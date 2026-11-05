Conductora de bus escolar es arrestada tras arrastrar a niño de 5 años atrapado en la puerta
Publicado el 05/11/2026 a las 06:00
Un menor sufrió heridas leves después de que su mochila quedara atrapada en el autobús. La conductora enfrenta un cargo penal y deberá comparecer ante un tribunal.
Una conductora de autobús escolar fue arrestada en Nueva York después de que un niño de 5 años fuera arrastrado por la carretera al quedar su mochila atrapada en la puerta del vehículo, según reportó People.
- Por qué importa: El incidente dejó a un menor herido, provocó una investigación policial y llevó al distrito escolar a retirar a la conductora del transporte de estudiantes.
Conductora de autobús escolar arrestada en Nueva York
El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre en Kirkland, Nueva York, durante el recorrido de regreso a casa de un autobús escolar.
Según la Oficina del Sheriff del condado de Oneida, Tasha Van Dayne, de 37 años, detuvo el vehículo para permitir que varios estudiantes bajaran.
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Cuando el último niño descendía, la conductora cerró las puertas sin advertir, según el reporte policial, que la mochila del menor había quedado atrapada.
El autobús comenzó a avanzar y arrastró al niño por la carretera durante una distancia que las autoridades no precisaron.
- El dato: El menor sufrió lesiones leves. Las autoridades no informaron la distancia exacta que recorrió el autobús antes de detenerse.
La policía acudió al lugar después de recibir una llamada que alertaba sobre un estudiante arrastrado por un vehículo de transporte escolar.
Conductora fue arrestada y enfrenta un cargo penal
Van Dayne se entregó a las autoridades el martes 3 de noviembre y posteriormente fue arrestada, confirmó el sheriff del condado de Oneida, Robert Maciol.
La mujer fue acusada de poner imprudentemente en peligro a otra persona en segundo grado, un delito menor de clase A en Nueva York.
Después del procedimiento, las autoridades la dejaron en libertad con una citación judicial, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias del incidente.
- El proceso: La conductora deberá comparecer el 16 de noviembre ante el Tribunal Municipal de Kirkland para responder por el cargo presentado.
El arresto no equivale a una condena. Corresponderá al sistema judicial determinar su responsabilidad penal conforme avance el caso.
Distrito escolar retira a conductora tras incidente con niño
El Distrito Escolar Central de Clinton confirmó el martes que la persona involucrada en el incidente ya no estará encargada de transportar estudiantes.
Aunque el comunicado no identificó directamente a Van Dayne, la institución reconoció el impacto que lo ocurrido tuvo sobre los menores.
El distrito describió la experiencia como aterradora y traumática, tanto para el niño afectado como para los estudiantes que presenciaron lo sucedido.
- Qué pueden hacer: Las familias de los estudiantes afectados podrán solicitar orientación y apoyo emocional a través del equipo escolar habilitado por el distrito.
Las autoridades educativas también informaron que contactaron a las familias de los alumnos que viajaban en esa ruta para explicarles la situación.
Investigación continúa y conductora deberá acudir al tribunal
El distrito escolar aseguró que la seguridad de los estudiantes sigue siendo una de sus principales responsabilidades y reconoció la confianza depositada por las familias.
También expresó su solidaridad con el menor, sus familiares y las demás personas afectadas por el incidente.
La investigación policial permanece abierta y todavía no se han divulgado conclusiones definitivas sobre las circunstancias que provocaron que el niño quedara atrapado.
Lo que sigue: Van Dayne tiene prevista su comparecencia judicial para el 16 de noviembre, mientras las autoridades continúan examinando lo ocurrido durante el recorrido escolar.