Moody y Nixon ganan las primarias de Florida y se enfrentarán en noviembre
Publicado el18/08/2026 a las 16:33
Los votantes de Florida definieron este martes algunas de las principales candidaturas que aparecerán en las boletas de las elecciones generales de noviembre.
En la contienda por el Senado de Estados Unidos, Ashley Moody obtuvo la nominación republicana y Angie Nixon aseguró la demócrata.
Por qué importa: Los resultados de las primarias reducen el campo de candidatos y preparan una nueva batalla electoral en Florida, con la gobernación, el Senado y varios escaños del Congreso en juego en noviembre.
Resultados de las primarias de Florida 2026
Democratic socialist state Rep. Angie Nixon will win the Democratic nomination for Senate in Florida, CNN’s Decision Desk projects, marking another win for the party’s rising progressive wing as she seeks to finish out Secretary of State Marco Rubio’s term. Nixon will face… pic.twitter.com/QXZe18por2
— CNN (@CNN) August 19, 2026
La contienda por el Senado dejó definidos los nombres que representarán a los dos principales partidos en las elecciones generales.
Moody consiguió la mayor cantidad de votos entre los republicanos, mientras Nixon hizo lo propio en la primaria demócrata. Ahora ambas competirán directamente por el escaño en noviembre.
Lo que cambia: Los votantes ya conocen a las candidatas republicana y demócrata que disputarán el puesto en el Senado.
Qué sigue: La elección definitiva será el martes 3 de noviembre de 2026.
Las primarias también ayudan a establecer las candidaturas para otras carreras importantes, entre ellas la gobernación y varios distritos congresionales disputados bajo el nuevo mapa político de Florida.
Las primarias cerradas limitan quién puede participar
🚨 | La representante estatal Angie Nixon dio la sorpresa y derrotó al exfuncionario de seguridad nacional Alex Vindman en la primaria demócrata para el Senado de Florida. Nixon avanzará a las elecciones generales de noviembre, donde enfrentará a la senadora republicana Ashley… pic.twitter.com/uWKr2FpuEP
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) August 19, 2026
Florida utiliza un sistema de primarias cerradas. Esto significa que, en la mayoría de las contiendas partidistas, los electores solamente pueden votar en la primaria del partido político con el que están registrados.
Por ejemplo, un votante registrado como republicano participa en las primarias republicanas y uno registrado como demócrata lo hace en las demócratas.
TE PUEDE INTERESAR: Alaska y Wyoming ponen a prueba el poder de Trump en sus primarias
La excepción: Algunas contiendas no partidistas y determinadas primarias universales están abiertas a todos los votantes elegibles.
El resultado: Los ganadores partidistas avanzan a las elecciones generales y allí pueden enfrentarse ante un electorado más amplio.
Este sistema hace que las primarias sean una etapa decisiva para determinar quién aparecerá en la boleta de noviembre, aunque no todas las elecciones siguen exactamente las mismas reglas.
Estas son las fechas clave antes del 3 de noviembre
Con las primarias terminadas, la atención pasa ahora a las elecciones generales. Los floridanos tendrán varias fechas importantes antes de regresar a las urnas.
5 de octubre: Fecha límite para registrarse para votar en las elecciones generales.
22 de octubre: Fecha límite para solicitar una boleta de voto por correo.
La votación anticipada está programada del 24 al 31 de octubre, ofreciendo a los electores una alternativa para participar antes del día oficial de las elecciones.
Florida volverá a las urnas en noviembre
La próxima gran decisión llegará el martes 3 de noviembre, según Fox News.
Ese día, los votantes determinarán quién ocupará los cargos disputados después de que republicanos y demócratas definieran buena parte de sus candidaturas en las primarias.
La fecha: Las elecciones generales serán el 3 de noviembre de 2026.
En juego: Además del Senado, las primarias ayudan a configurar las contiendas por la gobernación y distintos escaños congresionales.
Con Moody y Nixon ya clasificadas, la carrera por el Senado entra ahora en su siguiente etapa: convencer a los votantes de Florida antes de la elección general.