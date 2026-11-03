Las urnas están abiertas en Estados Unidos este martes 3 de noviembre de 2026, jornada de las elecciones de medio mandato. Según EFE, los primeros colegios electorales abrieron a las 5:00 a.m. (hora local) en Vermont, y más de 250 millones de electores están llamados a votar en unos comicios que determinarán los dos últimos años de Gobierno de Donald Trump.

Qué se vota: los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 del Senado, más dos escaños en Florida y Ohio que dejaron Marco Rubio y JD Vance al pasar a secretario de Estado y vicepresidente, según EFE.

los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 del Senado, más dos escaños en Florida y Ohio que dejaron Marco Rubio y JD Vance al pasar a secretario de Estado y vicepresidente, según EFE. Otros cargos: se elige gobernador en 36 estados y hay alcaldías como Washington D.C., Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh (EFE).

se elige gobernador en 36 estados y hay alcaldías como Washington D.C., Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh (EFE). Horarios: los centros abren de forma escalonada, desde las 6:00 a.m. ET hasta el mediodía en Hawái, según The Center Square. Las últimas urnas, en Alaska, cierran a la 1:00 a.m. ET del miércoles 4 de noviembre.

los centros abren de forma escalonada, desde las 6:00 a.m. ET hasta el mediodía en Hawái, según The Center Square. Las últimas urnas, en Alaska, cierran a la 1:00 a.m. ET del miércoles 4 de noviembre. Voto anticipado: más de 57 millones de personas ya votaron, en persona o por correo, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Por qué importa: el resultado decidirá qué partido controla cada cámara del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump, lo que influye en la capacidad de aprobar o frenar iniciativas legislativas.

¿A qué hora abren y cierran las urnas?

El país abarca seis husos horarios, así que la apertura es escalonada. Estos son los horarios de apertura en hora del Este (ET), según The Center Square:

Hora de apertura ET Estados 6:00 a.m. Connecticut, Indiana, Maine, Kentucky, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Vermont 6:30 a.m. Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental 7:00 a.m. Florida, Georgia, Delaware, Illinois, Michigan, Rhode Island, Carolina del Sur, Pensilvania, Misuri, Massachusetts, Maryland y Luisiana (en Misuri, Illinois y Luisiana son las 6:00 a.m. hora local) 8:00 a.m. Alabama, Iowa, Kansas, Minnesota, Misisipi, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Wisconsin (7:00 a.m. hora local) 8:30 a.m. Arkansas 9:00 a.m. Arizona, Colorado, Montana, Nebraska, Nuevo México, Utah y Wyoming 10:00 a.m. California, Idaho, Nevada, Oregón y Washington (Oregón y Washington votan sobre todo por correo) 11:00 a.m. Alaska y Nuevo Hampshire Mediodía Hawái

En Vermont, cada municipio fija su hora de apertura dentro de un margen que empieza a las 5:00 a.m., por eso algunos colegios abrieron antes que el resto. Conviene confirmar el horario con la oficina electoral de tu estado o condado.

En cuanto a los cierres, según The Center Square, Kentucky e Indiana cierran a las 6:00 p.m. ET y ofrecerán las primeras pistas de la noche. Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental lo hacen a las 7:30 p.m.; Misuri e Illinois, a las 8:00 p.m.; y Luisiana, a las 9:00 p.m., hora a la que cierra también la mayoría de los estados del centro. Oregón y Washington cierran a las 11:00 p.m. y Alaska, a la 1:00 a.m. del miércoles 4 de noviembre. Según EFE, Hawái cierra a las 7:00 p.m. hora local, y un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, a las 8:00 p.m. hora local.

Lo que necesita cada partido en el Congreso

Según ABC News, en la Cámara el presidente Mike Johnson empieza la noche con una ventaja efectiva de 220 a 215. Los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños para llegar a 218, la mayoría.