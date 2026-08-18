Florida vota hoy: Bilzerian enfrenta a Fine tras video con referencias a Hitler
Publicado el18/08/2026 a las 06:58
Las primarias republicanas del Distrito 6 llega marcada por una campaña de Dan Bilzerian que incluyó ataques antisemitas contra el congresista Randy Fine y un video generado con inteligencia artificial que hizo referencias favorables a Adolf Hitler.
Los republicanos del Distrito 6 de Florida votan este martes 18 de agosto para elegir a su candidato al Congreso después de una campaña sacudida por el contenido difundido por Dan Bilzerian contra el representante Randy Fine, quien es judío.
Por qué es importante: El ganador de esta primaria avanzará a las elecciones generales de noviembre, mientras la controversia ha provocado condenas de importantes dirigentes republicanos y demócratas.
Bilzerian desafía a Fine tras una campaña bajo críticas
Bilzerian, influencer, empresario y podcaster, intenta quitarle la nominación republicana a Fine. También compiten Aaron Baker, Charles Gambaro y Manuel P. Asensio.
Fine llegó al Congreso después de ganar una elección especial para reemplazar a Mike Waltz, quien dejó el escaño para convertirse en embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas.
La campaña tomó un giro especialmente polémico cuando Bilzerian difundió un video y una canción generados con IA que atacaban directamente a Fine.
- El video: Incluyó una imagen de Hitler y una frase que planteaba “revisitar” las opiniones del líder nazi.
- El alcance: El contenido acumuló más de 1.4 millones de visualizaciones, según la información de referencia.
Bilzerian también ha realizado otras declaraciones antisemitas durante la campaña y ha atacado a Fine haciendo referencia directa a su identidad judía.
Republicanos y demócratas condenan los ataques
The vile attack ads against Congressman Randy Fine in Florida’s 6th District are disgusting and should be condemned by all political leaders on the Right and Left. Antisemitism and outward hatred of Jewish communities have no place in our politics or in America, and we will…
— Mike Johnson (@MikeJohnson) August 17, 2026
La reacción cruzó las líneas partidistas. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó los anuncios contra Fine de “repugnantes” y afirmó que el antisemitismo no tiene lugar en la política estadounidense.
Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, describió la campaña de Bilzerian como “abiertamente antisemita”.
También se pronunciaron el senador republicano Ted Cruz, el representante Don Bacon y Mike Huckabee, embajador estadounidense en Israel.
- La condena: El American Jewish Committee calificó el contenido como “propaganda nazi” dirigida contra un candidato judío.
- La respuesta: Bilzerian no ha abandonado esa línea y ha utilizado las críticas para alimentar su campaña.
Fine también ha enfrentado controversias por declaraciones anteriores sobre musulmanes y palestinos, incluidas expresiones contra la representante demócrata Ilhan Omar.
Florida decide otras primarias republicanas este martes
La pelea entre Fine y Bilzerian es solo una de las contiendas que los votantes republicanos deciden hoy en Florida.
También están en juego otras primarias relevantes, incluidas las relacionadas con los representantes Cory Mills y María Elvira Salazar, además de la concurrida carrera por el Distrito 19.
- Qué está en juego: Los ganadores de estas primarias obtendrán la nominación de su partido para competir en noviembre.
- El límite: El resultado del Distrito 6 no representa por sí solo un veredicto sobre todo el Partido Republicano ni determinará hoy el control del Congreso.
El desenlace mostrará si Fine logra superar el desafío de Bilzerian después de una campaña que terminó atrayendo atención nacional por acusaciones de antisemitismo y referencias a Hitler.
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FUENTE: ABC News / The Times of Israel