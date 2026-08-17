Trump agita la tensión con Irán: publica imagen de un petrolero y dice “Ahora es nuestro”
Publicado el17/08/2026 a las 12:20
- Trump publica foto de petrolero iraní
- Ormuz concentra tensión internacional
- Petróleo queda bajo presión
Donald Trump elevó nuevamente el tono frente a Irán al publicar una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial en la que aparece tomando control de un petrolero con bandera iraní.
La publicación llegó después de que el presidente afirmara que, una vez terminada la guerra con Irán, buscará declarar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos”.
- Por qué importa: La combinación de mensajes políticos, imágenes creadas con IA y advertencias sobre Ormuz aumenta la atención sobre una ruta por donde pasa una parte clave del petróleo mundial.
- Puntos clave: La imagen no demuestra que Estados Unidos haya tomado realmente un petrolero iraní, mientras que tampoco se ha presentado un mecanismo formal para aplicar la declaración planteada por Trump.
El presidente postea foto con Inteligencia Artificial
La imagen compartida desde la cuenta de Trump en Truth Social muestra al mandatario sobre una embarcación colocando una bandera estadounidense, con militares detrás y una bandera iraní en el suelo.
Sobre la escena aparece la frase “It’s Our Oil Tanker Now!”, que puede traducirse como “¡Ahora es nuestro petrolero!”, reforzando el mensaje de confrontación contra Teherán.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
- El dato: La escena es ficticia y su publicación no constituye evidencia de que las fuerzas estadounidenses hayan capturado el petrolero representado en la imagen.
El mensaje apareció en medio de una escalada verbal relacionada con el estrecho de Ormuz y después de las declaraciones realizadas por Trump el viernes 14 de agosto en Garden City, Nueva York.
Trump amenaza con declarar estadounidense el estrecho de Ormuz
“Después de que terminemos la guerra con Irán, que está siendo derrotado muy duramente, pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos”, afirmó Trump durante su discurso.
- El proceso: Hasta ahora no se ha presentado un anuncio formal de la Casa Blanca que detalle cómo podría ejecutarse esa medida ni qué mecanismo jurídico permitiría llevarla adelante.
Desde Teherán, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, rechazó la postura y sostuvo que el estrecho no puede ser tomado mediante una declaración unilateral.
- El límite: Las palabras del presidente y las imágenes publicadas en redes sociales no equivalen por sí mismas a un cambio en la situación jurídica o territorial del estrecho.
Estrecho de Ormuz concentra atención
Ormuz está situado entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, convirtiéndose en una ruta estratégica para el comercio energético.
Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), por el estrecho transitaron alrededor de 20 millones de barriles diarios durante 2024.
La cantidad representó aproximadamente 20% del consumo mundial de líquidos petroleros, por lo que una interrupción, bloqueo o conflicto en esa zona puede repercutir más allá de Medio Oriente.
- Qué pueden hacer: Los consumidores pueden seguir especialmente los cambios en los precios del petróleo y los combustibles, debido a la importancia que tiene esta ruta para el suministro energético internacional.
“Trump 2028” en sus publicaciones
Trump también difundió un supuesto cartel de campaña con el mensaje “Trump 2028”, alimentando nuevamente las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial para ese año.
La Constitución estadounidense establece límites a la permanencia en la Presidencia, por lo que una candidatura para un tercer mandato enfrentaría un obstáculo constitucional.
El presidente ha ofrecido mensajes distintos sobre esa posibilidad: algunas veces ha sugerido que debería tomarse en serio y en otras ocasiones ha indicado que no sería algo que haría.
Mientras tanto, Trump defendió sus decisiones sobre Irán ante el impacto de la guerra en los precios del petróleo y la gasolina: “Nunca me disculparé. Hice lo correcto”, afirmó según ‘El Imparcial‘.