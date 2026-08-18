Trump acaba con el TPS de miles de familias y Hochul alerta por impacto en NY

La gobernadora advierte que cientos de trabajadores podrían perder sus empleos y que sectores como salud y cuidado de adultos mayores sentirían las consecuencias.

Kathy Hochul pidió al gobierno del presidente Donald Trump revertir el fin de protecciones migratorias temporales para haitianos, sirios y otros grupos, al advertir que cientos de trabajadores esenciales en Nueva York podrían perder sus empleos tan pronto como la próxima semana.

Por qué es importante: Hochul sostiene que el fin del TPS podría ir más allá de las familias inmigrantes y afectar servicios esenciales, empleos y sectores que dependen de esos trabajadores.

Hochul advierte que servicios esenciales podrían perder trabajadores

En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, Hochul aseguró que gobiernos estatales y locales tendrán que terminar el empleo de cientos de trabajadores esenciales cuando pierdan su autorización para trabajar.

La gobernadora también advirtió que las empresas privadas podrían enfrentar consecuencias similares.

A quién afecta: Hochul destacó especialmente al sector de la salud y alertó sobre posibles efectos para adultos mayores y otros residentes vulnerables que dependen de esos servicios.

“La eliminación repentina de estos miembros de nuestra fuerza laboral y nuestras comunidades afectará servicios críticos de los que dependen los neoyorquinos”, escribió Hochul, según la carta publicada por su oficina.

La gobernadora calificó la decisión de la Casa Blanca como un acto “imprudente e inhumano” y pidió restaurar las protecciones para personas que no pueden regresar a países afectados por violencia, inestabilidad o crisis.