Alerta en California: dos adolescentes detenidas por presunto plan para atacar una escuela
Publicado el 21/10/2026 a las 20:26
Dos adolescentes de 15 años fueron arrestadas en el sur de California, acusadas de organizar un posible tiroteo masivo contra una escuela secundaria.
La investigación comenzó después de que el FBI detectara conversaciones sospechosas en redes sociales y notificara a las autoridades locales.
Las autoridades aseguran que las menores habrían investigado durante meses ataques escolares y discutido posibles formas de conseguir armas.
FBI descubre presunta amenaza de tiroteo escolar en California
Two teen girls busted in horrific plot to carry out shooting at Riverside County high school https://t.co/LsEGl6WJWT https://t.co/IvJ3M41pBh
— California Post (@californiapost) October 21, 2026
El FBI alertó el pasado 6 de octubre al Departamento de Policía de Corona sobre una posible amenaza dirigida contra Corona High School.
La advertencia surgió tras identificar conversaciones digitales que, según los investigadores, apuntaban a la preparación de un ataque contra estudiantes.
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La intervención de las autoridades permitió iniciar una investigación antes de que se registraran víctimas o se concretara algún acto de violencia.
Corona, ubicada al este de Los Ángeles, se convirtió así en el centro de una investigación que involucró a autoridades federales y locales.
Dos adolescentes de 15 años enfrentan graves acusaciones
#BREAKINGNEWS: Two 15-year-old Riverside County students have been arrested on suspicion of conspiring to carry out a school shooting at Corona High School, according to Corona police. Detectives arrested a 15-year-old female student who attends Corona High School. https://t.co/ZFnEh5capQ
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 21, 2026
La primera detención ocurrió después de que los investigadores analizaran información relacionada con las conversaciones detectadas por el FBI.
Posteriormente, las autoridades realizaron registros domiciliarios y examinaron dispositivos electrónicos para identificar a otras personas presuntamente involucradas.
Estas diligencias condujeron al arresto de una segunda adolescente de 15 años, estudiante de Norco High School, también en el sur de California.
Ambas permanecen detenidas bajo acusaciones de conspiración para cometer asesinato, mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas sobre el presunto complot.
Investigan conversaciones sobre armas y ataques escolares
De acuerdo con los investigadores, las adolescentes habrían dedicado varios meses a estudiar antecedentes de tiroteos ocurridos en instituciones educativas.
Las conversaciones examinadas también incluirían referencias a posibles métodos para obtener armas y desarrollar el ataque contra Corona High School.
Sin embargo, las autoridades no han informado públicamente si las menores tenían armas disponibles o habían establecido una fecha para ejecutar el presunto plan.
Tampoco se han revelado sus identidades, debido a su condición de menores de edad, mientras continúa la investigación sobre sus posibles motivaciones.
FBI destaca intervención que evitó posibles víctimas
El director del FBI, Kash Patel, destacó que la colaboración con la Policía de Corona permitió intervenir ante una posible amenaza escolar.
Patel señaló que proteger a los menores constituye una prioridad federal y advirtió que las amenazas contra escuelas recibirán una respuesta contundente.
El caso también pone de relieve la importancia de investigar señales de violencia difundidas mediante plataformas digitales antes de que representen un peligro inmediato.
Aunque las acusaciones son graves, ambas adolescentes conservan la presunción de inocencia mientras se determina su responsabilidad mediante el proceso judicial correspondiente.