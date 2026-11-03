Voto latino: miedo en California y promesa de $5,000 en Texas
Publicado el 03/11/2026 a las 08:24
A un día de las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre de 2026, el voto latino recibe mensajes muy distintos según el estado. En Bakersfield, California, líderes y candidatos demócratas denuncian que un aumento de redadas de ICE busca intimidar a los votantes latinos. En Peñitas, Texas, republicanos tocan puertas y prometen $5,000 si su partido conserva el Congreso. Para los críticos, es el contraste entre el miedo y el premio.
- En el Valle Central de California, según Reuters, las detenciones de inmigración en Bakersfield pasaron de uno al día a casi 10 diarios a mediados de octubre, según datos preliminares del DHS.
- En el sur de Texas, republicanos repiten la promesa de Trump de $5,000 para los ciudadanos adultos si el partido gana la Cámara y el Senado. Trump no ha explicado cómo la aprobaría el Congreso.
- La Casa Blanca afirma que su agenda hizo a los hispanos "más prósperos y más seguros". El DHS declinó comentar sobre los operativos en California y no respondió a las acusaciones de intimidación.
Por qué importa: en ambos estados hay contiendas reñidas en distritos de mayoría latina que pueden ayudar a decidir el control de la Cámara de Representantes. Los críticos señalan que el Gobierno federal se acerca a los hispanos de manera diferente según el estado; la Casa Blanca, por su parte, defiende su agenda hacia esta comunidad.
California: redadas y acusaciones de intimidación
Según Reuters (31 de octubre, desde Bakersfield), agentes federales de inmigración se desplegaron en las últimas semanas por el Valle Central. Esto causó miedo en comunidades latinas y acusaciones de intimidación de votantes. Un correo interno visto por Reuters muestra que el aumento de operativos se anunció a los agentes a principios de octubre. Un funcionario estadounidense, que habló de forma anónima, dijo a la agencia que lo ordenó la Casa Blanca.
A diferencia de operativos anteriores en Mineápolis o Chicago, con cientos de agentes armados y enmascarados, aquí se trata de grupos pequeños que se mueven de pueblo en pueblo por esta región agrícola. El sindicato United Farm Workers dijo saber de cientos de trabajadores del campo detenidos en las últimas semanas. En Wasco, de 26,000 habitantes, ICE arrestó al menos a siete personas en pocos días.
El candidato demócrata progresista Randy Villegas, que disputa el Distrito 22 al republicano David Valadao, dijo que los arrestos son un "intento muy claro de intimidar a nuestras comunidades antes de esta elección". Es una acusación, y el DHS no ha respondido a ella.
Según el Los Angeles Times (14 de octubre), en Fresno el concejal Miguel Arias dijo que bajó la asistencia escolar y la de trabajadores en campos y empacadoras. En Kerman, la alcaldesa Maria Pacheco confrontó a agentes de ICE durante detenciones. KBAK informó el 10 de octubre que, según el Washington Examiner, la "Operación California Segura" de ICE duraría 45 días.
Texas: la promesa de los $5,000 en la puerta
Según USA Today (1 de noviembre), en Peñitas, en el valle del Río Grande, Art Echavarria, jefe de precinto del Partido Republicano del condado Hidalgo, tocaba puertas con folletos. A una votante le preguntó: "Si conservamos el Congreso, ¿qué recibimos?". Ella no sabía. "Recibes $5,000", respondió él, en referencia a la promesa de Trump. La mujer pareció contenta con la posibilidad y dijo que apoyaría a los republicanos.
Trump repitió la promesa el 1 de noviembre: "Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, voy a darles a todos los ciudadanos adultos de Estados Unidos $5,000". Dijo que costaría alrededor de un billón de dólares y que el único requisito es que el dinero se gaste en Estados Unidos. No ha explicado cómo lo aprobaría el Congreso. Los críticos ven en el ofrecimiento un incentivo para votar republicano.
El Partido Republicano tiene mucho en juego entre los latinos de Texas. Trump ganó el 55% de ese voto en 2024, un récord para un republicano: 13 puntos más que en 2020 y 27 más que en 2016, según el Texas Politics Project. Según USA Today (19 de octubre), ese apoyo ahora baja por el costo de vida, de la carne a la gasolina, y por la mayor aplicación de las leyes de inmigración.
Richard Gonzales, presidente del Partido Demócrata del condado Hidalgo, dijo que "ICE anda desatado, aterrorizando a comunidades y personas". La voluntaria republicana Sylvia Cardenas, de Mission, dijo: "Tengo un poco de miedo. Estoy preocupada con esta elección".
Lo que dice el Gobierno
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, dijo que la agenda de Trump ha hecho a los hispanos estadounidenses "más prósperos y más seguros" y remitió las preguntas sobre los operativos al DHS. Este declinó comentar sobre California, alegando la seguridad de los agentes.
Sobre las urnas, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo el 1 de septiembre, según NBC News, que ICE solo estará en un centro de votación si hay una amenaza o para cumplir una orden judicial: "ICE no está ahí para patrullar los centros de votación". La ley federal prohíbe la presencia de "hombres armados" en un lugar de votación. El tema también llegó a los tribunales: una jueza exige a Trump aclarar sus planes con ICE en las urnas.
Valadao, el republicano en el Distrito 22, dijo en un comunicado que entiende "el miedo y la incertidumbre que la aplicación de las leyes de inmigración ha creado para las familias de nuestras comunidades". Pidió al Gobierno de Trump "priorizar la expulsión de personas que representen una amenaza para la seguridad pública".
Por qué importa el martes
El Distrito 22 de California, que incluye Bakersfield, es 73% latino. Las encuestas dan una ligera ventaja a Villegas sobre Valadao, que busca su sexto mandato. Thad Kousser, codirector del Centro para Elecciones Transparentes y Confiables de la Universidad de California en San Diego, dijo: "Por todas las métricas, este debería ser un distrito muy reñido. Cualquier cosa que lleve a los votantes a las urnas o los aleje de ellas podría importar".
En Texas, las encuestas muestran a los demócratas al frente en los distritos 34, 15 y 28 del valle del Río Grande. En el 15, el cantante tejano Bobby Pulido, demócrata, aventaja a la republicana Monica De La Cruz. En las contiendas estatales, los promedios de FiftyPlusOne dan a James Talarico (D) 49.2% frente a 46.5% de Ken Paxton (R) para el Senado. Para gobernador, Greg Abbott (R) tiene 49.5% frente a 46.8% de Gina Hinojosa (D). Texas no elige a un demócrata para un cargo estatal desde la década de 1990. Si quieres ver dónde más puede pesar este electorado, consulta los 8 estados donde el voto latino puede decidir.
Qué puedes hacer
Votar es un derecho de todo ciudadano, y la ley federal prohíbe la intimidación en las urnas. Quien vea algo irregular en un centro de votación puede reportarlo a las autoridades electorales de su condado.
Fuentes: Reuters vía The Daily News; USA Today; Los Angeles Times; NBC News. Datos consultados el 2 de noviembre de 2026.