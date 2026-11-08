Si tienes familia en Uruguay, Argentina o Perú, o simplemente sigues lo que pasa en la Iglesia, esto te interesa: el viaje del papa a América Latina ya empezó. León XIV aterrizó en Montevideo el viernes 6 de noviembre y no regresará a Roma hasta el 17. Aquí te cuento qué ha pasado y, sobre todo, qué viene.

¿Qué tan grande es esta gira?

Bastante. Es su sexto viaje apostólico internacional. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el viaje se anunció el 5 de agosto, el programa oficial salió el 21 de septiembre y el 26 de octubre se confirmó que se haría "conforme al programa publicado". Son diez ciudades en doce días y 36 discursos, todos en español, según Vatican News. Reuters calcula unos 31,000 km de recorrido, y The New York Times cuenta 12 vuelos, dos trayectos en helicóptero y nueve misas.

Para que no te pierdas, aquí tienes el calendario con las ciudades y las fechas confirmadas. Las horas son locales: Argentina y Uruguay van 2 horas por delante de la hora del Este (ET), y Perú tiene la misma hora que el Este.

Fecha Ciudad País Actividades principales (hora local) Vie. 6 nov. ✓ Montevideo Uruguay Bienvenida en la Plaza Independencia (5:30 p. m.), visita al presidente y vísperas en la Catedral Metropolitana Sáb. 7 nov. ✓ Paysandú y Montevideo Uruguay Misa en el Parque París Londres (10:00 a. m.); encuentros en Casavalle y la Universidad Católica; vigilia en el Estadio Centenario (7:00 p. m.) Dom. 8 nov. ✓ Florida (Uruguay) y Buenos Aires Uruguay / Argentina Misa ante el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres (10:30 a. m.); llegada a Buenos Aires (4:30 p. m.), Casa Rosada y encuentro con autoridades Lun. 9 nov. Buenos Aires y Claypole Argentina Pequeño Cottolengo Don Orione; misa en el Monumento de los Españoles (11:30 a. m.); Universidad Católica Argentina; encuentro interreligioso; vísperas en la Catedral Mar. 10 nov. Córdoba y Buenos Aires Argentina Misa en la Escuela de Aviación Militar (10:00 a. m.); encuentro en la Catedral de Córdoba; vigilia de jóvenes en Buenos Aires (8:15 p. m.) Mié. 11 nov. Buenos Aires, Luján y Lima Argentina / Perú Visita al Complejo Penitenciario Federal; misa ante la Basílica de Luján (10:00 a. m.); vuelo a Lima, Palacio de Gobierno y Gran Teatro Nacional Jue. 12 nov. Lima Perú Encuentro con los obispos; oración en la Catedral; encuentro con el pueblo peruano en la plaza; vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional (6:00 p. m.) Vie. 13 nov. Chiclayo y Pimentel Perú Misa en las Pampas de Pimentel (10:30 a. m.); Santuario de Nuestra Señora de la Paz; Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Sáb. 14 nov. Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) Perú Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral; misa en Santa Cruz de Succhabamba (11:00 a. m., en helicóptero); cierre del Año Jubilar de Santo Toribio Dom. 15 nov. Cusco y Pucallpa Perú Encuentro en Saqsaywaman (10:30 a. m.) y Ángelus en Cusco; encuentro con pueblos amazónicos y misa en Pucallpa (4:45 p. m.) Lun. 16 nov. Lima y Callao Perú Hogar de ancianos de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados; misa en la Base Aérea Las Palmas (10:30 a. m.); despedida y vuelo a Roma Mar. 17 nov. Roma Italia Llegada al aeropuerto de Fiumicino Programa oficial de la Oficina de Prensa de la Santa Sede (21 de septiembre de 2026), confirmado el 26 de octubre. ✓ = ya realizado. Horas locales: Uruguay y Argentina van 2 horas por delante de la hora del Este; Perú tiene la misma hora del Este.

¿Cómo le fue en Uruguay?

Es la primera visita de un papa a ese país desde Juan Pablo II en 1988. El viernes lo recibió el presidente Yamandú Orsi, y unas 30,000 personas llenaron la Plaza Independencia, según el Vaticano citado por Reuters. Ahí pidió a los países sudamericanos resolver juntos los problemas de la región: "En una época en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en fuente de conflicto, perseverar en el respeto a la ley, la negociación y la búsqueda paciente de acuerdos es un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos". También habló de la inteligencia artificial, del suicidio y de la soledad, según Vatican News.

El sábado 7 hubo misa en Paysandú con cerca de 40,000 fieles. Según EFE, allí puso el mate como ejemplo para "compartir, estar juntos y estrechar lazos". Esa noche, unas 60,000 personas asistieron a la vigilia en el Estadio Centenario, según RPP. Este domingo 8 celebra misa en Florida, frente al Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, en su fiesta. Por la tarde vuela a Buenos Aires.

¿Qué esperar en Argentina?

Esta es la tierra del papa Francisco, que nunca volvió como papa, según el NYT. Y es la primera visita papal en casi 40 años, desde Juan Pablo II en 1987. Lo recibe el presidente Javier Milei, según Clarín.