Alerta en California: dos adolescentes detenidas por presunto plan para atacar una escuela

Dos adolescentes de 15 años fueron arrestadas en el sur de California, acusadas de organizar un posible tiroteo masivo contra una escuela secundaria.

La investigación comenzó después de que el FBI detectara conversaciones sospechosas en redes sociales y notificara a las autoridades locales.

Las autoridades aseguran que las menores habrían investigado durante meses ataques escolares y discutido posibles formas de conseguir armas.

FBI descubre presunta amenaza de tiroteo escolar en California

Two teen girls busted in horrific plot to carry out shooting at Riverside County high school https://t.co/LsEGl6WJWT https://t.co/IvJ3M41pBh — California Post (@californiapost) October 21, 2026

El FBI alertó el pasado 6 de octubre al Departamento de Policía de Corona sobre una posible amenaza dirigida contra Corona High School.

La advertencia surgió tras identificar conversaciones digitales que, según los investigadores, apuntaban a la preparación de un ataque contra estudiantes.

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La intervención de las autoridades permitió iniciar una investigación antes de que se registraran víctimas o se concretara algún acto de violencia.

Corona, ubicada al este de Los Ángeles, se convirtió así en el centro de una investigación que involucró a autoridades federales y locales.