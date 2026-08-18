Alaska y Wyoming ponen a prueba el poder de Trump en sus primarias
Publicado el18/08/2026 a las 15:12
Los votantes de Alaska y Wyoming acudieron este martes a las urnas para definir candidatos al Senado, la Cámara de Representantes y gobiernos estatales, en primarias que vuelven a medir la influencia del presidente Donald Trump dentro del Partido Republicano.
- Por qué importa: Alaska podría convertirse en una batalla competitiva por el Senado en noviembre, mientras Wyoming permitirá medir hasta dónde el respaldo de Trump puede inclinar disputas entre republicanos.
Primarias de Alaska y Wyoming miden a Trump
Voters in Alaska and Wyoming head to the polls in some of the final US primaries before November’s midterms. From a key Senate race to Republican infighting, the results could have implications beyond the two states.
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— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 18, 2026
En Alaska, unos 16 candidatos disputan el escaño del senador republicano Dan Sullivan, quien busca un tercer mandato y cuenta con el apoyo de Trump.
Pero los demócratas ven una oportunidad con Mary Peltola, quien ocupó el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes entre 2022 y 2025 y ahora intenta llegar al Senado.
Peltola ha ganado terreno con un mensaje moderado, además de avanzar en las encuestas y la recaudación de fondos.
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La disputa: Una eventual competencia entre Sullivan y Peltola convertiría a Alaska en un estado relevante para la pelea por el control del Senado en noviembre.
El respaldo: Trump apoya a Sullivan y ha acusado al también candidato Don J. Sullivan de ser una “artimaña” demócrata destinada a confundir a los electores.
Los votantes también decidirán quién buscará reemplazar al gobernador republicano Mike Dunleavy, quien no puede competir nuevamente debido a los límites de mandato.
Wyoming concentra la batalla dentro del Partido Republicano
Las votaciones en Florida, Alaska y Wyoming perfilarán el equilibrio de poder en el Congreso y medirán la influencia de Donald Trump en el electorado de Estados Unidos. https://t.co/liutTQbUTW
— Excélsior (@Excelsior) August 18, 2026
Wyoming presenta un escenario diferente. En uno de los estados más conservadores del país, las principales disputas están dentro del propio Partido Republicano, según Efe.
Por primera vez en más de tres décadas, los votantes deben escoger candidatos para gobernador, Senado y Cámara de Representantes en un mismo ciclo con puestos abiertos.
La congresista Harriet Hageman, aliada de Trump, decidió dejar su escaño en la Cámara para competir por el puesto de la senadora Cynthia Lummis, quien no busca otro mandato.
Lo que cambia: Wyoming también deberá elegir al sucesor del gobernador republicano Mark Gordon, quien no busca la reelección.
Otra prueba: En la carrera por la gobernación, Eric Barlow partió como favorito frente a Megan Degenfelder, identificada como aliada de Trump.
A diferencia de Alaska, la información disponible apunta a que los demócratas no tienen una oportunidad competitiva en las principales contiendas de Wyoming. La atención está puesta principalmente en qué candidatos republicanos avanzarán.
California también vota para reemplazar a Swalwell
Fuera de esos dos estados, California celebra una elección especial para cubrir el escaño que dejó Eric Swalwell en un distrito del área de la Bahía de San Francisco.
Swalwell renunció en abril después de acusaciones de agresión sexual presentadas por varias mujeres. También abandonó su candidatura a gobernador de California.
Entre las principales candidatas para completar su período hasta enero están las demócratas Aisha Wahab, senadora estatal, y Melissa Hernandez, directora del sistema de transporte Bay Area Rapid Transit (BART) y exalcaldesa de Dublín.
Qué sigue: Los resultados de Alaska y Wyoming definirán quiénes avanzan hacia noviembre y mostrarán si el respaldo de Trump vuelve a convertirse en un factor decisivo entre los votantes republicanos.