Moody y Nixon ganan las primarias de Florida y se enfrentarán en noviembre

Los votantes de Florida definieron este martes algunas de las principales candidaturas que aparecerán en las boletas de las elecciones generales de noviembre.

En la contienda por el Senado de Estados Unidos, Ashley Moody obtuvo la nominación republicana y Angie Nixon aseguró la demócrata.

Por qué importa: Los resultados de las primarias reducen el campo de candidatos y preparan una nueva batalla electoral en Florida, con la gobernación, el Senado y varios escaños del Congreso en juego en noviembre.

Resultados de las primarias de Florida 2026

Democratic socialist state Rep. Angie Nixon will win the Democratic nomination for Senate in Florida, CNN’s Decision Desk projects, marking another win for the party’s rising progressive wing as she seeks to finish out Secretary of State Marco Rubio’s term. Nixon will face… pic.twitter.com/QXZe18por2 — CNN (@CNN) August 19, 2026

La contienda por el Senado dejó definidos los nombres que representarán a los dos principales partidos en las elecciones generales.

Moody consiguió la mayor cantidad de votos entre los republicanos, mientras Nixon hizo lo propio en la primaria demócrata. Ahora ambas competirán directamente por el escaño en noviembre.

Lo que cambia: Los votantes ya conocen a las candidatas republicana y demócrata que disputarán el puesto en el Senado.

Qué sigue: La elección definitiva será el martes 3 de noviembre de 2026.

Las primarias también ayudan a establecer las candidaturas para otras carreras importantes, entre ellas la gobernación y varios distritos congresionales disputados bajo el nuevo mapa político de Florida.