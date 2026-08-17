Trump agita la tensión con Irán: publica imagen de un petrolero y dice “Ahora es nuestro”

Trump publica foto de petrolero iraní

Ormuz concentra tensión internacional

Petróleo queda bajo presión

Donald Trump elevó nuevamente el tono frente a Irán al publicar una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial en la que aparece tomando control de un petrolero con bandera iraní.

La publicación llegó después de que el presidente afirmara que, una vez terminada la guerra con Irán, buscará declarar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos”.

Por qué importa: La combinación de mensajes políticos, imágenes creadas con IA y advertencias sobre Ormuz aumenta la atención sobre una ruta por donde pasa una parte clave del petróleo mundial.

La combinación de mensajes políticos, imágenes creadas con IA y advertencias sobre Ormuz aumenta la atención sobre una ruta por donde pasa una parte clave del petróleo mundial. Puntos clave: La imagen no demuestra que Estados Unidos haya tomado realmente un petrolero iraní, mientras que tampoco se ha presentado un mecanismo formal para aplicar la declaración planteada por Trump.

El presidente postea foto con Inteligencia Artificial

La imagen compartida desde la cuenta de Trump en Truth Social muestra al mandatario sobre una embarcación colocando una bandera estadounidense, con militares detrás y una bandera iraní en el suelo.

Sobre la escena aparece la frase “It’s Our Oil Tanker Now!”, que puede traducirse como “¡Ahora es nuestro petrolero!”, reforzando el mensaje de confrontación contra Teherán.

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El dato: La escena es ficticia y su publicación no constituye evidencia de que las fuerzas estadounidenses hayan capturado el petrolero representado en la imagen.

El mensaje apareció en medio de una escalada verbal relacionada con el estrecho de Ormuz y después de las declaraciones realizadas por Trump el viernes 14 de agosto en Garden City, Nueva York.