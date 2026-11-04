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Muere corredora tras ser apuñalada mientras entrenaba para el Maratón de Nueva York: buscan al agresor
Katie Suárez, corredora salvadoreña de 28 años, murió tras ser apuñalada en Nueva York. La policía busca al agresor y ofrece $10,000.
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¿Qué se sabe del ataque contra Katie Suárez en Nueva York?
Foto Shutterstock

Publicado el 03/11/2026 a las 19:00

La corredora de origen salvadoreño Katie Suárez, de 28 años, murió tras ser apuñalada en el cuello mientras entrenaba para participar en el Maratón de Nueva York.

La joven falleció el lunes, tres días después de la agresión, según confirmó su madre, Yasira Suárez, en declaraciones recogidas por medios locales.

Katie permanecía conectada a soporte vital en el Hospital NYU Langone de Brooklyn, donde los médicos intentaron salvarle la vida tras el ataque.

El caso mantiene abierta una investigación policial, mientras las autoridades buscan al responsable y ofrecen una recompensa de 10,000 dólares por información que permita arrestarlo.

¿Qué se sabe del ataque contra Katie Suárez en Nueva York?

Los investigadores consideran que la agresión pudo ser aleatoria, aunque todavía desconocen el motivo y no han identificado al sospechoso.

Una de las principales hipótesis descarta inicialmente el robo, debido a que la víctima conservaba su teléfono celular y otras pertenencias personales.

La investigación enfrenta dificultades porque, hasta el momento, la policía no dispone de grabaciones de cámaras de vigilancia que permitan reconstruir el ataque.

La madre de Katie pidió colaboración ciudadana y reclamó justicia por la muerte de su única hija, según declaraciones difundidas por ABC7.

Madre de Katie Suárez pide justicia tras la muerte de su hija

Yasira Suárez habló públicamente sobre la tragedia y recordó que constantemente advertía a su hija sobre los peligros que podía enfrentar.

Según relató, Katie solía tranquilizarla y asegurarle que estaría bien, sin imaginar que sufriría una agresión mientras realizaba una actividad cotidiana.

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La madre también reveló que tenía previsto acompañarla a correr el día del ataque, pero finalmente no pudo hacerlo.

La preocupación familiar comenzó cuando Katie dejó de responder mensajes y no regresó a casa, lo que llevó a sus padres a salir a buscarla.

Policía ofrece $10,000 por información sobre el agresor

- Por qué importa: El agresor continúa sin identificar y la familia exige justicia por la muerte de Katie Suárez.

- El dato: Las autoridades ofrecen 10,000 dólares por información que permita detener al sospechoso.

- El proceso: La policía investiga las circunstancias del ataque y busca testimonios que ayuden a esclarecerlo.

- Qué pueden hacer: Quienes tengan información relevante pueden comunicarla a las autoridades policiales de Nueva York.

La ausencia de imágenes de vigilancia dificulta establecer cómo ocurrió la agresión y determinar si hubo algún contacto previo entre la víctima y el atacante.

Aunque los investigadores manejan la posibilidad de un ataque sin motivo aparente, todavía no han confirmado oficialmente las circunstancias que desencadenaron el crimen.

¿Qué sigue en la investigación por la muerte de Katie Suárez?

La familia espera que la recompensa y la difusión pública del caso permitan obtener información que conduzca a la identificación del responsable.

Yasira Suárez también expresó su deseo de que su hija sea recordada por su personalidad, su sonrisa y los momentos compartidos con sus seres queridos.

La muerte de la corredora ha dejado una investigación abierta, con preguntas pendientes sobre el móvil del ataque y la identidad de quien lo cometió.

Lo que sigue: La policía continuará buscando pistas y testimonios, mientras la familia de Katie Suárez exige respuestas y justicia por su muerte.

Fuentes: Efe, Univision

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