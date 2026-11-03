Abren las urnas en las elecciones de medio mandato: horarios y claves
Publicado el 03/11/2026 a las 09:22
Las urnas están abiertas en Estados Unidos este martes 3 de noviembre de 2026, jornada de las elecciones de medio mandato. Según EFE, los primeros colegios electorales abrieron a las 5:00 a.m. (hora local) en Vermont, y más de 250 millones de electores están llamados a votar en unos comicios que determinarán los dos últimos años de Gobierno de Donald Trump.
- Qué se vota: los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 del Senado, más dos escaños en Florida y Ohio que dejaron Marco Rubio y JD Vance al pasar a secretario de Estado y vicepresidente, según EFE.
- Otros cargos: se elige gobernador en 36 estados y hay alcaldías como Washington D.C., Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh (EFE).
- Horarios: los centros abren de forma escalonada, desde las 6:00 a.m. ET hasta el mediodía en Hawái, según The Center Square. Las últimas urnas, en Alaska, cierran a la 1:00 a.m. ET del miércoles 4 de noviembre.
- Voto anticipado: más de 57 millones de personas ya votaron, en persona o por correo, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.
Por qué importa: el resultado decidirá qué partido controla cada cámara del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump, lo que influye en la capacidad de aprobar o frenar iniciativas legislativas.
¿A qué hora abren y cierran las urnas?
El país abarca seis husos horarios, así que la apertura es escalonada. Estos son los horarios de apertura en hora del Este (ET), según The Center Square:
|Hora de apertura ET
|Estados
|6:00 a.m.
|Connecticut, Indiana, Maine, Kentucky, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Vermont
|6:30 a.m.
|Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental
|7:00 a.m.
|Florida, Georgia, Delaware, Illinois, Michigan, Rhode Island, Carolina del Sur, Pensilvania, Misuri, Massachusetts, Maryland y Luisiana (en Misuri, Illinois y Luisiana son las 6:00 a.m. hora local)
|8:00 a.m.
|Alabama, Iowa, Kansas, Minnesota, Misisipi, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Wisconsin (7:00 a.m. hora local)
|8:30 a.m.
|Arkansas
|9:00 a.m.
|Arizona, Colorado, Montana, Nebraska, Nuevo México, Utah y Wyoming
|10:00 a.m.
|California, Idaho, Nevada, Oregón y Washington (Oregón y Washington votan sobre todo por correo)
|11:00 a.m.
|Alaska y Nuevo Hampshire
|Mediodía
|Hawái
En Vermont, cada municipio fija su hora de apertura dentro de un margen que empieza a las 5:00 a.m., por eso algunos colegios abrieron antes que el resto. Conviene confirmar el horario con la oficina electoral de tu estado o condado.
En cuanto a los cierres, según The Center Square, Kentucky e Indiana cierran a las 6:00 p.m. ET y ofrecerán las primeras pistas de la noche. Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental lo hacen a las 7:30 p.m.; Misuri e Illinois, a las 8:00 p.m.; y Luisiana, a las 9:00 p.m., hora a la que cierra también la mayoría de los estados del centro. Oregón y Washington cierran a las 11:00 p.m. y Alaska, a la 1:00 a.m. del miércoles 4 de noviembre. Según EFE, Hawái cierra a las 7:00 p.m. hora local, y un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, a las 8:00 p.m. hora local.
Lo que necesita cada partido en el Congreso
Según ABC News, en la Cámara el presidente Mike Johnson empieza la noche con una ventaja efectiva de 220 a 215. Los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños para llegar a 218, la mayoría.
En el Senado, los republicanos tienen 53 escaños frente a 47 (45 demócratas y dos independientes que votan con ellos), según la misma fuente. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños. Los republicanos pueden perder tres y conservar la mayoría gracias al voto de desempate del vicepresidente.
Las contiendas que hay que mirar
Según AP, las carreras al Senado más vigiladas están en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas. The Center Square destaca varias:
- Maine: la senadora republicana Susan Collins se enfrenta al demócrata Troy Jackson. En el promedio de las cinco últimas encuestas de 270toWin, Jackson suma 49% frente a 46.4%, según The Center Square.
- Ohio: el senador republicano Jon Husted compite con el demócrata Sherrod Brown por el resto del mandato de Vance, hasta 2029. Cook Political Report la describe como un "empate técnico".
- Carolina del Norte: el exgobernador demócrata Roy Cooper frente al republicano Michael Whatley.
- Alaska: el senador republicano Dan Sullivan frente a la demócrata Mary Peltola.
En la Cámara, The Center Square señala que en Texas hasta cinco distritos fueron redibujados a favor de los republicanos, y que California estrena un mapa que favorece a los demócratas.
El peso del voto hispano
Según Pew Research, el número de personas con derecho a voto subió en 8.4 millones, hasta cerca de 250 millones, un 3% más que en 2022. De ellas, 39 millones son hispanas, el segundo grupo más numeroso, por delante de los votantes afroamericanos. Puedes repasar los 8 estados donde el voto latino puede marcar la diferencia.
Además, más de 57 millones de personas ya votaron por adelantado, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. Ya te contamos sobre el récord de voto anticipado.
Qué sigue
Si aún no has votado, confirma el horario y la ubicación de tu centro con la oficina electoral de tu estado o condado. Los primeros resultados llegarán desde Kentucky e Indiana a partir de las 6:00 p.m. ET, y los de Alaska no se conocerán hasta la madrugada del miércoles 4 de noviembre. MundoNow seguirá esta jornada con actualizaciones.
Fuentes: EFE vía RPP; The Center Square; ABC News; AP. Datos consultados el 3 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/EPA/Ari Saperstein