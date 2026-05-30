El presidente Trump lanza nuevas críticas al papa León XIV en medio de tensiones con Irán
Publicado el30/05/2026 a las 12:25
- Trump critica al papa
- Choque por Irán
- Cuestiona a Chicago
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar públicamente al papa León XIV al referirse a las diferencias que mantienen sobre Irán, en un mensaje que también incluyó críticas contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.
La nueva declaración evidencia las tensiones entre Trump y el pontífice sobre asuntos internacionales, especialmente la situación de Irán, además de reavivar los enfrentamientos políticos entre el mandatario y las autoridades de Chicago.
Trump lanza mensaje contra el papa y el alcalde de Chicago
Segun EFE, Trump publicó este sábado un breve mensaje en Truth Social.
En la publicación compartió dos mensajes que Brandon Johnson había difundido el viernes en la red social X.
Johnson visitó recientemente el Vaticano y sostuvo un encuentro con el papa León XIV.
A partir de esa visita, Trump aprovechó para emitir una nueva crítica dirigida tanto al pontífice como al alcalde de Chicago.
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“Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”, escribió el mandatario estadounidense.
La declaración se suma a una serie de diferencias públicas que han mantenido Trump y León XIV en los últimos meses.
Las discrepancias han girado en torno a diversos asuntos políticos e internacionales.
Entre ellos destacan las políticas migratorias y la guerra relacionada con Irán.
Las diferencias sobre Irán siguen marcando la relación
El papa León XIV ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Esa ofensiva comenzó el pasado 28 de febrero.
Las diferencias sobre este conflicto se han convertido en uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambos líderes.
Trump también ha respondido públicamente a las posiciones expresadas por el pontífice.
En declaraciones anteriores, el presidente aseguró que León XIV pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas”.
Además, sostuvo que, si dependiera del papa, “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”.
La cuestión iraní continúa ocupando un lugar central en el debate político y diplomático entre ambas figuras.
El nuevo mensaje publicado por Trump vuelve a situar ese tema en el centro de la controversia.
La publicación también coincidió con la reciente visita de Johnson al Vaticano.
Trump mantiene sus críticas contra Chicago
Las diferencias entre Trump y Brandon Johnson tampoco son nuevas.
El presidente ha cuestionado en múltiples ocasiones la gestión del alcalde de Chicago.
Según el texto, Trump lo ha calificado repetidamente como incompetente.
También lo ha acusado de promover el crimen dentro de la ciudad.
El mandatario republicano ha criticado además la postura de Chicago respecto a la inmigración.
La ciudad es considerada una de las principales ciudades santuario de Estados Unidos.
Trump ha censurado la negativa de las autoridades locales a colaborar con las agencias federales de inmigración.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, las autoridades federales han llevado a cabo intensas redadas migratorias.
El presidente también ha amenazado con desplegar contingentes de la Guardia Nacional en Chicago.
La nueva publicación en Truth Social vuelve a reflejar tanto las diferencias internacionales de Trump con el papa León XIV como sus enfrentamientos políticos con la administración municipal de Chicago.
El mensaje combina ambos conflictos en una sola declaración y reafirma las posiciones que el mandatario ha sostenido públicamente sobre Irán, la inmigración y la gestión de una de las ciudades más importantes del país.