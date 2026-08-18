Florida vota hoy: Bilzerian enfrenta a Fine tras video con referencias a Hitler

Las primarias republicanas del Distrito 6 llega marcada por una campaña de Dan Bilzerian que incluyó ataques antisemitas contra el congresista Randy Fine y un video generado con inteligencia artificial que hizo referencias favorables a Adolf Hitler.

Los republicanos del Distrito 6 de Florida votan este martes 18 de agosto para elegir a su candidato al Congreso después de una campaña sacudida por el contenido difundido por Dan Bilzerian contra el representante Randy Fine, quien es judío.

Por qué es importante: El ganador de esta primaria avanzará a las elecciones generales de noviembre, mientras la controversia ha provocado condenas de importantes dirigentes republicanos y demócratas.

Bilzerian desafía a Fine tras una campaña bajo críticas

Bilzerian, influencer, empresario y podcaster, intenta quitarle la nominación republicana a Fine. También compiten Aaron Baker, Charles Gambaro y Manuel P. Asensio.

Fine llegó al Congreso después de ganar una elección especial para reemplazar a Mike Waltz, quien dejó el escaño para convertirse en embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas.

La campaña tomó un giro especialmente polémico cuando Bilzerian difundió un video y una canción generados con IA que atacaban directamente a Fine.

El video: Incluyó una imagen de Hitler y una frase que planteaba “revisitar” las opiniones del líder nazi.

Incluyó una imagen de Hitler y una frase que planteaba “revisitar” las opiniones del líder nazi. El alcance: El contenido acumuló más de 1.4 millones de visualizaciones, según la información de referencia.

Bilzerian también ha realizado otras declaraciones antisemitas durante la campaña y ha atacado a Fine haciendo referencia directa a su identidad judía.