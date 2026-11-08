El viaje del papa a América Latina: lo que ya pasó y lo que viene
Publicado el 08/11/2026 a las 12:32
Si tienes familia en Uruguay, Argentina o Perú, o simplemente sigues lo que pasa en la Iglesia, esto te interesa: el viaje del papa a América Latina ya empezó. León XIV aterrizó en Montevideo el viernes 6 de noviembre y no regresará a Roma hasta el 17. Aquí te cuento qué ha pasado y, sobre todo, qué viene.
¿Qué tan grande es esta gira?
Bastante. Es su sexto viaje apostólico internacional. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el viaje se anunció el 5 de agosto, el programa oficial salió el 21 de septiembre y el 26 de octubre se confirmó que se haría "conforme al programa publicado". Son diez ciudades en doce días y 36 discursos, todos en español, según Vatican News. Reuters calcula unos 31,000 km de recorrido, y The New York Times cuenta 12 vuelos, dos trayectos en helicóptero y nueve misas.
Para que no te pierdas, aquí tienes el calendario con las ciudades y las fechas confirmadas. Las horas son locales: Argentina y Uruguay van 2 horas por delante de la hora del Este (ET), y Perú tiene la misma hora que el Este.
|Fecha
|Ciudad
|País
|Actividades principales (hora local)
|Vie. 6 nov. ✓
|Montevideo
|Uruguay
|Bienvenida en la Plaza Independencia (5:30 p. m.), visita al presidente y vísperas en la Catedral Metropolitana
|Sáb. 7 nov. ✓
|Paysandú y Montevideo
|Uruguay
|Misa en el Parque París Londres (10:00 a. m.); encuentros en Casavalle y la Universidad Católica; vigilia en el Estadio Centenario (7:00 p. m.)
|Dom. 8 nov. ✓
|Florida (Uruguay) y Buenos Aires
|Uruguay / Argentina
|Misa ante el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres (10:30 a. m.); llegada a Buenos Aires (4:30 p. m.), Casa Rosada y encuentro con autoridades
|Lun. 9 nov.
|Buenos Aires y Claypole
|Argentina
|Pequeño Cottolengo Don Orione; misa en el Monumento de los Españoles (11:30 a. m.); Universidad Católica Argentina; encuentro interreligioso; vísperas en la Catedral
|Mar. 10 nov.
|Córdoba y Buenos Aires
|Argentina
|Misa en la Escuela de Aviación Militar (10:00 a. m.); encuentro en la Catedral de Córdoba; vigilia de jóvenes en Buenos Aires (8:15 p. m.)
|Mié. 11 nov.
|Buenos Aires, Luján y Lima
|Argentina / Perú
|Visita al Complejo Penitenciario Federal; misa ante la Basílica de Luján (10:00 a. m.); vuelo a Lima, Palacio de Gobierno y Gran Teatro Nacional
|Jue. 12 nov.
|Lima
|Perú
|Encuentro con los obispos; oración en la Catedral; encuentro con el pueblo peruano en la plaza; vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional (6:00 p. m.)
|Vie. 13 nov.
|Chiclayo y Pimentel
|Perú
|Misa en las Pampas de Pimentel (10:30 a. m.); Santuario de Nuestra Señora de la Paz; Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
|Sáb. 14 nov.
|Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca)
|Perú
|Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral; misa en Santa Cruz de Succhabamba (11:00 a. m., en helicóptero); cierre del Año Jubilar de Santo Toribio
|Dom. 15 nov.
|Cusco y Pucallpa
|Perú
|Encuentro en Saqsaywaman (10:30 a. m.) y Ángelus en Cusco; encuentro con pueblos amazónicos y misa en Pucallpa (4:45 p. m.)
|Lun. 16 nov.
|Lima y Callao
|Perú
|Hogar de ancianos de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados; misa en la Base Aérea Las Palmas (10:30 a. m.); despedida y vuelo a Roma
|Mar. 17 nov.
|Roma
|Italia
|Llegada al aeropuerto de Fiumicino
¿Cómo le fue en Uruguay?
Es la primera visita de un papa a ese país desde Juan Pablo II en 1988. El viernes lo recibió el presidente Yamandú Orsi, y unas 30,000 personas llenaron la Plaza Independencia, según el Vaticano citado por Reuters. Ahí pidió a los países sudamericanos resolver juntos los problemas de la región: "En una época en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en fuente de conflicto, perseverar en el respeto a la ley, la negociación y la búsqueda paciente de acuerdos es un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos". También habló de la inteligencia artificial, del suicidio y de la soledad, según Vatican News.
