El Black Friday llega a finales de noviembre con descuentos en tecnología, ropa y electrodomésticos. Algunas tiendas podrían adelantar sus promociones.

El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, un día después de Thanksgiving en Estados Unidos. Las ofertas también estarán disponibles para compradores en México.

- Por qué importa: Aunque el evento tiene una fecha oficial, algunas tiendas comienzan sus descuentos antes y los mantienen durante varios días.

¿Cuándo comienza el Black Friday 2026?

Black Friday 2026 falls on Nov. 27, but the nation's biggest retailers are not waiting for the day after Thanksgiving to start their Black Friday sales. https://t.co/D9Q1L9vsMi — The Washington Times (@WashTimes) November 4, 2026

El Black Friday se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026, siguiendo la tradición estadounidense de celebrarlo después del Thanksgiving.

Esta jornada comercial reúne a grandes cadenas, marcas internacionales y plataformas digitales que ofrecen promociones en diferentes categorías de productos.

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Sin embargo, los consumidores no necesariamente tendrán que esperar hasta el viernes para encontrar descuentos.

Algunas empresas acostumbran lanzar campañas anticipadas durante noviembre, aunque las fechas y condiciones dependen de cada establecimiento.

- El dato: El Black Friday 2026 será el 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday llegará el lunes 30 de noviembre.