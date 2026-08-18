Alaska y Wyoming ponen a prueba el poder de Trump en sus primarias

Los votantes de Alaska y Wyoming acudieron este martes a las urnas para definir candidatos al Senado, la Cámara de Representantes y gobiernos estatales, en primarias que vuelven a medir la influencia del presidente Donald Trump dentro del Partido Republicano.

Por qué importa: Alaska podría convertirse en una batalla competitiva por el Senado en noviembre, mientras Wyoming permitirá medir hasta dónde el respaldo de Trump puede inclinar disputas entre republicanos.

Primarias de Alaska y Wyoming miden a Trump

Voters in Alaska and Wyoming head to the polls in some of the final US primaries before November’s midterms. From a key Senate race to Republican infighting, the results could have implications beyond the two states. Here’s what to watch: https://t.co/mkT4Xj8rIZ pic.twitter.com/gSY9hanwD4 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 18, 2026

En Alaska, unos 16 candidatos disputan el escaño del senador republicano Dan Sullivan, quien busca un tercer mandato y cuenta con el apoyo de Trump.

Pero los demócratas ven una oportunidad con Mary Peltola, quien ocupó el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes entre 2022 y 2025 y ahora intenta llegar al Senado.

Peltola ha ganado terreno con un mensaje moderado, además de avanzar en las encuestas y la recaudación de fondos.

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La disputa: Una eventual competencia entre Sullivan y Peltola convertiría a Alaska en un estado relevante para la pelea por el control del Senado en noviembre.

El respaldo: Trump apoya a Sullivan y ha acusado al también candidato Don J. Sullivan de ser una “artimaña” demócrata destinada a confundir a los electores.

Los votantes también decidirán quién buscará reemplazar al gobernador republicano Mike Dunleavy, quien no puede competir nuevamente debido a los límites de mandato.