El sábado 7 hubo misa en Paysandú con cerca de 40,000 fieles. Según EFE, allí puso el mate como ejemplo para "compartir, estar juntos y estrechar lazos". Esa noche, unas 60,000 personas asistieron a la vigilia en el Estadio Centenario, según RPP. Este domingo 8 celebra misa en Florida, frente al Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, en su fiesta. Por la tarde vuela a Buenos Aires.
¿Qué esperar en Argentina?
Esta es la tierra del papa Francisco, que nunca volvió como papa, según el NYT. Y es la primera visita papal en casi 40 años, desde Juan Pablo II en 1987. Lo recibe el presidente Javier Milei, según Clarín.
Ojo con los discursos. France 24 dice que sus palabras se mirarán con lupa por las tensiones entre la Iglesia y Milei. La Iglesia critica su programa de austeridad porque afecta sobre todo a los más pobres. Además, Milei apoya la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, algo que León XIV ha cuestionado. La agenda incluye una visita a una cárcel federal y una vigilia con jóvenes.
¿Y Perú? Un regreso a casa
Aquí el ambiente es distinto. León XIV pasó dos décadas en Perú como sacerdote y obispo, aprendió español allí y se naturalizó peruano, según el NYT. Fue obispo de Chiclayo, ciudad que visitará. También irá a Lima, Cusco y Pucallpa, y en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.
Habrá una reunión delicada con la presidenta Keiko Fujimori, ganadora en junio e hija de Alberto Fujimori, a quien la justicia declaró responsable de violaciones de derechos humanos. Según el NYT, como sacerdote el papa protestó contra esa violencia cuando ella era primera dama.
¿Quién gana y quién arriesga?
- Los fieles: una oportunidad histórica de ver al papa de cerca, con multitudes como las de Montevideo y Paysandú.
- Los gobiernos anfitriones: Orsi, Milei y Fujimori ganan visibilidad internacional, pero también pueden escuchar mensajes incómodos.
- La Iglesia: busca impulso en una región donde, según el NYT, la participación va a la baja. En Uruguay, un país muy laico, el 36% se dice católico y el 29% agnóstico o ateo, según EFE.
- El propio papa: tiene 71 años y fue operado hace menos de un mes. Le extirparon un lóbulo del pulmón derecho y le diagnosticaron cáncer, según el NYT. Puedes leer más en nuestra nota sobre su diagnóstico de cáncer de pulmón.
¿Puede con una agenda así?
Esa es la pregunta que se hace mucha gente. El 26 de octubre la Santa Sede dijo que la enfermedad estaba localizada y que no necesita tratamiento oncológico adicional. Su médico, el Dr. Luigi Carbone, no vio contraindicaciones para viajar. El NYT señala que la altura de Cusco, más de 11,000 pies, y el helicóptero a los Andes serán una prueba. El Dr. Roy Herbst, de Dartmouth, dijo al diario: "Nunca sabes cómo van a responder los pulmones hasta que los exiges y les sumas altura". Aun así, añadió que el papa "está en forma".
El propio León XIV dijo el 26 de octubre: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida".
¿Y esto qué tiene que ver conmigo?
Si eres latino en EE.UU., más de lo que parece. León XIV es el primer papa nacido en este país, en Chicago, y aún no ha visitado EE.UU. como pontífice ni tiene planes firmes de hacerlo, según el NYT. Mientras tanto, lo que diga en Buenos Aires o en Lima sobre pobreza, guerra o migración puede resonar aquí. Ya pidió respeto para los migrantes, y su postura también ha entrado en su relación con Trump.
Así que piénsalo: si tú pudieras pedirle algo al papa en esta gira, ¿qué mensaje quisieras que diera? Las misas se transmiten en vivo, así que puedes seguirlas desde casa. Escucha los discursos completos y compara con lo que te cuenten después. Muchas veces las palabras más importantes no salen en los titulares.
Fuentes: Oficina de Prensa de la Santa Sede: programa oficial; Vatican News; The New York Times vía The Philadelphia Inquirer; The New York Times vía DNYUZ; Reuters vía GMA News; EFE; RPP; France 24; Clarín; Presidencia de Uruguay. Datos consultados el 8 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/Federico Gutiérrez