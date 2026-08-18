Trump acaba con el TPS de miles de familias y Hochul alerta por impacto en NY
Publicado el18/08/2026 a las 07:22
La gobernadora advierte que cientos de trabajadores podrían perder sus empleos y que sectores como salud y cuidado de adultos mayores sentirían las consecuencias.
Kathy Hochul pidió al gobierno del presidente Donald Trump revertir el fin de protecciones migratorias temporales para haitianos, sirios y otros grupos, al advertir que cientos de trabajadores esenciales en Nueva York podrían perder sus empleos tan pronto como la próxima semana.
Por qué es importante: Hochul sostiene que el fin del TPS podría ir más allá de las familias inmigrantes y afectar servicios esenciales, empleos y sectores que dependen de esos trabajadores.
Hochul advierte que servicios esenciales podrían perder trabajadores
En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, Hochul aseguró que gobiernos estatales y locales tendrán que terminar el empleo de cientos de trabajadores esenciales cuando pierdan su autorización para trabajar.
La gobernadora también advirtió que las empresas privadas podrían enfrentar consecuencias similares.
- A quién afecta: Hochul destacó especialmente al sector de la salud y alertó sobre posibles efectos para adultos mayores y otros residentes vulnerables que dependen de esos servicios.
“La eliminación repentina de estos miembros de nuestra fuerza laboral y nuestras comunidades afectará servicios críticos de los que dependen los neoyorquinos”, escribió Hochul, según la carta publicada por su oficina.
La gobernadora calificó la decisión de la Casa Blanca como un acto “imprudente e inhumano” y pidió restaurar las protecciones para personas que no pueden regresar a países afectados por violencia, inestabilidad o crisis.
Trump defiende el fin del TPS porque debía ser temporal
El Departamento de Seguridad Nacional defendió una posición diferente. Aunque no comentó directamente la carta de Hochul, sostuvo que el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, nunca fue diseñado para convertirse en una protección permanente.
- La disputa: DHS asegura que durante demasiado tiempo el programa funcionó como una “amnistía de facto”, pese a que el Congreso no pretendía que fuera permanente.
El TPS permite a ciudadanos de determinados países permanecer temporalmente en Estados Unidos cuando regresar resulta inseguro por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.
También permite obtener autorización para trabajar, pero no concede residencia permanente.
El gobierno de Trump sostiene además que el programa fue “explotado y abusado” y ha cuestionado las extensiones aprobadas durante la administración de Joe Biden.
Más de 350,000 haitianos quedaron expuestos a perder protección
La batalla también ha pasado por los tribunales. En junio, la Corte Suprema permitió avanzar con la terminación de protecciones después de que jueces federales habían frenado medidas del gobierno.
Más de 350,000 haitianos y aproximadamente 6,100 sirios quedaron expuestos a perder estas protecciones tras decisiones judiciales relacionadas con el TPS.
- En números: las decisiones alcanzan a cientos de miles de personas que habían podido permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo este programa.
Nueva York forma parte de los estados controlados por demócratas que han intentado bloquear la terminación de estas protecciones.
El debate migratorio llega ahora a los empleos de Nueva York
La advertencia de Hochul coloca el impacto laboral en el centro de una disputa que hasta ahora se había concentrado principalmente en inmigración y deportaciones.
Su argumento es que retirar permisos de trabajo a personas que ya ocupan puestos esenciales podría tener consecuencias para quienes utilizan esos servicios, incluso si no tienen ninguna relación directa con el TPS.
- Qué sigue: Hochul asegura que todavía hay tiempo para que el gobierno federal cambie de rumbo y pidió formalmente a DHS restaurar las protecciones.
La pregunta ahora es si el fin del TPS terminará afectando no solo a las familias que pierdan esa protección, sino también a las comunidades, empleadores y servicios de Nueva York que dependen de su trabajo.
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FUENTE: Governor Kathy Hochul / The Center Square