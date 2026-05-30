El presidente Trump lanza nuevas críticas al papa León XIV en medio de tensiones con Irán

Trump critica al papa

Choque por Irán

Cuestiona a Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar públicamente al papa León XIV al referirse a las diferencias que mantienen sobre Irán, en un mensaje que también incluyó críticas contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

La nueva declaración evidencia las tensiones entre Trump y el pontífice sobre asuntos internacionales, especialmente la situación de Irán, además de reavivar los enfrentamientos políticos entre el mandatario y las autoridades de Chicago.

Trump lanza mensaje contra el papa y el alcalde de Chicago



Segun EFE, Trump publicó este sábado un breve mensaje en Truth Social.

En la publicación compartió dos mensajes que Brandon Johnson había difundido el viernes en la red social X.

Johnson visitó recientemente el Vaticano y sostuvo un encuentro con el papa León XIV.

A partir de esa visita, Trump aprovechó para emitir una nueva crítica dirigida tanto al pontífice como al alcalde de Chicago.

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“Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”, escribió el mandatario estadounidense.

La declaración se suma a una serie de diferencias públicas que han mantenido Trump y León XIV en los últimos meses.

Las discrepancias han girado en torno a diversos asuntos políticos e internacionales.

Entre ellos destacan las políticas migratorias y la guerra relacionada con Irán.