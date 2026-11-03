A un día de las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre de 2026, el voto latino recibe mensajes muy distintos según el estado. En Bakersfield, California, líderes y candidatos demócratas denuncian que un aumento de redadas de ICE busca intimidar a los votantes latinos. En Peñitas, Texas, republicanos tocan puertas y prometen $5,000 si su partido conserva el Congreso. Para los críticos, es el contraste entre el miedo y el premio.

En el Valle Central de California, según Reuters, las detenciones de inmigración en Bakersfield pasaron de uno al día a casi 10 diarios a mediados de octubre, según datos preliminares del DHS.

En el sur de Texas, republicanos repiten la promesa de Trump de $5,000 para los ciudadanos adultos si el partido gana la Cámara y el Senado. Trump no ha explicado cómo la aprobaría el Congreso.

La Casa Blanca afirma que su agenda hizo a los hispanos "más prósperos y más seguros". El DHS declinó comentar sobre los operativos en California y no respondió a las acusaciones de intimidación.

Por qué importa: en ambos estados hay contiendas reñidas en distritos de mayoría latina que pueden ayudar a decidir el control de la Cámara de Representantes. Los críticos señalan que el Gobierno federal se acerca a los hispanos de manera diferente según el estado; la Casa Blanca, por su parte, defiende su agenda hacia esta comunidad.

California: redadas y acusaciones de intimidación

Según Reuters (31 de octubre, desde Bakersfield), agentes federales de inmigración se desplegaron en las últimas semanas por el Valle Central. Esto causó miedo en comunidades latinas y acusaciones de intimidación de votantes. Un correo interno visto por Reuters muestra que el aumento de operativos se anunció a los agentes a principios de octubre. Un funcionario estadounidense, que habló de forma anónima, dijo a la agencia que lo ordenó la Casa Blanca.

A diferencia de operativos anteriores en Mineápolis o Chicago, con cientos de agentes armados y enmascarados, aquí se trata de grupos pequeños que se mueven de pueblo en pueblo por esta región agrícola. El sindicato United Farm Workers dijo saber de cientos de trabajadores del campo detenidos en las últimas semanas. En Wasco, de 26,000 habitantes, ICE arrestó al menos a siete personas en pocos días.

El candidato demócrata progresista Randy Villegas, que disputa el Distrito 22 al republicano David Valadao, dijo que los arrestos son un "intento muy claro de intimidar a nuestras comunidades antes de esta elección". Es una acusación, y el DHS no ha respondido a ella.

Según el Los Angeles Times (14 de octubre), en Fresno el concejal Miguel Arias dijo que bajó la asistencia escolar y la de trabajadores en campos y empacadoras. En Kerman, la alcaldesa Maria Pacheco confrontó a agentes de ICE durante detenciones. KBAK informó el 10 de octubre que, según el Washington Examiner, la "Operación California Segura" de ICE duraría 45 días.

Texas: la promesa de los $5,000 en la puerta

Según USA Today (1 de noviembre), en Peñitas, en el valle del Río Grande, Art Echavarria, jefe de precinto del Partido Republicano del condado Hidalgo, tocaba puertas con folletos. A una votante le preguntó: "Si conservamos el Congreso, ¿qué recibimos?". Ella no sabía. "Recibes $5,000", respondió él, en referencia a la promesa de Trump. La mujer pareció contenta con la posibilidad y dijo que apoyaría a los republicanos.