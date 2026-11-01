Diez infecciones registradas desde 2024.

Cinco pacientes perdieron visión permanentemente.

Lavados nasales requieren agua segura.

El Departamento de Salud de Luisiana (LDH) pidió extremar precauciones con los lavados nasales y los lentes de contacto tras identificar diez infecciones por Acanthamoeba desde 2024.

El balance incluye cinco personas con pérdida permanente de visión y una muerte por infección cerebral, según los datos difundidos por las autoridades sanitarias.

La advertencia se concentra en usos específicos: beber agua del grifo no se considera una vía de riesgo para contraer esta infección.

Sin embargo, emplearla sin tratamiento adecuado para irrigaciones nasales o para limpiar y guardar lentes de contacto puede facilitar exposiciones peligrosas.

Ocho casos afectaron los ojos de los pacientes

Health officials in Louisiana are warning residents about the risks of using tap water to rinse nasal passages and clean contact lenses after several rare amoeba infections. https://t.co/9asnuvfey6 — ABC News (@ABC) November 1, 2026



De las diez infecciones registradas, ocho correspondieron a queratitis por Acanthamoeba, una enfermedad ocular que puede afectar incluso a personas previamente sanas.

Siete de esos pacientes utilizaban lentes de contacto y cinco sufrieron daños permanentes en la visión, de acuerdo con el LDH.

Los síntomas incluyen dolor ocular, enrojecimiento, visión borrosa, sensibilidad a la luz, lagrimeo excesivo o sensación de tener un objeto dentro del ojo.

Quienes usan lentes de contacto y presentan estas molestias deben consultar de inmediato a un oftalmólogo, sin esperar a que desaparezcan por sí solas.