleva y cuánto cuesta?

Según EFE, la NASA otorgó a Blue Origin un contrato base de 94 millones de dólares para llevar a PROMISE al polo sur lunar en 2028. Además, la agencia eligió a ocho empresas para competir por futuras entregas de carga a la Luna, en el programa CLPS 2: Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX y Voyager Technologies. Es un contrato de 10 años con un valor máximo combinado de 10,000 millones de dólares.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, lo resumió así, según EFE: "Estamos construyendo la base lunar misión por misión". Y añadió: "Cuando nuestros astronautas regresen a la Luna, llegarán encontrando los primeros elementos de la base lunar ya esperándolos en la superficie".

¿Quieres ser astronauta? Esto es lo que piden

La NASA abrió las solicitudes para su próxima clase. Quienes sean elegidos entrenarán para operar en la superficie lunar, vivir y trabajar fuera de la Tierra y preparar las primeras misiones tripuladas a Marte. Isaacman dijo, según EFE: "Las personas que seleccionemos podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base lunar, y ayudar a ser pioneras en los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán tripulaciones a Marte".