12 congresistas pierden sus primarias y dejan al descubierto las divisiones de ambos partidos
Publicado el13/08/2026 a las 15:48
Doce miembros del Congreso de Estados Unidos ya perdieron sus primarias durante el ciclo electoral de 2026, según un recuento de The Hill.
La lista incluye figuras veteranas y legisladores que fueron derrotados por rivales respaldados por sectores influyentes de sus propios partidos.
Por qué importa: Las derrotas muestran que ocupar un escaño no garantiza sobrevivir a una primaria y reflejan disputas internas que podrían cambiar la composición del Congreso después de las elecciones de noviembre.
Congresistas que perdieron sus primarias en 2026
Here are 12 Senate, House incumbents who’ve lost their primarieshttps://t.co/b6uIkCkP3t
— The Hill (@thehill) August 13, 2026
Entre los republicanos, dos de las caídas más importantes ocurrieron en el Senado: Bill Cassidy, de Luisiana, y John Cornyn, de Texas.
Cassidy terminó tercero en las primarias republicanas de mayo. Posteriormente, Julia Letlow consiguió la nominación en una segunda vuelta contra John Fleming.
Cornyn tampoco sobrevivió a su primaria. Aunque había apoyado a Trump, el presidente respaldó a Ken Paxton en los últimos días de la segunda vuelta republicana.
El dato: Cassidy y Cornyn son los dos senadores en ejercicio incluidos en la lista de derrotados.
En la Cámara, Thomas Massie, Dan Crenshaw y Andy Ogles completan el grupo de republicanos derrotados.
Massie enfrentó a Ed Gallrein, respaldado por Trump, después de haberse opuesto a la ley conocida como “One Big Beautiful Bill” y de impulsar la divulgación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.
Crenshaw perdió ante Steve Toth en Texas, mientras Ogles cayó frente a Charlie Hatcher en Tennessee pese a contar con el apoyo de Trump.
Siete demócratas quedaron fuera de la carrera
More incumbents have lost primaries this election cycle than any year since 1970, national redistricting years excepted. https://t.co/dTADU7772L
— NBC News (@NBCNews) August 13, 2026
Las primarias también golpearon a legisladores demócratas, incluidos varios con años de experiencia en Washington.
Al Green y Julie Johnson, ambos de Texas, perdieron después de que la redistribución de distritos alterara sus respectivas contiendas.
En Nueva York, Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, fue derrotado por Darializa Ávila Chevalier.
Dan Goldman, por su parte, perdió frente a Brad Lander por más de 30 puntos.
TE PUEDE INTERESAR: Elecciones California: El demócrata Xavier Becerra aventaja a Steve Hilton 55% a 37%
En números: De los diez representantes derrotados hasta ahora, siete son demócratas y tres republicanos.
Candidatos de izquierda desplazan a varios titulares
Algunas derrotas demócratas muestran el avance de candidatos ubicados más a la izquierda del partido.
En Colorado, Diana DeGette perdió por dos dígitos frente a Melat Kiros, una socialista demócrata respaldada por el senador Bernie Sanders.
En Michigan, Shri Thanedar fue derrotado por Donavan McKinney, otro candidato respaldado por Sanders.
La tendencia: Las victorias de Kiros, McKinney y Ávila Chevalier muestran cómo candidatos más jóvenes o de izquierda lograron desplazar a congresistas en ejercicio.
John Larson completa la lista de 12 derrotados
BREAKING: 78-year-old John Larson (D) who has been serving in Congress since 1999, has LOST his primary
Throwback to when he FROZE on the House floor.
He can now retire.
We do need term limits!!! pic.twitter.com/8Y5FSNhQm0
— Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 12, 2026
La derrota más reciente ocurrió en Connecticut. John Larson, quien llevaba casi 30 años representando al primer distrito congresional del estado, perdió las primarias del martes ante Luke Bronin por más de 20 puntos.
Bronin, exalcalde de Hartford, tenía el respaldo del Partido Demócrata estatal y del exsecretario de Transporte Pete Buttigieg.
Qué sigue: Todavía quedan primarias por celebrarse durante el próximo mes, por lo que la cifra de congresistas en ejercicio derrotados podría aumentar antes de las elecciones generales.
El recuento deja hasta ahora 12 nombres: Cassidy, Cornyn, Massie, Crenshaw, Green, Johnson, Espaillat, Goldman, DeGette, Thanedar, Ogles y Larson.
Sus derrotas reflejan diferentes batallas internas, pero tienen un elemento común: este ciclo electoral está poniendo a prueba incluso a quienes ya tenían un lugar asegurado en Washington.