Detienen a joven en Kansas por amenazar de muerte a Trump en redes sociales
Publicado el 21/10/2026 a las 15:55
- Joven amenazó a Trump mediante Facebook.
- Denuncia anónima permitió iniciar la investigación.
- Fiscalía advierte contra amenazas de violencia política.
Amenazan de muerte Trump. Un joven de 24 años fue detenido en Kansas después de publicar mensajes en redes sociales en los que amenazaba de muerte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó la Fiscalía federal.
El sospechoso, identificado como Jaden J. Read, habría realizado varias publicaciones relacionadas con una visita del mandatario a Wichita, Kansas. En una de ellas aseguró que tenía municiones y expresó su intención de atacar al presidente.
De acuerdo con la agencia EFE, las autoridades presentaron una denuncia penal después de recibir información anónima que permitió identificar los comentarios publicados en Facebook.
Amenazan de muerte Trump ¿Qué publicó el joven sobre Donald Trump?
🚨 BREAKING: A Kansas man has been ARRESTED by federal authorities for threatening to KlLL PRESIDENT TRUMP at his rally TONIGHT
Jaden J. Read, 24, PUBLICLY posted on FB saying he would take Trump out himself with his 308.
These people are SICK. Make an example out of him. https://t.co/Bb2ioSfeHs
— Nick Sortor (@nicksortor) October 19, 2026
La investigación comenzó tras una denuncia anónima relacionada con comentarios que Read escribió en respuesta a una publicación del medio local KAKE News.
El artículo informaba sobre la visita de Trump a Wichita, programada para el 19 de octubre con motivo de un mitin electoral.
«Disparemos a Trump, en serio, ¿Dónde está nuestro tirador? Estoy cansado de vivir con estas preocupaciones de dinero», escribió el sospechoso, según la información difundida por EFE.
En otro mensaje, Read afirmó disponer de municiones de calibre 308 y 305 y utilizó una expresión ofensiva contra el presidente al manifestar su intención de matarlo.
Detectan más amenazas relacionadas con un mitin
A Kansas man has been ARRESTED after threatening to assassinate President Trump ahead of TONIGHT’S RALLY
He vowed to «Kirk» Trump…
Jaden J. Read of Clearwater reportedly posted: «IK where your speech will be. Already mapped out roofs around. Finna get kirked since yall couldn’t help him.» 🤯
«Let’s sho-t Trump honestly, where’s our sho-ter?» he posted, per the Daily Mail
The Secret Service and the U.S. Marshals had him in custody two days before the rally!
— Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) October 20, 2026
Las autoridades identificaron otros dos comentarios presuntamente amenazantes publicados en respuesta a una noticia de KWCH 12 News sobre la visita presidencial.
Según la Fiscalía, Read aseguró que él mismo dispararía contra Trump y afirmó conocer el lugar donde el mandatario pronunciaría su discurso.
También sostuvo que había identificado tejados de edificios cercanos al evento y afirmó que nadie podría ayudar al presidente.
Los investigadores consideraron estas publicaciones parte de las amenazas que motivaron la denuncia penal presentada contra el joven de Kansas.
Fiscalía advierte sobre los límites de la libertad de expresión
El fiscal federal Ryan A. Kriegshauser advirtió que las amenazas y la violencia política no serían «toleradas» por las autoridades estadounidenses.
También explicó que la Primera Enmienda permite «desacuerdos robustos», siempre que estos permanezcan «dentro de un discurso constitucionalmente protegido».
Sus declaraciones establecen una diferencia entre expresar opiniones políticas, incluso críticas severas, y formular amenazas contra funcionarios públicos.
La información proporcionada por EFE no detalla si Read cuenta con representación legal ni cuándo deberá comparecer ante un tribunal.
Antecedentes de ataques contra Donald Trump
URGENTE: Un hombre de Kansas ha sido DETENIDO por autoridades federales por amenazar con MATAR al PRESIDENTE TRUMP en su mitin anoche en Kansas City. Jaden J. Read, de 24 años, PUBLICÓ en FB diciendo que él mismo sacaría a Trump con su 308.
https://t.co/XjTxdGg3Pt
— Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) October 20, 2026
El caso ocurre después de varios incidentes de seguridad relacionados con el presidente estadounidense, incluidos ataques e intentos de agresión durante los últimos años.
En julio de 2024, Trump resultó herido en la oreja derecha durante un ataque a tiros en un mitin electoral celebrado en Pensilvania.
En septiembre del mismo año, un agente del Servicio Secreto detectó a un hombre armado en las inmediaciones del club de golf del mandatario en West Palm Beach, Florida.
EFE también menciona un incidente ocurrido el 25 de abril de 2026, cuando un hombre armado intentó atravesar un control de seguridad del hotel Washington Hilton.
En ese establecimiento se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca, de acuerdo con el despacho de la agencia.
Por ahora, Jaden J. Read enfrenta una denuncia penal por las amenazas atribuidas a sus publicaciones. Su culpabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.