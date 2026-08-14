La CIA estuvo detrás de ataques a pesqueros ecuatorianos, según The Washington Post

Investigación apunta a la CIA

Ocho pescadores siguen desaparecidos

Sobrevivientes denunciaron detenciones

Los ataques contra barcos pesqueros ecuatorianos ocurridos a principios de 2026 habrían formado parte de una operación encubierta de la CIA, de acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post que vincula los incidentes con un programa secreto autorizado por Estados Unidos.

Por qué es importante: Los señalamientos incluyen la desaparición del pesquero Fiorella y de ocho personas, ataques con drones contra otras embarcaciones y testimonios de sobrevivientes que aseguran haber sido detenidos por hombres armados identificados como estadounidenses.

The Washington Post vincula los ataques con un programa de “acción encubierta” de la CIA

Una fuente anónima le dijo a The Washington Post que los ataques en aguas de Ecuador formaban parte de una operación secreta en el extranjero con autorización del presidente de Estados Unidos.https://t.co/BgcLDCeg2L pic.twitter.com/4AOWP9QPvn — Primicias (@Primicias) August 13, 2026

Una fuente anónima con conocimiento de los hechos aseguró a The Washington Post que los ataques formaron parte de un programa de «acción encubierta», una modalidad de operación secreta realizada en el extranjero con autorización presidencial y en la que Washington no reconoce públicamente su participación.

El periódico, sin embargo, señaló que todavía existen interrogantes importantes sobre el alcance exacto de la participación de la CIA y sobre quiénes ejecutaron directamente las operaciones.

Los hechos investigados incluyen la desaparición en enero del barco pesquero ecuatoriano Fiorella y de buena parte de su tripulación, así como los ataques con drones ocurridos en marzo contra La Negra Francisca Duarte II y Don Maca cerca de las islas Galápagos.

The Washington Post indicó que la presunta operación sería independiente de la campaña contra el narcotráfico que Estados Unidos desarrolla desde septiembre pasado en el Caribe y el Pacífico, donde decenas de supuestas narcolanchas han sido destruidas y más de 200 personas han muerto.