12 congresistas pierden sus primarias y dejan al descubierto las divisiones de ambos partidos

Doce miembros del Congreso de Estados Unidos ya perdieron sus primarias durante el ciclo electoral de 2026, según un recuento de The Hill.

La lista incluye figuras veteranas y legisladores que fueron derrotados por rivales respaldados por sectores influyentes de sus propios partidos.

Por qué importa: Las derrotas muestran que ocupar un escaño no garantiza sobrevivir a una primaria y reflejan disputas internas que podrían cambiar la composición del Congreso después de las elecciones de noviembre.

Congresistas que perdieron sus primarias en 2026

Here are 12 Senate, House incumbents who’ve lost their primarieshttps://t.co/b6uIkCkP3t — The Hill (@thehill) August 13, 2026

Entre los republicanos, dos de las caídas más importantes ocurrieron en el Senado: Bill Cassidy, de Luisiana, y John Cornyn, de Texas.

Cassidy terminó tercero en las primarias republicanas de mayo. Posteriormente, Julia Letlow consiguió la nominación en una segunda vuelta contra John Fleming.

Cornyn tampoco sobrevivió a su primaria. Aunque había apoyado a Trump, el presidente respaldó a Ken Paxton en los últimos días de la segunda vuelta republicana.

El dato: Cassidy y Cornyn son los dos senadores en ejercicio incluidos en la lista de derrotados.

En la Cámara, Thomas Massie, Dan Crenshaw y Andy Ogles completan el grupo de republicanos derrotados.

Massie enfrentó a Ed Gallrein, respaldado por Trump, después de haberse opuesto a la ley conocida como “One Big Beautiful Bill” y de impulsar la divulgación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Crenshaw perdió ante Steve Toth en Texas, mientras Ogles cayó frente a Charlie Hatcher en Tennessee pese a contar con el apoyo de Trump.