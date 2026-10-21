Detienen a joven en Kansas por amenazar de muerte a Trump en redes sociales

Joven amenazó a Trump mediante Facebook.

Denuncia anónima permitió iniciar la investigación.

Fiscalía advierte contra amenazas de violencia política.

Amenazan de muerte Trump. Un joven de 24 años fue detenido en Kansas después de publicar mensajes en redes sociales en los que amenazaba de muerte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó la Fiscalía federal.

El sospechoso, identificado como Jaden J. Read, habría realizado varias publicaciones relacionadas con una visita del mandatario a Wichita, Kansas. En una de ellas aseguró que tenía municiones y expresó su intención de atacar al presidente.

De acuerdo con la agencia EFE, las autoridades presentaron una denuncia penal después de recibir información anónima que permitió identificar los comentarios publicados en Facebook.

Amenazan de muerte Trump ¿Qué publicó el joven sobre Donald Trump?

🚨 BREAKING: A Kansas man has been ARRESTED by federal authorities for threatening to KlLL PRESIDENT TRUMP at his rally TONIGHT Jaden J. Read, 24, PUBLICLY posted on FB saying he would take Trump out himself with his 308. These people are SICK. Make an example out of him. https://t.co/Bb2ioSfeHs — Nick Sortor (@nicksortor) October 19, 2026

La investigación comenzó tras una denuncia anónima relacionada con comentarios que Read escribió en respuesta a una publicación del medio local KAKE News.

El artículo informaba sobre la visita de Trump a Wichita, programada para el 19 de octubre con motivo de un mitin electoral.

«Disparemos a Trump, en serio, ¿Dónde está nuestro tirador? Estoy cansado de vivir con estas preocupaciones de dinero», escribió el sospechoso, según la información difundida por EFE.

En otro mensaje, Read afirmó disponer de municiones de calibre 308 y 305 y utilizó una expresión ofensiva contra el presidente al manifestar su intención de matarlo.