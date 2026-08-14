La CIA estuvo detrás de ataques a pesqueros ecuatorianos, según The Washington Post
Publicado el13/08/2026 a las 19:36
- Investigación apunta a la CIA
- Ocho pescadores siguen desaparecidos
- Sobrevivientes denunciaron detenciones
Los ataques contra barcos pesqueros ecuatorianos ocurridos a principios de 2026 habrían formado parte de una operación encubierta de la CIA, de acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post que vincula los incidentes con un programa secreto autorizado por Estados Unidos.
Por qué es importante: Los señalamientos incluyen la desaparición del pesquero Fiorella y de ocho personas, ataques con drones contra otras embarcaciones y testimonios de sobrevivientes que aseguran haber sido detenidos por hombres armados identificados como estadounidenses.
The Washington Post vincula los ataques con un programa de “acción encubierta” de la CIA
Una fuente anónima le dijo a The Washington Post que los ataques en aguas de Ecuador formaban parte de una operación secreta en el extranjero con autorización del presidente de Estados Unidos.https://t.co/BgcLDCeg2L pic.twitter.com/4AOWP9QPvn
— Primicias (@Primicias) August 13, 2026
Una fuente anónima con conocimiento de los hechos aseguró a The Washington Post que los ataques formaron parte de un programa de «acción encubierta», una modalidad de operación secreta realizada en el extranjero con autorización presidencial y en la que Washington no reconoce públicamente su participación.
El periódico, sin embargo, señaló que todavía existen interrogantes importantes sobre el alcance exacto de la participación de la CIA y sobre quiénes ejecutaron directamente las operaciones.
Los hechos investigados incluyen la desaparición en enero del barco pesquero ecuatoriano Fiorella y de buena parte de su tripulación, así como los ataques con drones ocurridos en marzo contra La Negra Francisca Duarte II y Don Maca cerca de las islas Galápagos.
The Washington Post indicó que la presunta operación sería independiente de la campaña contra el narcotráfico que Estados Unidos desarrolla desde septiembre pasado en el Caribe y el Pacífico, donde decenas de supuestas narcolanchas han sido destruidas y más de 200 personas han muerto.
Sobrevivientes dijeron que hombres armados los detuvieron después de los ataques
Covert CIA Black Op Was Behind Drone Strikes on Ecuadorian Fishing Boats
A classified CIA operation was responsible for a series of lethal drone strikes targeting Ecuadorian fishing vessels near the Galápagos Islands.https://t.co/1BcMm9lur8
— Clash Report (@clashreport) August 13, 2026
Las autoridades ecuatorianas no han confirmado los hechos, mientras que el Pentágono y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier implicación, según precisó Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado en julio sobre la cooperación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.
Trece sobrevivientes entrevistados por HRW dijeron que, «tras los ataques, fueron detenidos a bordo de un barco por personas a las que identificaron como ciudadanos estadounidenses armados que vestían uniformes de estilo militar».
Los pescadores entrevistados por The Washington Post también describieron ataques realizados con drones contra sus embarcaciones y aseguraron que posteriormente fueron trasladados hasta otro barco cercano.
Según sus testimonios, hombres armados los esposaron y les cubrieron la cabeza antes de llevarlos a El Salvador, desde donde posteriormente fueron devueltos a Ecuador sin recibir una explicación.
Los sobrevivientes sostienen que no tienen vínculos con el tráfico de drogas.
Un misterioso avión voló desde El Salvador hacia la zona de los incidentes
La investigación periodística identificó además movimientos de una aeronave que podrían aportar nuevas pistas sobre lo ocurrido alrededor de los barcos ecuatorianos.
Según The Washington Post, en cada uno de los incidentes un avión equipado con tecnología especializada de vigilancia voló desde El Salvador en dirección hacia las embarcaciones pesqueras.
«Los detalles sobre el avión y el patrón de sus vuelos antes de los incidentes sugieren que podría estar vinculado al programa secreto de la CIA», afirma el diario.
Las transmisiones de radio también indican que una aeronave que utilizaba una matrícula estadounidense aterrizó posteriormente en territorio salvadoreño y se dirigió hacia una zona militar del Aeropuerto Internacional de Ilopango.
Sin embargo, los registros de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) no muestran ninguna aeronave registrada con ese número, aumentando las interrogantes alrededor de los vuelos.
La CIA guarda silencio mientras aumentan las exigencias de explicaciones
Los ataques a barcos pesqueros en aguas ecuatorianas ocurridos a principios de año, entre ellos uno en el que desaparecieron ocho personas, habrían sido parte de una operación encubierta de la CIA, según publica este jueves The Washington Post.
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La CIA declinó comentar sobre los hallazgos publicados por The Washington Post y todavía no está claro si contratistas privados o autoridades de otros países participaron también en los incidentes investigados.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado tanto la desaparición de los ocho pescadores del Fiorella como los ataques contra las otras dos embarcaciones, y han pedido explicaciones a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador.
Legisladores demócratas estadounidenses también han exigido que se esclarezca lo sucedido
El papel de El Salvador también genera atención debido al lugar desde donde habría operado el avión identificado por la investigación: Ilopango, una pequeña terminal ubicada en las afueras de San Salvador que durante la década de 1980 sirvió como centro de operaciones encubiertas de Washington relacionadas con Nicaragua.
Por ahora, las revelaciones de The Washington Post abren nuevos interrogantes sobre quién ordenó y ejecutó los ataques, cuál era su objetivo y qué ocurrió con las ocho personas desaparecidas del Fiorella.
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FUENTE: EFE / The Washington Post