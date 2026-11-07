Black Friday 2026: ¿cuándo comienza y cuántos días durarán las ofertas?
Publicado el 07/11/2026 a las 07:00
El Black Friday llega a finales de noviembre con descuentos en tecnología, ropa y electrodomésticos. Algunas tiendas podrían adelantar sus promociones.
El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, un día después de Thanksgiving en Estados Unidos. Las ofertas también estarán disponibles para compradores en México.
- Por qué importa: Aunque el evento tiene una fecha oficial, algunas tiendas comienzan sus descuentos antes y los mantienen durante varios días.
¿Cuándo comienza el Black Friday 2026?
Black Friday 2026 falls on Nov. 27, but the nation's biggest retailers are not waiting for the day after Thanksgiving to start their Black Friday sales. https://t.co/D9Q1L9vsMi
— The Washington Times (@WashTimes) November 4, 2026
El Black Friday se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026, siguiendo la tradición estadounidense de celebrarlo después del Thanksgiving.
Esta jornada comercial reúne a grandes cadenas, marcas internacionales y plataformas digitales que ofrecen promociones en diferentes categorías de productos.
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Sin embargo, los consumidores no necesariamente tendrán que esperar hasta el viernes para encontrar descuentos.
Algunas empresas acostumbran lanzar campañas anticipadas durante noviembre, aunque las fechas y condiciones dependen de cada establecimiento.
- El dato: El Black Friday 2026 será el 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday llegará el lunes 30 de noviembre.
¿Cuánto duran las ofertas del Black Friday 2026?[caption id="attachment_1699985" align="alignnone" width="1199"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Aunque oficialmente el Black Friday dura un día, numerosas tiendas extienden sus promociones durante el fin de semana.
Esto significa que algunas ofertas podrían mantenerse hasta el domingo 29 de noviembre, antes del inicio del Cyber Monday.
Entre los productos que suelen destacar durante esta temporada están los celulares, computadoras, televisores, videojuegos, electrodomésticos, ropa y calzado.
También pueden encontrarse promociones en artículos para el hogar, accesorios y productos relacionados con las compras navideñas.
- La diferencia: El Black Friday incluye tiendas físicas y digitales, mientras que el Cyber Monday se enfoca especialmente en las compras por internet.
Cyber Monday 2026: las ofertas continúan el 30 de noviembre
Después del Black Friday llegará el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre de 2026.
Esta jornada está especialmente relacionada con el comercio electrónico y suele incluir promociones en tecnología, dispositivos electrónicos y otros artículos.
No obstante, un descuento anunciado durante el Cyber Monday no necesariamente será mayor que el ofrecido durante el Black Friday.
Por eso, conviene revisar el precio final, las políticas de devolución y las condiciones de cada promoción antes de realizar una compra.
- Lo que sigue: Las tiendas podrán anunciar sus calendarios de descuentos anticipados conforme avance noviembre, mientras los consumidores preparan sus compras navideñas.
Fuente: Nueva Mujer