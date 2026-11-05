Un menor sufrió heridas leves después de que su mochila quedara atrapada en el autobús. La conductora enfrenta un cargo penal y deberá comparecer ante un tribunal.

Una conductora de autobús escolar fue arrestada en Nueva York después de que un niño de 5 años fuera arrastrado por la carretera al quedar su mochila atrapada en la puerta del vehículo, según reportó People.

- Por qué importa: El incidente dejó a un menor herido, provocó una investigación policial y llevó al distrito escolar a retirar a la conductora del transporte de estudiantes.

Conductora de autobús escolar arrestada en Nueva York

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre en Kirkland, Nueva York, durante el recorrido de regreso a casa de un autobús escolar.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Oneida, Tasha Van Dayne, de 37 años, detuvo el vehículo para permitir que varios estudiantes bajaran.

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Cuando el último niño descendía, la conductora cerró las puertas sin advertir, según el reporte policial, que la mochila del menor había quedado atrapada.

El autobús comenzó a avanzar y arrastró al niño por la carretera durante una distancia que las autoridades no precisaron.

- El dato: El menor sufrió lesiones leves. Las autoridades no informaron la distancia exacta que recorrió el autobús antes de detenerse.

La policía acudió al lugar después de recibir una llamada que alertaba sobre un estudiante arrastrado por un vehículo de transporte escolar.