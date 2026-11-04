Muere corredora tras ser apuñalada mientras entrenaba para el Maratón de Nueva York: buscan al agresor

La corredora de origen salvadoreño Katie Suárez, de 28 años, murió tras ser apuñalada en el cuello mientras entrenaba para participar en el Maratón de Nueva York.

La joven falleció el lunes, tres días después de la agresión, según confirmó su madre, Yasira Suárez, en declaraciones recogidas por medios locales.

Katie permanecía conectada a soporte vital en el Hospital NYU Langone de Brooklyn, donde los médicos intentaron salvarle la vida tras el ataque.

El caso mantiene abierta una investigación policial, mientras las autoridades buscan al responsable y ofrecen una recompensa de 10,000 dólares por información que permita arrestarlo.

¿Qué se sabe del ataque contra Katie Suárez en Nueva York?

Katie Suárez está hospitalizada en condición grave con soporte vital. https://t.co/SmMiWxoQ5X https://t.co/pNhkibgqTn — N+ UNIVISION NUEVA YORK (@nmasunivisionNY) November 2, 2026

Los investigadores consideran que la agresión pudo ser aleatoria, aunque todavía desconocen el motivo y no han identificado al sospechoso.

Una de las principales hipótesis descarta inicialmente el robo, debido a que la víctima conservaba su teléfono celular y otras pertenencias personales.

La investigación enfrenta dificultades porque, hasta el momento, la policía no dispone de grabaciones de cámaras de vigilancia que permitan reconstruir el ataque.

La madre de Katie pidió colaboración ciudadana y reclamó justicia por la muerte de su única hija, según declaraciones difundidas por ABC7.